NY Times вернулась к теме допиногового скандала вокруг России. На этот раз публикации освещают дневник Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA). Родченков («Д-р Родченков») - один из излюбленных персонажей NY Times. Посвященные ему материалы всегда длинные и обстоятельные, как и на этот раз. Публикации предшествовало оживление темы на официальном уровне: некоторых российских олимпийских чемпионов задним числом лишили медалей.

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Записи Родченкова, пишет автор, теперь оказались в числе ключевых свидетельств, которые в сочетании могут привести к исключению России из следующей олимпиады. Родченков, объясняется в материале, - это химик, который не один год помогал российским спортсменам побеждать на соревнованиях за счет использования запрещенных веществ. В 2015 г. он ушел из российской антидопинговой лаборатории и затем бежал в США. В дневниках, в частности, описываются события 2014 и 2015 гг.

Дневниковые записи дают подробное представление о том, «как Россия хитроумно мошенничала на последней зимней Олимпиаде» и о степени вовлеченности российского правительства и олимпийского руководства. Долгое время, оговаривает автор, дневник не публиковался, потому что не было уверенности в том, что он содержит подлинные факты. Однако теперь Международный олимпийский комитет (МОК) убедился в подлинности и собирается принимать карательные меры в соответствии с нарушениями, описанными в дневнике.

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Окончательное решение МОК появится 5 декабря. Этим решением может оказаться полное исключение российских спортсменов из следующей зимней Олимпиады, которая должна пройти в 2018 г. в Южной Корее. Если Россия не будет исключена полностью, то по крайней мере, скорее всего, будет исключена ее символика (флаги, формы, гимн). Такие ограничения могут быть расценены Россией как насмешка, то есть как повод к тому, чтобы задуматься о бойкотировании Олимпиады-2018 (фактически это можно приравнять к исключению).

Дневники Родченкова дополняют его заявления, сделанные под присягой. В дневниках есть записи об обсуждениях сокрытия мошенничества, которые Родченков вел с важными спортивными руководителями, в том числе с тогдашним российским министром спорта Виталием Мутко, а также его заместителем Юрием Нагорных и Ириной Родионовой, отвечавшей за спортивную подготовку команд. Эти сведения, подчеркивает автор, перемежаются записями о бытовых рутинных событиях вроде покупки шоколадного батончика на сочинском рынке. Также в дневниках есть рассказы о результатах испытания разработанных Родченковым форм допинга на самом себе.

Еще в дневниках подробно излагаются сетования Родченков по поводу недостаточно детально подготовленного плана по сокрытию нарушений. Кроме того, там сообщается, что по итогам одной из встреч было предложено оставить лабораторию открытой и после окончания Олимпиады, чтобы продолжить там эксперименты с новыми допинговыми разработками. Все это, отмечает автор статьи, согласуется с многочисленными следственными докладами, опубликованными в прошлом году.

В этих докладах сообщается, что Россия координировала сокрытие нарушений на высшем уровне. Российское руководство, между тем, последовательно отрицает эти обвинения. В этом году Россия, со своей стороны, обвинила Родченкова в злоупотреблении полномочиями и намекнула на намерение добиваться его экстрадиции. Перед этим в Москве было арестовано его имущество.