Андрей Турчак еще не стал полноправным секретарем генсовета «Единой России», но уже начинает проводить кадровую реформу в партии. Судя по всему, главный упор он сделает на представительство регионов в руководстве партии.

Сейчас только двое губернаторов входят в генсовет ЕР: это врио главы Самарской области Дмитрий Азаров и врио главы Дагестана Владимир Васильев. Анлрей Турчак после своего назначения на пост и. о. секретаря генсовета говорил, что намерен пересмотреть региональную политику «Единой России», в декабре может смениться более половины членов генсовета.

Владимир Васильев проводит совещание по приоритетным задачам развития Дагестана president.e-dag.ru

Так, по информации «Коммерсанта», врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин собирается вступить в «Единую Россию» и, более того, уже на декабрьском съезде может войти в руководящие органы партии. Глеб Никитин до своего назначения был заместителем министра промышленности и торговли — чиновники, как правило, не вступают в политические партии. Теперь же, как заявил «Коммерсанту» глава нижегородского регионального отделения «Единой России» Вадим Булавинов, единороссы предложили господину Никитину вступить в партию. «Он давно является сторонником "Единой России", поэтому, если он такое решение примет, никаких уставных препятствий для того, чтобы принять такое решение, нет», — заявил Булавинов. Известно, что с Никитиным на прошлой неделе встречался Андрей Турчак — так что не исключено, что в декабре же губернатор сразу будет введен в руководящие органы партии.

Встреча Андрея Турчака с Глебом Никитиным "Единая Россия"

Также в партию могут вступить уже избранные губернаторы. Первый заместитель секретаря политсовета «Единой России» в Калининградской области Андрей Колесников сказал «Коммерсанту», что по уставу губернатор региона Антон Алиханов уже может претендовать на вступление в партию. «Он достойный глава, есть сдвиг и в экономике, и в политике», — добавил единоросс. Колесникову, правда, не известно, чтобы губернатор уже написал заявление о вступлении в партию. Партийная конференция перед съездом пройдет 7 декабря.

А вот глава Удмуртии Александр Бречалов остается сопредседателем ОНФ и пока не вступает в партию. Съезд ОНФ, который уполномочен принимать кадровые решения, состоится лишь в 2018 году. В окружении пермского губернатора Максима Решетникова заявили, что в ближайшее время планов вступления в партию у него нет, но он примет приглашение принять участие в съезде партии, если оно поступит.

Ранее Андрей Турчак заявлял, что на съезде партия включит «некоторых новых губернаторов в состав руководящих органов партии». Также после прихода Турчака в руководство ЕР были заменены практически все главы отделений партии в регионах, где сменились губернаторы.

Стоит отметить, что «реформы» Турчака, судя по всему, не нацелены на то, чтобы ЕР стала базой для выдвижения Владимира Путина в президенты. Во всяком случае, усиление представительства регионов в центральном аппарате партии, в конечном счете, скорее повлияет на работоспособность самой партии, а не на ее возможности в ближайшие несколько месяцев.