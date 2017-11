Как Владимир Путин показал себя знатоком свободной любви и партийной дисциплины, «Коммерсантъ» описывает в статье «Моногамией вперед».

«ФНС раскроет тайну счета»: служба готова поделиться данными банков.

«Родной язык станет сугубо родительским»: обучение татарскому не будет обязательным.

«Ведомости»: «Чиновники придумали фонд для захвата иностранных рынков». Потенциальные объекты инвестиций уже определены.

«Первый построенный в России с нуля аэропорт "Платов" будет и самым дорогим»: обслуживание одного рейса подорожает примерно на 50 000 рублей, вырастут цены и на билеты.

«В России проведен первый платеж по блокчейн»: если его легализуют, клиент не будет знать о способе транзакции.

«Потанин и Дерипаска отказались создавать металлургический гигант»: переговоров о слиянии UC Rusal и «Норникеля» не будет.

РБК: «"Аэрофлот" объявил метеонезависимость». Крупнейший авиаперевозчик отказался от услуг Росгидромета.

«Упущенный запуск»: Россия теряет позиции на рынке космических услуг.

«ЦБ пугает цифрой»: Банк России увидел в популярности биткоина риски для глобальной экономики.

Чем рискуют российские и американские пилоты над нейтральными водами, «Известия» описывают в статье «Опасное сближение».

«Россия сократит количество западных наблюдателей на выборах-2018»: вместо этого в Москве настроены более тесно сотрудничать с мониторинговыми миссиями из стран АТР.

«За допинг уволят всех»: согласно новому закону работу может потерять весь персонал, обслуживавший уличенного в употреблении запрещенных препаратов спортсмена.

«Газета.ru» в статье «Дети в цене: сколько Россия потратит на первенцев» подсчитала, что правительство заплатит за два миллиона новорожденных.

«Эксперименты с допингом: как доказывали вину россиян». Опубликована мотивировочная часть по делу лыжника Легкова.

«Праздник не приходит: Дедов Морозов выгнали с утренников». В трех городах страны власти пытаются изменить традицию празднования Нового года.

The Economist: «Искусство миротворчества. Расшифровывая попытки Дональда Трампа создать план для Израиля и Палестины» (The art of a peace deal: Decoding Donald Trump’s efforts to draw a road map for Israel and Palestine). Пока в американских миротворческих планах по урегулированию израильско-палестинской вражды больше противостояния Ирану, чем собственно миротворчества.

Bloomberg: «Почему экономисты обожают налоги на собственность, а вы нет» (Why Economists Love Property Taxes and You Don't). Когда повышаются цены на аренду, это обычно вызвано не действиями владельца.

The Wall Street Journal: «Немецкая экономика стремится к технологическому усовершенствованию» (German Economy Seeks a Tech Upgrade). Немецкий политик Христиан Линдер заявил, что вышел из коалиционных переговоров из-за того, что отсутствовал консенсус по вопросу о модернизации Германии.

The New York Times: «Республиканские сенаторы, которые могут возражать против налогового законопроекта» (The Republican Senators Who Might Oppose the Tax Bill). Несколько сенаторов-республиканцев отказываются одобрять план налоговой реформы, которую хочет провести американская президентская администрация. В материале рассматриваются их основания.

The Huffington Post: «Берни Сандерс представил масштабный законопроект по реконструкции Пуэрто-Рико» (Bernie Sanders Unveils Massive Puerto Rico Reconstruction Bill). Сенатор американского штата Вермонт Берни Сандерс раскритиковал политику США в отношении Пуэрто-Рико.

Al Jazeera. «Харири: что произошло в Саудовской Аравии, останется в Саудовской Аравии» (Hariri: What happened in Saudi stays in Saudi). Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил в интервью, что подробности его поездки в Саудовскую Аравию, совмещенной с временной отставкой, раскрываться не будут.