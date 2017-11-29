Владимир Путин обозначил, пожалуй, первую часть своей предвыборной программы. Президент пообещал, что государство не только продолжит платить гражданам за рождение детей, но будет платить даже больше. Продление программы маткапитала, выплаты на первенца, субсидирование ставки ипотечного кредита, вложения в реконструкцию и строительство поликлиник и яслей — обо всем этом говорил Владимир Путин.

Вряд ли предложенные президентом меры заметно повлияют на демографическую ситуацию: практика показывает, что рождаемость зависит от куда более сложных вещей, чем несколько сотен тысяч рублей на ребенка. Но тут важен, наверное, не смысл идеи, а ее пафос: раздать деньги всем нуждающимся и побольше. Кто же не проголосует за такого кандидата?