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29 ноября 2017, 09:48
археология Башкирия

Верблюд из Каповой пещеры

Реставраторы за работой в Каповой пещере
Реставраторы за работой в Каповой пещере
Институт археологии РАН

Среди палеолитических рисунков на стенах Каповой пещеры ученые нашли изображение двугорбого верблюда, сделанное не менее 14 тысяч лет назад, сообщается в пресс-релизе Института археологии РАН.

Капова пещера (пещера Шульган-Таш) находится на юге Урала, на территории Башкирии. В 1959 году зоолог Рюмин обнаружил на ее стенах первые образцы наскальной живописи. С тех пор в пещере неоднократно работали ученые из Института археологии, сейчас число известных рисунков Каповой пещеры около 170, среди них есть изображения мамонтов, лошадей, других животных, антропоморфные фигуры. Рисунки из Каповой пещеры стали самыми восточными достоверно документированными произведениями пещерного искусства. Наиболее вероятно, что изображения на ее стенах и сводах были сделаны в интервале от 13 до 26 тысяч лет, но не исключена и более ранняя дата – до 37 тысяч лет. Власти Башкирии намерены подать заявку на включение Каповой пещеры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Институт археологии РАН

Сейчас Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкирия ведет работу по консервации и исследованию первобытной живописи. Ранее, в 1970-х годах, в пещере уже были сделаны некоторые не вполне удачные реставрационные работы. Поэтому теперь для руководства работами был приглашен реставратор из Андорры Эудалд Гуилламет (Eudald Guillamet), рекомендованный всемирно известным Музеем Альтамиры. Основная проблема сохранения пещерных изображений связана с натеками кальцита. В Каповой пещере применялся хорошо зарекомендовавший себя метод расчистки с использованием электромеханических бормашин, который позволяет за один проход удалять минимальный объем кальцита, предотвращая тем самым возможность повреждения красочного слоя. Работы по раскрытию проводились в рамках многолетнего проекта по очистке пещеры от посетительских надписей, инициированного НПЦ. Сотрудники НПЦ прошли обучение у Гуилламета и на равных принимали участие в работах по расчистке рисунков. Раскрытие рисунков под руководством Гуилламета проходило в течение 22 дней.

Фото: Институт археологии РАН

В результате под толстым кальцитовым натеком было найдено реалистичное, выполненное тщательно и со знанием натуры изображение двугорбого верблюда. В настоящее время эта фигура составляет левый фланг композиции, известной как «лошади и знаки». Контур задней части животного и ранее был виден из-под расчищенной еще в конце 1970-х годов плоскости. Пару лет назад именно в этой части композиции был высверлен образец кальцитового натека для уран-ториевого датирования, давший интервал от 14 до 37 тысяч лет назад.

В эту эпоху климат на территории Южного Урала был более суровым и холодным, но это вовсе не было препятствием для расширения (в сравнении с современным) ареала обитания верблюдов. Тундро-степные пространства были значительно большими, чем нынче, активнее рассекали лесные массивы, а, следовательно, и верблюды имели больший ареал обитания, чем ныне. Они соседствовали с мамонтами, шерстистыми носорогами и другим животными, чьи образы составляют эталонный изобразительный ряд искусства ледниковой эпохи и представлены в искусстве Каповой пещеры. Находки костей верблюдов нередки на Южном Урале и в Западной Сибири.

Однако в древнейшем искусстве каменного века изображения верблюдов редки, известна гравировка мамонтового бивня из окрестностей города Парусинка в Западной Сибири с радиоуглеродной датой самого бивня около 13 тысяч лет, а также в пещере Хойт-Ценкер-Агуй из Монголии. С 1 тысячелетия до нашей эры изображения верблюдов многочисленны на предметах кочевнического искусства и встречаются в Оренбургских степях и Казахстане.

Съемку изображений из Каповой пещеры в инфракрасном диапазоне проводили специалисты из Института археологии РАН. Съемка показала, что краска была приготовлена путем смешения красной охры и угля. Наличие добавки угля дает возможность увидеть контуры изображения на снимках в инфракрасном диапазоне; линия обводки отсутствует, хотя при разглядывании обычных снимков оптические иллюзии играют с восприятием злую шутку. Анализ цвета красок с использованием атласа цветов (позволяющих объективно сопоставлять оттенки) и сравнительная фотосъемка в ближнем инфракрасном диапазоне изображения верблюда и находящейся рядом с ним трапеции показала, что они были нанесены идентичными красками.

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