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Европейский университет и власти Санкт-Петербурга не согласовали передачу особняка Кушелева-Безбородко городу. Представители университета настаивали на фиксации в документе фактического состояния объекта, его сохранности, об этом сообщалось в акте приема-передачи, который арендатор в результате отказался подписывать. Документ в редакции Смольного, который не учитывает этого, теоретически может привести к появлению новых претензий к университету, пишет «Коммерсант».

Здание дворца Европейский университет арендовал на протяжении 23 лет. В сентябре вуз не смог получить новую образовательную лицензию, а в октябре Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил вердикт первой и второй апелляционной инстанций, оставив в силе решение, касающееся одностороннего отказа комитета имущественных отношений Петербурга от договора аренды Европейским университетом здания Малого мраморного дворца.

Университету было предписано покинуть здание до 1 ноября. Затем специальная комиссия, призванная обеспечить передачу дворца городу, провела осмотры и замеры, а также проинспектировала общее состояния здания.

«Фактически оставалось только согласовать и подписать акт передачи объекта. Позиция университета в данном вопросе была максимально прозрачна и проста: единственное, на чем настаивал университет, это согласование акта со стороны комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (учитывая особый статус здания) и фиксация в документе фактического состояния передаваемого городу объекта и имеющихся в нем предметов охраны», — отметил представитель университета.

Он также отметил, что в ответ на подготовленный акт приема-передачи, был прислан документ с подписью ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Он также содержал рукописную приписку, указывающую на то, что «Арендатор отказался от подписи акта».

Советник ректора вуза Алла Самолетова отметила, что документ в такой редакции дает возможность Смольному предъявить университету претензии, касающиеся сохранности дворца.

Антиновость

В городе Клин следственный комитет возбудил уголовное дело против подростка, который ранил своего одноклассника ножом в здании школы, говорится в сообщении на сайте СК.

28 ноября два одноклассника находились в кабинете истории Высоковской средней школы №1. Между ними возникла ссора, во время которой «один из подростков, достал принесенный с собой нож и нанес им удары в область шеи своему 14-летнему однокласснику».

Дело возбуждено по ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), подозреваемый задержан. Мера пресечения в отношении него не избрана.

Непонятная новость

30-летний житель Москвы подозревается в краже двух спасательных жилетов с борта самолета, следующего из столицы в Сочи. Пассажир забрал их в качестве сувениров, пишет ТАСС.

Спасательные жилеты / pixabay.com

«Покидая салон самолета, пассажир прихватил с собой два аварийно-спасательные жилета, находившиеся под креслами. Сложив их в свой багаж и покинув салон самолета, мужчина попытался покинуть территорию аэропорта, но был задержан сотрудниками транспортной полиции», — говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Сообщение о возможной краже поступило от дежурного службы авиационной безопасности. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Ассорти

Тимашевский районный суд в Краснодарском крае запретил распространять сведения о совместных поездках на ресурсе BlaBlaCar. Решение было принято по иску прокуратуры, в которую обратилась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)». Если запрет вступит в силу, Роскомнадзор будет обязан заблокировать доступ к сервису во всей России.

Представители РАС отметили, что ресурс BlaBlaCar повлиял на то, что объем перевозок междугородным автотранспортом в Краснодарском крае упал на 15-20%. Руководитель Центра правовой поддержки РАС Алексей Дынько отметил, что сервисом пользуются таксисты-нелегалы, владельцы микроавтобусов и автобусов.

Микроавтобус в сельской местности / pixabay.com

«Нелегальные пассажирские перевозки на попутках существовали всегда и не оказывали существенного влияния на трафик, но с появлением BlaBlaCar в тень ушла значительная часть пассажиропотока. Нелегальные поездки представляют угрозу безопасности РФ, жизни и здоровью ее населения, так как могут использоваться криминальными структурами, в том числе террористами», — сказал Дынько, слова которого приводит «Кубань24».

Представители российского оператора ресурса ООО «Комьюто Рус» отметили, что не знали о приговоре, и о решении суда им рассказал один из клиентов. Компания уже обжаловала приговор суда. Дата слушания в апелляции не назначена.

«Мы считаем, что российское законодательство не может запрещать автовладельцам подвозить попутчиков и делить между участниками поездки (друзьями, родственниками, знакомыми, соседями) стоимость бензина при условии, что водители не получают финансовой выгоды от такой деятельности», — пояснил представитель компании, слова которого приводит РБК.

Он пояснил, что совместные поездки на автомобилях (райдшеринг) позволяют путешествовать с меньшим бюджетом и делают использование частных автомобилей более разумным, кроме того, влияют на сокращение выбросов углекислых газов в атмосферу.

«На государственном уровне такие поездки помогают соединять населенные пункты, между которыми не ходит общественный транспорт. Тем самым райдшеринг улучшает федеральную транспортную сеть без привлечения дополнительных финансовых ресурсов», — сказал он.

BlaBlaCar существует в России с 2014 года. Сервис работает еще в 22 странах мира.

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В Татарстане депутаты госсовета проголосовали за изучение в школе татарского языка на добровольной основе и по 2 часа в неделю. Решение последовало после обращения надзорных органов, которые требовали от школ в Татарстане исключить татарский язык из обязательной программы и перевести его в факультатив, пишет «Коммерсант».

Учебники татарского языка

Прокуратура провела проверку всех 1 тыс. 412 образовательных учреждений региона и выявила нарушения в части преподавания и русского, и татарского языков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

После заявления президента РФ Владимира Путина о том, что «заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского», разгорелась дискуссия, которая и потребовала пересмотра вопроса. До этого решения татарский язык изучался в школах региона наравне с русским.

Теперь в регионе начнется большая работа по изменению учебных планов, обновлению учебной литературы и переподготовка кадров.

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Госсовет Крыма во втором чтении принял закон, который устанавливает порядок списания с жителей полуострова долгов по кредитам, взятым в украинских банках.

Задолженность будет списана, если на 18 марта 2014 года она не превышала 5 млн рублей. Это распространяется на неработающих пенсионеров, родителей-одиночек, опекунов несовершеннолетних детей, имеющих при этом родных несовершеннолетних детей, а также ветеранов боевых действий, говорится в сообщении на сайте пресс-службы госсовета республики.

В июле был принят законопроект, уточняющий правила погашения задолженности заемщиков из Крыма перед банками Украины. Глава Крыма тогда же сообщил, что это коснется интересов около 200 тысяч жителей полуострова, пишет Lenta.ru.

В марте 2014 года после вхождения Крыма в состав России украинские банки и кредитные организации остановили свою деятельность на полуострове и прекратили все финансовые операции.