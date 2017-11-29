Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета подготовила план ежегодного доклада о вмешательстве во внутренние дела России, документ оказался в распоряжении РБК. Оказывается, что в перспективе 10-15 лет современная молодежь может совершить госпереворот «в угоду внешним заказчикам».

Временная комиссия по защите госсуверенитета, напомним, была создана в Совфеде в середине июня 2017 года для мониторинга вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». Возглавляет комиссию Андрей Климов, в ее состав входят, в том числе, Борис Невзоров и Олег Морозов.

Борис Невзоров и Андрей Климов / council.gov.ru

Доклад будет официально представлен в конце января 2018 года. Глава комиссии Андрей Климов рассказал, что часть разделов доклада будет закрыта, «не только от СМИ, но и от тех, кто не имеет специального допуска». Это нужно для того, чтобы сенаторы и представители власти ознакомились с докладом и «убедились, что каждое наше слово имеет под собой серьезное обоснование», добавил Климов.

В закрытой части доклада, по данным РБК, авторы расскажут о том, что западные страны стимулируют социальные, межэтнические и межрелигиозные протесты в России. Одна из целей Запада, считают сенаторы, — превратить российскую молодежь «в инструмент расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев "цветных революций", государственных переворотов, социальной дестабилизации». Иностранным государствам это нужно для формирования «среды лидеров, способных через 10–15 лет изменить конституционный строй, существенным образом изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ», говорится в докладе.

Несанкционированная акция в центре Москвы / mskagency.ru

Авторы доклада прогнозируют, что в начале 2018 года, еще во время президентской кампании, Россия будет обвинена в «недемократическом характере» агитации, в использовании админресурса и в предсказуемости результатов выборов. Таким образом они попытаются снизить авторитет российской власти и усилить позиции несистемной оппозиции, чтобы расширить «ее поддержку со стороны российских граждан».

В открытой части доклада будет приведена оценка уровня российского госсуверенитета. Для этого комиссия СФ провела анализ суверенитета государств-участников G20. Их суверенитет сенаторы оценивали по наличию ядерного оружия, боеспособной армии, развитой промышленности и развитой политической системы. Самыми независимыми из них являются США, Китай и Россия, подсчитали сенаторы.

Иностранные физические и юридические лица, угрожавшие российскому госсуверенитету, могут попасть в «Черную книгу противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств» в 2000–2018 годах, разрабатываемую сенаторами, говорится в плане доклада. Она будет представлена в середине следующего года. Ранее сенаторы собирались сделать «доску позора» с именами людей, повредивших российскому госсуверенитету.

Самолёты ВВС США / wlcb.cn

Также планируется разработать законопроекты, которые, как считают сенаторы, помешают вмешиваться в российские внутренние дела. Так, они хотят законодательно закрепить понятие «вмешательство во внутренние дела России» и предложат разрешить депутатам и сенаторам проводить официальные парламентские расследования подобных случаев, следует из плана документа.

Напомним, в сентябре Андрей Климов заявил, что его комиссия обнаружила факты вмешательства Соединенных Штатов в российские выборы, которые состоялись 10 сентября. Спикер СФ Валентина Матвиенко тогда заявила, что есть угроза вмешательства и в назначенные на 18 марта 2018 года президентские выборы​.