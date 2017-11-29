Президентские выборы, намеченные на март 2018 года, в ряде регионов предполагается совместить с референдумами по местным вопросам, пишет газета «Коммерсантъ». Со ссылкой на источники в администрации президента она утверждает, что таким образом регионы надеются повысить явку. Опрошенные изданием эксперты, впрочем, сомневаются, что не острые вопросы привлекут население; однако острые, на их взгляд, могут быть нежелательными для власти.

По данным издания, в Республике Коми планируют проводить референдум по вопросу о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту; в Волгоградской области начат сбор подписей в поддержку референдума о переводе времени региона на час вперед; в Севастополе тему референдума могут связать с вопросами о гербе и гимне города.

Герб Севастополя

По оценке политолога Александра Кынева, для поднятия явки на выборы референдумы должны носить серьезный характер. «Вопрос должен быть по-настоящему актуальным и волнующим: запрет строительства вредных предприятий, свалок. Привлекло бы людей и обсуждение выборов мэров», – объяснил он изданию.

О том, могут ли региональные власти добиться повышения явки, совместив референдумы с выборами главы государства, с «Полит.ру» поговорил Алексей Титков, доцент факультета социальных наук Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». Он признал, что проблема с явкой в регионах известна давно, однако высказал предположение, что решать этот вопрос эффективнее было бы без помощи референдумов.

Александра Кынев

«Проблема с явкой на региональном и местном уровнях существует уже давно – все 2010-е годы. Но до сих пор референдум как способ привлечь избирателей, по большому счету, не использовался. В последнее десятилетие основной повод для проведения референдума был практически неизменным – это некоторые изменения на муниципальном уровне, принятие устава или изменение границ, словом, что-то такое, что по закону требует такого рода одобрения.

В остальных случаях практика проведения референдумов была очень специфичной для определенных местностей. У нас есть чемпион по референдумам за последние годы – это республика Татарстан. И главной темой их было самообложение – своеобразная форма местных налогов.

Почему в других местах референдумы почти не проводится и почему я предполагаю, что практика их проведения и дальше будет редкой? Потому что, с одной стороны, есть более простые и проверенные способы привлечь дополнительных избирателей (реклама, концерты, подарки и т.д.) Их главная выгода в сравнении с референдумом – в том, что они не предполагают никаких обязательных юридических последствий. Ну, кроме того, чтобы вручить несколько подарков.

А с референдумами, с другой стороны, действительно ситуация такова, что либо их тема не интересна населению (и в этом случае не будет роста явки избирателей – только дополнительные расходы на организацию, печать бюллетеней), либо тема важная, но в этом случае последствия референдума могут оказаться нежелательными для региональных властей.

То есть получается, что референдум как инструмент повышения явки подходит только для тех территорий, где администрация и так уверена, что сможет обеспечить нужный результат (как в том же Татарстане). Как следствие выходит, что дополнительные меры вроде референдума не нужны.

Кабинки для голосования / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

В целом же я думаю, что сейчас прорыва в этом вопросе не произойдет и референдум останется редким событием для выборов в России», – сказал Алексей Титков.

По мнению политолога Дмитрия Бадовского, главы Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), проведение референдумов вместе с выборам действительно может дать прирост явки. В беседе с «Полит.ру» он оценил этот прирост в диапазоне от нескольких до 10 процентов.

«В общем виде понятно, что проведение местных референдумов по вопросам, которые действительно для местных сообществ, для повседневной жизни граждан имеют значение, может стимулировать явку. В каждом конкретном случае влияние этого фактора может быть более или менее сильным, но в пределах от нескольких процентов до 10 процентов явка может вырасти.

Где-то, возможно, результат может оказаться больше, но если пытаться усреднить его, то речь пойдет о таких пределах.А дальше нужно в каждом конкретном случае разбираться, имеет ли смысл проводить референдум или нет.

Вообще проведение локальных – городских или районных – референдумов, на мой взгляд, более правильно, чем попытки организовать региональные референдумы. Потому что действительно управление явкой в данном случае должно быть точечным, чтобы это, в том числе, не приводило к нежелательному результату. Например, если вы начинаете стимулировать явку в протестном районе, то может получиться, что в итоге вы мобилизуете протестные настроения, протестный электорат. А он может соответствующим образом проголосовать и на основных выборах.

Так что к решению о проведении местных референдумов надо подходить точечно, адресно, в каждом конкретном случае просчитывая возможный эффект с точки зрения явки и точки зрения мобилизации того или иного типа голосования. Поэтому в целом тема референдумов технологически небесполезна – с точки зрения стимулирования явки и интереса к выборам. Но она требует достаточно тонкого и, я бы сказал, вдумчивого администрирования и управления в каждом конкретном случае», – считает Дмитрий Бадовский.

Напомним, в конце октября 2017 года президент России Владимир Путин призвал работать с населением с целью повышения явки – «показывать, насколько важны выборы любого уровня». В то же время он признал, что для сохранения или появления интереса избирателей к выборам необходима конкуренция.

«Снижение явки – это серьезное дело. Но должен сказать, что это не только в России происходит, а, по сути, везде, где нет особого всплеска, связанного с какой-то внутриполитической ситуацией. Но это не значит, что мы должны спокойно смотреть. Я согласен с Лилией Васильевной [Шибановой] в том, что нужно работать с гражданами, показывать, насколько важны выборы любого уровня», – приводит информационное агентство ТАСС слова российского лидера на заседании Совета по правам человека в ответ на выступление члена Московской Хельсинской группы Лилии Шибановой.