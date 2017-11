Топ новостей 29 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня КНДР объявила о завершении разработки собственного ядерного оружия, Госдуме предложили миллионные штрафы для СМИ-иноагентов, а имя Рамзана Кадырова появилось в обвинительном заключении по делу о госперевороте в Черногории.

КНДР объявила о завершении разработки своего ядерного оружия после испытания МБР нового типа – «Хвасон-15», которая может «нести тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США». Ракета упала на расстоянии 210 км от японского побережья в районе префектуры Аомори. Южная Корея произвела ответный пуск, нанеся «высокоточные ракетные удары по учебным целям». США осудили действия КНДР, Дональд Трамп пообещал справиться с этой ситуацией. Кремль назвал пуски КНДР провокацией.

After North Korea missile launch, it's more important than ever to fund our gov't & military! Dems shouldn't hold troop funding hostage for amnesty & illegal immigration. I ran on stopping illegal immigration and won big. They can't now threaten a shutdown to get their demands. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 ноября 2017 г.

Вот так выглядит последний запуск северокорейской ракеты для Америки - вся территория под ударом. А для России/Европы такую картинку кто-нибудь нарисовал? pic.twitter.com/kf0LMH6t4q — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 29 ноября 2017 г.

ГД предложили принять законопроект о специальных штрафах за нарушение порядка работы СМИ, которому присвоен статус иноагента. Первичное нарушение закона предложено наказывать штрафом от 10 тысяч рублей для физических лиц до 500 тысяч — для юридических, а за повторное нарушение в течение года предложено взимать уже от 50 тысяч рублей для физических лиц до миллиона рублей — для юридических. Если закон нарушается более двух раз, то предписывается штраф в 100 тысяч рублей или арест до 15 суток для физических лиц и штраф в размере 5 миллионов рублей — для юридических.

В Думу внесен законопроект о штрафах для СМИ-иноагентов: последовательное несогласие со статусом в итоге обернется 5 миллионами штрафа. Жаль, что глава Комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенниников согласился, чтобы эта гадость вносилась от его имени. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 29 ноября 2017 г.

Демонстрация в Черногории, 2016 год

В письме обвиняемых в организации восстания в Черногории в 2016 год Милана Кнежевича и Андрии Мандрича на имя Сергея Лаврова говорится, что с недавнего времени в обвинительных актах на суде начало фигурировать имя Рамзана Кадырова. Главу Чечни обвиняют в том, что он призывал лидеров мусульманской общины Черногории оказывать помощь движению «Демфронт», чтобы сменить действующую власть.

Подозрения властей Черногории о причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к попытке переворота в республике — это «бессовестная практика», заявил РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям и печати Джамбулат Умаров. — Максим (@moranblogg) 29 ноября 2017 г.

Команда бобслеистов России

МОК дисквалифицировал российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Их лишили бронзовых медалей, обладателями которых они оказались после дисквалификации ранее пришедших к финишу спортсменов. Теперь бронза в четверках по бобслею отойдет Великобритании, а в двойках — Латвии.

Дисквалифицированная биатлонистка Ольга Вилухина: Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные. И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробыhttps://t.co/OMF1Hk8Gvc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 ноября 2017 г.

Слободан Пральяк, генерал

Во время суда Международного трибунала по бывшей Югославии хорватский генерал Слободан Пральяк принял яд после того, как стало известно, что суд оставил его приговор неизменным. Пральяка приговорили к 20 годам заключения за военные преступления. Вскоре после заседания он скончался.

Former Bosnian Croat commander Slobodan #Praljak drinks "poison" from small bottle moments after 20-year sentence confirmed #ICTY pic.twitter.com/2yYRDyl08G — Finn Overdick (@foverdick) 29 ноября 2017 г.

Источник сообщил, что 19 спутников, которые были запущены на орбиту на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, упали в океан. Из-за случившегося может буть отложен запланированный на 22 декабря следующий запуск с Восточного, так как разгонный блок «Фрегат», скорее всего, вернут в НПО Лавочкина, где его изготовили.

A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth's atmosphere. It's absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers #Space pic.twitter.com/O7yrTD62Uo — Victoria 👸🏼 (@ThatJetsetGirl) 28 ноября 2017 г.

Неудачный вывод на орбиту российского спутника «Метеор-М», который 28 ноября упал в океан вскоре после запуска с космодрома Восточный, произошел из-за неправильного освящения.



К такому выводу пришел протодиакон Андрей Кураев.



Это Россия, сынок. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 29 ноября 2017 г.

Заседание комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ / council.gov.ru

В России в 2018 году появится «Черная книга противоправного вмешательства во внутренние дела суверенных государств». В ней Совфед оценит риски иностранного вмешательства в выборы президента РФ и планы по исрользованию Западом молодежи в качестве «инструмента расшатывания национальных политических систем» и для «реализации сценариев цветных революций, государственных переворотов, социальной дестабилизации». Составители доклада, в частности, считают, что через 10-15 лет западные страны рассчитывают вырастить в среде российской молодежи лидеров, способных изменить конституционный строй, внутреннюю и внешнюю политику «в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ».

В ходе торгов 29 ноября стоимость биткоина приблизилась к новой исторической отметке в 11 тысяч долларов, торгуясь на уровне 10825 долларов. Затем он превысил отметку в 11 тысяч долларов. Во время торгов стоимость криптовалюты поднялась до 11342 долларов, а затем опустилась 11198 долларов.В хедж-фонде Fortress уже предположили, в конце 2018 года криптовалюта может достигнуть стоимости в 40 тысяч долларов.

Доллар рухнул до 0,0001 биткоина. Америка идёт на дно.

Но есть и плюсы - скоро меня смогут полностью погасить за полчаса майнинга. — Госдолг США (@Pindostan_Debt) 29 ноября 2017 г.

Владимир Путин рассказал, что занятия спортом придают ему энергии: «Есть такое слово "спорт", не путать со спиртом. Всего одна буква, но разница на самом деле колоссальная. Поэтому это вот один из секретов». Кроме того, президент назвал 2017 год удачным для страны. «Очень важно, что экономика наша вышла из рецессии. Год был удачный», — сказал Путин.

Господин Путин посоветовал не путать слова 'спирт' и 'спорт'



Но забыл, видимо, посоветовать не путать:



Президент - царь



Патриотизм - коррупция



Депутат - мошенник



Чиновник - вор



Россиянин - ватник



Жизнь - выживание — О.Бендер (@benderosip) 29 ноября 2017 г.

YouTube выдаёт ошибку при попытке поиска по запросу "Навальный". С поиском по слову "Путин" проблем не наблюдается. Выбирайте "правильные" слова для поиска! pic.twitter.com/Q1I81ce1nR — Рустам Билялов (@rzjavchina) 29 ноября 2017 г.

Киевский вокзал в Москве / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Министр транспорта пообещал, что все российские поезда до конца 2017 года будет следовать по новому железнодорожному маршруту в обход Украины. По новому участку пойдут поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и в обратном направлении.

Урок татарского языка /kazan.postupi.onlineю

Минобрнауки сделало необязательным изучение национального языка в учебном плане для школ республики Татарстан. Он будет изучаться школьниками не более 2 часов в неделю с письменного согласия родителей в сугубо добровольном порядке, как и в других республиках.