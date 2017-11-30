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30 ноября 2017, 18:52
Великобритания Евросоюз
Анна Сакоян

Brexit: прорыв к новым трудностям

Флаги Британии
Флаги Британии
pixabay.com

СМИ обсуждают появившуюся перспективу прорыва в переговорах об отделении Британии от ЕС. Это связано с тем, что стороны, по всей видимости, наконец нашли некоторый компромисс по спорному вопросу о том, сколько Британия должна будет заплатить ЕС при выходе из него.

Британия наконец признала, пишет Financial Times, что она должна заплатить Европе долги. В течение шести месяцев ЕС настаивал на том, что он не будет обсуждать условия дальнейших отношений с Британией, пока не будут оговорены ее финансовые обязательства перед блоком. В итоге после долгих препирательств стороны пришли к тому, что Британии придется заплатить 40-45 млрд. евро, чтобы отделиться от ЕС. Фактически, считает автор, эти месяцы были потрачены впустую. Еще в июне было очевидно, что ЕС не допустит того, чтобы Британия вышла из его состава, не заплатив. Проблема в том, что британское руководство не сумело вовремя и корректно объяснить общественности положение дел и возможные издержки.

Между тем, сумма счета — это лишь один из трех ключевых вопросов, которые нужно согласовать, прежде чем можно будет перейти к обсуждению дальнейших отношений. Помимо этого, нужно также договориться о правах граждан ЕС в Британии после ее отделения. Но в этой области есть надежда разобраться сравнительно быстро. Более сложным представляется вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландией — точнее, о том, как избежать жесткой границы. Ирландия требует гарантий, что жесткой границы не будет, и угрожает тормозить переговоры до тех пор, пока ей таких гарантий не дадут. Это создает напряженность в отношениях между Дублином и Лондоном.

 
Акция протеста в Северной Ирландии / YouTube.com

По поводу ирландской границы простого решения нет. Пока не проговорены детали дальнейших отношений между Британией и ЕС, невозможно судить о том, что будет допустимо или недопустимо на границе Северной Ирландии. Ни правительство Мэй, ни любой другое британское правительство не может себе позволить нестыковок между правилами, действующими в Северной Ирландии, и правилами на остальной территории Соединенного королевства. Но убедить в этом Дублин может быть непросто.

Bloomberg тоже пишет, что согласование размеров обязательств — это не самая большая из трудностей на переговорах об отделении Британии от ЕС. Но в отличие от FT, здесь главной проблемой представляются переговоры о торговой сделке, которая должна установить правила торговли после отделения. Собственно, канцлер Германии Ангела Меркель уже намекала на то, что обсуждение дальнейших отношений будет несравненно труднее, чем согласование первой стадии.

Самое серьезное препятствие к компромиссу состоит в том, что ожидания сторон в отношении дальнейшего взаимодействия очень разные. Британия фактически хочет сохранить статус-кво, несмотря на то, что она выходит из клуба и отказывается от его правил. ЕС, в свою очередь, предлагает сделку наподобие той, которая регулирует торговые отношения с Канадой. Канадская сделка считается удачной, но возможности Канады существенно уступают тому, чем сейчас располагает Британия, будучи участницей ЕС. 

 
Подписание сделки между Канадой и Евросоюзом

Британии, считает автор, придется решать, какой страной она хочет быть. Она может и дальше следовать правилам и стандартам Европы, чтобы продавать там, скажем, продукты питания. А может отказаться от этих правил и предпочесть свои собственные. Многие сторонники отделения от ЕС как раз рассчитывали на то, что самостоятельность даст им возможность избавиться от лишнего регулирования. ЕС, со своей стороны, будет, прежде всего, стремиться к тому, чтобы заставить Британию следовать своим правилам в обмен на льготные условия.

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