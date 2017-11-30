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30 ноября 2017, 13:24

Эксперт: Азиатский рынок наиболее перспективен с точки зрения строительства новых атомных мощностей

На стройплощадке первой в Бангладеш атомной станции, которая строится по российскому проекту, состоялась церемония заливки первого бетона. В церемонии, которая прошла сегодня, 30 ноября, приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, сообщили в пресс-службе Росатома. Заливка первого бетона в основание реакторного зала первого энергоблока фактически означает начало активной фазы строительства. Планируется, что запуск первого блока АЭС «Руппур» состоится в 2023 году, второго – в 2024 году. «Строительство АЭС – это давняя мечта бенгальского народа, сегодня мы стали на шаг ближе к её осуществлению. Бангладеш становится частью атомного мира: АЭС «Руппур» будет построена с применением самых современных на сегодняшний день технологий, и мы благодарны за это России и российскому народу», - сказала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. «Сегодня мы начинаем строить объект, жизненный цикл которого составит не менее 100 лет», - заявил на церемонии глава Росатома. «Это значит, что мы закладываем основы дружбы и сотрудничества не только для нас, но и для наших детей и внуков. Точно такая же станция с инновационным блоком ВВЭР-1200 уже работает у нас в России. Мы будем строить станцию в Бангладеш с той же заботой и вниманием, как и у себя, в России», — сообщил Алексей Лихачев.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Азиатский рынок, по оценкам экспертов, наиболее перспективен с точки зрения строительства новых атомных мощностей. В Росатоме эту тенденцию осознают и успешно используют. По российским проектам уже построены и строятся атомные энергоблоки в Китае и Индии, сегодняшний старт активной фазы строительства на площадке в Руппуре подтверждает начало масштабного сотрудничества России и Бангладеш в этой сфере.

Росатом на сегодняшний день является лидером по одновременному строительству атомных энергоблоков в России и за рубежом. Для нашей страны это означает огромный вклад в развитие высоких технологий, поддержание отечественной промышленности крупными заказами. На бенгальском проекте планируется занять не менее 12 тысяч российских высокопрофессиональных специалистов. То есть это не просто успехи нашей атомной отрасли на мировом рынке, это еще и участие в технически сложном, интересном проекте для отечественных предприятий.

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