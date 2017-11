«Коммерсантъ» в статье «Апломбированный вагон» пишет, как Владимир Путин соответствовал амбициям проводников, стрелочников и директора ресторана.

«Биткойн без тормозов»: дефицит криптовалюты толкает вверх ее котировки.

«Баланс ЖКХ не принимает новые трубы»: коммунальные объекты поссорили их строителей и поставщиков ресурсов.

«Ведомости»: «Всемирный банк поверил в российскую экономику». Прогноз ВВП улучшен, но рост полностью зависит от нефти и структурных реформ.

«ЦИК выбрал лозунг для выборов президента»: план агитации «Голосовать легко!» нацелен на увеличение явки.

«Через Промсвязьбанк прогнали триллион рублей»: 100 млрд рублей из средств государственных финансовых организаций оставались в банке.

«Медведев разрешил госкомпаниям засекретить данные поставщиков»: уход в тень субподрядчиков должен защитить схемы обхода санкций.

РБК в статье «Над пропастью маржи» пишет, что АКРА предупредило кредитные организации об угрозе потери прибыльности.

«Индийский резидент Comedy Club» у поставщиков контента для телеканалов «Газпром-Медиа» сменился владелец.

«Уязвимы через одного»: Всемирный банк проанализировал реальные доходы россиян.

«Известия»: «Новые санкции снизят уровень внешнего долга России». Благодаря планирующимся ограничениям США он может трансформироваться во внутренний.

«Минздрав развеет дымовую завесу»: ведомство предлагает обязать производителей сигарет раскрыть полный состав продукции.

«Просто добудь воды»: Египет боится, что эфиопская плотина лишит его воды и пропитания.

О том, как Штайнмайер пытается уговорить Меркель и создать коалицию «Газета.ru» пишет в материале «Кризис в Германии: на Меркель повесят все ошибки».

«Прорвало: Москва заснула в холоде». Из-за прорыва магистральной сети без тепла оказалось 900 домов в Москве.

В статье «Второй по акции: во сколько обойдется льготная ипотека» подсчитано, что расходы бюджета на льготную ипотеку составят около 1 млрд рублей в год.

«Соседи не пустят дым в глаза»: суд разрешил взимать деньги с соседей за курение на балконах.

The Economist: «Северная Корея испытала свою самую мощную на настоящий момент ракету» (North Korea tests its most powerful missile yet). Однако риторика, сопровождавшая этот запуск, была сравнительно приглушенной.

Bloomberg: «А теперь настоящая борьба: почему законопроект по Brexit’у был простой частью» (Now for the Real Fight: Why Brexit Bill Is the Easy Part). Переговорщики готовятся завершить обсуждение условий, по которым Британия будет отделяться от ЕС. Следующий пункт программы — обсуждение торговой сделки.

The Wall Street Journal: «Биткоин достиг $11 000 всего через несколько часов после преодоления рубежа в $10 000» (Bitcoin Hits $11,000 Just Hours After Breaching $10,000). Во вторник цена биткоина превысила $10 000 впервые за девять лет существования этой криптовалюты. Через несколько часов после этого цена достигла $11 000. Теперь биткоин из курьеза превратился в инвестиционный мейнстрим.

The Washington Post: «Северокорейское ракетное испытание — новый вызов отношениям Трампа с Китаем» (North Korea missile test fresh challenge for Trump’s relationship with China). Пекин не хочет еще сильнее закручивать гайки в отношениях с Пхеньяном.

The Telegraph: «Британия и ЕС согласовали проект расторжения» (Britain and the EU agree Brexit divorce bill). Британия и ЕС достигли компромисса по условиям отделения Британии. Это дает повод надеяться на прорыв в переговорах в декабре.

BBC: «Аккаунт Трампа ретвитнул антимусульманские видео» (Trump account retweets anti-Muslim videos). В Твиттере президента США Дональда Трампа появился ретвит трех антимусульманских видеороликов, распространяемых британской ультраправой группой Britain First.