В Государственной Думе придумали новое наказание для иностранных СМИ за то, что канал Russia Today признан в Соединенных Штатах иностранном агентом. Вице-спикер Петр Толстой предлагает не пускать корреспондентов в стены Госдумы и Совета Федерации. Причем для введения запрета, судя по всему, придется договориться с МИДом: именно внешнеполитическое ведомство выдает документы иностранным журналистам, по которым они могут проходить, в том числе, и в Думу.

Радует, что ответные меры, пока что во всяком случае, предполагаются скорее символические — даже российские федеральные СМИ далеко не всегда посылают своих корреспондентов в Думу, а иностранным она еще менее интересна. Остается надеяться, что дальше дело не пойдет.