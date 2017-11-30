КНДР в среду заявила об успешном испытательном запуске новой ракеты, которая может нанести удар по любой точке на территории США. СМИ обсуждают контекст и значение этих новостей.

Новое испытание было проведено после 75-дневного затишья, пишет Financial Times. Его результаты стали поводом задуматься о том, следует ли считать разработку северокорейской ядерной программы завершенной. Об официальном завершении программы заявил в телевыступлении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который подчеркнул, что теперь его страна стала настоящей ядерной державой. По сообщениям, ракета упала в Японское море на расстоянии 1000 км от места запуска. В высшей точке она поднялась на 4500 км. Эти показатели говорят о том, что большая часть территории США действительно находится в пределах ее досягаемости.

Новостная передача с сюжетом о запуске ракеты Хвасон-15

Руководство КНДР, отмечают авторы, также добивается создания ядерного снаряда, достаточно компактного, чтобы его можно было разместить в ракете. По утверждению Пхеньяна, эти технологии нужны только для того, чтобы сдерживать агрессию США. Некоторые южнокорейские и американские деятели, впрочем, считают, что цели у КНДР могут быть не только оборонные, но и наступательные.

В материале приводится диаграмма, иллюстрирующая число северокорейских испытаний по годам за период начиная с 1994 г. (когда к власти в КНДР пришел Ким Чен Ир). Первое ракетное испытание в указанный период отмечено в 1998 г. (в тот год оно было единственным). Следующим испытательным годом был 2006 г. (7 ракетных испытаний и 1 ядерное). После двухлетнего перерыва, в 2009 г., была еще серия испытаний (8 ракетных, 1 ядерное). В 2011 г. КНДР возглавил Ким Чен Ын. После этого начиная с 2012 г. испытания проводились каждый год с большой частотой. В 2016 г. отмечено 24 ракетных и 2 ядерных испытания. В этом году, который еще не закончился, отмечено 20 ракетных испытаний и 1 ядерное.

Последний запуск, отмечает FT, находится в контексте растущей напряженности в отношениях между КНДР и США. В сентябре, после предыдущего северокорейского испытания, президент США Дональд Трамп заявил в ООН, что если Пхеньян будет «угрожать США или их союзникам», то у США не будет иного выбора, кроме как «полностью уничтожить Северную Корею». Также Трамп назвал Ким Чен Ына «жирным коротышкой», а Ким Чен Ын, в свою очередь, охарактеризовал Трампа как «старого психа». Правда, на вопросы о том, исчерпались ли уже у США методы невоенного взаимодействия с КНДР, американские представители уклончиво отвечают, что скорее нет, чем да. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что «пока дипломатические возможности остаются актуальными и открытыми».

Вашингтон. Здание Конгресса США / pixabay.com

Wall Street Journal также отмечает, что, по мнению экспертов, исходя из параметров последнего испытательного запуска, новая ракета может ударить по Вашингтону. Правда, речь идет о холостой ракете, не несущей ядерного снаряда. Если бы КНДР действительно решила нанести ядерный удар по Вашингтону, ракета была бы значительно тяжелее и не могла бы одолеть то расстояние, которое она может покрыть налегке.

Испытание, оговаривает автор, произвело необычайно сильное впечатление на Южную Корею, которая почти сразу ответила залпом своих собственных ракетных запусков (обычно она так не поступает). Также в материале отмечается, что при Ким Чен Ыне изменилась тактика испытания дальнобойных ракет. Если раньше главным показателем успешности считалось расстояние от точки запуска до точки падения, то теперь запускают под таким углом, при котором наиболее релевантна высота подъема.