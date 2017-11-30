Дмитрий Медведев дал традиционное, уже десятое интервью ведущим российским телеканалам. То, что российский премьер-министр не является великим оратором, в принципе, ни для кого не открытие, но на этот раз разговор вышел максимально скучным — как будто специально.

Из условно интересного можно выделить, например, то, что Медведев не собирается выдвигаться на выборах президента, а про выдвижение Путина ничего определенного сказать не может.

«Если действующий президент страны выдвинет свою кандидатуру и согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно наша партия и я лично как председатель партии будем всячески его поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной», — заявил Медведев.

В ответ на вопрос, будет ли выдвигаться сам Медведев, он сказал, что «в таком качестве в текущем политическом сезоне я себя не вижу».

Дмитрий Медведев в телестудии / government.ru

Много Медведев говорил о финансовом положении россиян. По его словам бедность — это «кричащая проблема» экономики России. «Естественно, что сама бедность является обратной стороной недоразвитости экономики», — сказал он. «Не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет», — отметил Медведев. Вместе с тем он подчеркнул необходимость того, чтобы «за счет консолидированных усилий предпринимались реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью».

Премьер-министр даже допустил, что «часть населения, наверное, способна платить несколько больший налог», чтобы освободить от нагрузки бедных людей. «У нас есть люди с очень низкими доходами, о которых мы говорили, ну, наверное, гипотетически можно рассматривать и вариант введения каких-то льгот, когда люди с очень низкими доходами вообще налоги не платят», — сказал Медведев, отметив, что есть и люди, которые «способны платить несколько больший налог». «Все это нужно взвесить и принять окончательное решение», — заключил премьер.

Отметим, что дискуссия о возвращении прогрессивной шкалы налогообложения ведется уже давно, но раньше на таком высоком уровне сторонников этой идеи не находилось. В декабре 2016 года Владимир Путин заявил, что отказ от плоской шкалы подоходного налога нецелесообразен.

Дмитрий Медведев также заявил о начале роста реальных доходов. По его словам, уровень реальных зарплат по результатам года вырастет примерно на 3%, а уровень номинальных зарплат — примерно на 7%. «Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут», — констатировал он.

«Разговор с Дмитрием Медведевым». Интервью пяти телеканалам / government.ru

Отметим, что, по данным Росстата, по итогам первых десяти месяцев этого года уровень реальных располагаемых доходов россиян (то есть скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении граждан после совершения обязательных платежей) снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,3%.

В пресс-службе правительства уже пояснили, откуда взялось противоречие между словами премьера и данными Росстата. «Речь шла о росте заработных плат», — уточнили РБК.

Также Медведева спросили о фильме Навального «Он вам не Димон». «Я не буду ничего добавлять к тому, что уже сказал раньше. В суд я тоже подавать не буду, чтобы не создавать им дополнительную рекламу. Зато организации, упомянутые в "этом самом опусе", уже подавали в суд и выигрывали. Если создатели фильма не исполнят решение суда и не удалят фрагменты, наступит административная и уголовная ответственность. Я предлагаю такую ответственность усилить», — сказал премьер.