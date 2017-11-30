Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 ноября 2017, четверг, 21:27
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Как правильно питаться в зимние холода?
Недовыборы: мурзилка, болото и балаган
Катрина Дегтярева, путешественница: «Когда вокруг очень грязно и серо, мы бежим на Бали». В Екатеринбурге минус восемь градусов. ФОТО, ВИДЕО
В иркутской «Молчановке» 2 декабря откроют кинозал
Иркутян зовут на Большую новогоднюю ярмарку авторских подарков
Зима в Иркутске начнётся с небольшого снега
Истребители Су-35 совершили перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре
Водитель «КамАЗа» осужден на 3 года тюрьмы за гибель семьи в ДТП под Тюменью
Большие счета за тепло
«Одноклассники» запустили сервис для покупки билетов в кино
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
30 ноября 2017, 20:06
Башкирия Екатеринбург Крым Московская область Пермский край Саратовская область
Анна Гилева

#Россия 30.11. Главное

Сергей Лавров, глава МИД РФ
Сергей Лавров, глава МИД РФ
© фото ООН

Главная новость

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что вопрос вхождения Крыма в состав России закрыт окончательно. Он добавил, что речь идет о «свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания», пишет ТАСС со ссылкой на интервью в итальянской газете Libero.

«Тема закрыта раз и навсегда», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России.

Он добавил, что этот шаг – единственный возможный способ защиты интересов народа полуострова после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе», —сказал глава МИД РФ.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате проведения референдума. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали свыше 95% жителей полуострова. Явка на референдум составила более 80%.

Страны Евросоюза, Украина и США отказались принять независимость Крыма и его присоединение к России.

Антиновость

Роскачество провело исследование состава творога 9% жирности, отправив товары 44 торговых марок на экспертизу. Проверялись 62 показателя, среди которых – наличие в продукте антибиотиков, плесени, токсичных веществ.

Кишечная палочка была обнаружена в твороге торговой марки «Буренкино» («Обнинские молочные продукты», Калужская область)и «Добрая буренка» («Саратовский молочный комбинат», Саратов).

 
Биопробы пищевых продуктов / pixabay.com

Дрожжи были найдены в твороге марок «Домик в деревне» (Москва), «Балтком» (Москва), «Залесский фермер» (Москва), «Милава» (Московская область), «Искренне ваш» (Тверская область) и ряд других.

Плесень найдена в продукции «Милава», «Билла», «Красная цена» (производители по всей России) и «Зорька» (Новосибирск).

Продукция, которая содержит антибиотики выше допустимой нормы – «Чабан» (Нальчик), «БМК» (Брянск), «Веселый луг».

Повышенным требованиям Роскачества, согласно экспертизе, соответствует творог следующих торговых марок: «Простоквашино», «Президент», «Савушкин продукт», «Амка», «Снежок», «Брест-Литовск», «Томское молоко», «Томмолоко», «Белый город», «Коровка из Кореновки», «Углече Поле», «Братья Чебурашкины», «Заливные луга», «Вологжанка», «Вятушка», «Агрокомплекс», «Молочный комбинат Ставропольский», говорится в сообщении на сайте Роскачества.

Непонятная новость

В Башкирии принят региональный закон, который запрещает родителям называть детей бранными словами, указывать ранги, использовать в имени ребенка символы, цифры, знаки, кроме дефиса. Под запрет не попадает имя «Султан», пишут РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы регионального парламента.

 
Фишки для игры с буквами / pixabay.com

«При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы», — говорится в законе, принятом депутатами башкирского парламента Курултая.

Фамилия ребенка, по решению депутатов, определяется фамилией родителей, может присваиваться от отца и матери, если фамилии разные – то присоединением их друг к другу в любой последовательности. Двойная фамилия включает в себя дефис и не может состоять более, чем из двух слов.

Имя Султан вызвало особое внимание. В руководстве Башкирии отметили, что имя распространено в республике и не должно попадать под запрет, не смотря на то, что является титулом.

Ассорти

В Екатеринбурге Федеральная таможенная служба (ФТС) и ФСБ раскрыли схему поставок люксовой одежды в Москву, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург. Компания ООО «Реалма» за два года через екатеринбургский аэропорт «Кольцово» ввезла в Россию 300 тонн одежды торговых марок Christian Dior и Rosie Assoulin, в документах оформив их как нитки и ткань, пишет РБК.

Канал контрабанды был обнаружен в августе. По информации источника РБК, 11 августа екатеринбургское ООО «Реалма», пыталось провезти в Россию 405 кг брендовой одежды, задекларировав их как нитки и ткань.

 
Магазин одежды / pixabay.com

В ФТС подтвердили возбуждение уголовного дела. Размер ущерба пока подсчитывается.

«Если предположить, что все 300 тонн были на самом деле брендированной одеждой, исходя из средней стоимости 1 кг одежды в последней партии в 300 тыс. руб., ущерб государству мог составить несколько миллиардов рублей», — сказал собеседник издания.

В самой компании отметили, что возбуждено дело по подозрению в уклонении от уплаты таможенных платежей. Совладелец «Реалмы» Евгений Курлыкин отметил, что в данный момент «коммерческая деятельность предприятия полностью парализована».

Предъявленные обвинения он отвергает.

«Вся ввезенная на таможенную территорию Таможенного союза по действующим внешнеэкономическим контрактам импортная продукция <...> подлежала обязательному таможенному контролю и прошла надлежащее таможенное оформление в уполномоченных таможенных органах», — сказал Курлыкин.

*

Пермский аэропорт сохранит старое название «Большое Савино». На открытии нового терминала аэропорта об этом сказал губернатор Максим Решетников, пишет «Коммерсант».

Новый терминал пока будет работать только с внутрироссийскими рейсами, а международные будут обслуживаться в старом терминале аэропорта.

 
Проект нового терминала аэропорта Большое Савино

Строительство нового терминала началось в ноябре 2015 года. Плановый срок вводы в эксплуатацию – декабрь 2017 года.

Решение о сохранении старого названия было принято жителями города в ходе интернет-голосования. Среди предлагаемых пермякам наименований были «MOLOTOV AIR», «Терминал Юрятин», «PermSky», «Мордор», «Терминал-терминал», «Терминал имени В.В. Путина».

*

Задержан координатор саратовского штаба Алексея Навального Михаил Мурыгин. Ему инкриминируют организацию незаконного массового мероприятия, сообщает «Коммерсант».

«Мне пытаются вменить организацию митинга. Хотя никакого митинга нет, и я организацией никакого митинга не занимаюсь»,— сказал задержанный.

 
Михаил Мурыгин, координатор саратовского штаба Алексея Навального  / © ИА "Версия-Саратов"

Мурыгину грозит наказание в виде административного ареста до 10 суток.

1 декабря в Саратове планируется встреча Алексея Навального со своими сторонниками. Она должна пройти в «гайд-парке», массовое проведение мероприятий в котором не требует согласования с мэрией. Перед этим сотрудники горадминистрации уже приходили к Мурыгину, предостерегая его от нарушения закона в день встречи с Навальным, пишет FreeNews-Volga.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Майк Помпео
СМИ назвали главу ЦРУ следующим госсекретарем США
На Архиерейском Соборе РПЦ
РПЦ признала самостоятельный статус Украинской церкви
Сулейман Керимов
СМИ раскрыли подробности обвинения Керимова
Солдаты РФ в Сирии
Патрушев объявил подготовку к выводу ВС РФ из Сирии
Космодром Восточный
Источник назвал причину провального пуска с Восточного
21:00 В Луганске сообщили о сорванном покушении на Захарченко
20:42 Роспотребнадзор указал причину следов цезия в российских грибах
20:22 Ассанж назвал перестановки в Белом доме началом подготовки к войне с Ираном
20:02 В Грузии отменили наказание за употребление марихуаны
19:46 Новым гендиректором ОЗХО назначен Фернандо Ариас

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Анастасия Бабурова
Анастасия Бабурова
30 ноября 1983 года родилась Анастасия Бабурова, журналистка.
19:40 FIS отстранила шестерых российских лыжников
19:27 Скончалась легендарная летчица Марина Попович
19:17 Украинские власти продлили Саакашвили срок пребывания в стране
19:15 Курсанту академии ВКС предъявили обвинение в терроризме
19:01 СМИ назвали главу ЦРУ следующим госсекретарем США
18:51 Владелица бренда Redmond задержана за неуплату налогов на 2 млрд рублей
18:38 В РПЦ пояснили заявление о ритуальном убийстве царской семьи
18:18 Глава КС предложил ввести в России гарантированный доход
18:13 ОДКБ приняла единый список террористических организаций
18:01 Датский парламент решил помешать строительству «Северного потока-2»
17:56 Источник назвал причину провального пуска с Восточного
17:41 РПЦ признала самостоятельный статус Украинской церкви
17:24 Французские СМИ раскрыли подробности обвинения Керимова
17:03 Песков рассказал о попытках США настроить российский бизнес против Путина
16:30 Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018
16:02 Песков попросил не обращаться к Путину через инстаграм
16:00 Задержанный в Тольятти шпион будет выслан на Украину
15:56 Ученые подтвердили сооружение Храма Гроба Господня во времена Константина Великого
15:45 ОПЕК согласилась продлить заморозку нефтедобычи на 2018 год
15:27 Россия к 2027 году научится сбивать спутники
15:18 Украина оценила убытки от потери российского рынка в 15 млрд долларов
14:58 Патрушев объявил подготовку к выводу ВС РФ из Сирии
14:40 Степашин сравнил криптовалюты с «мавродиевскими пирамидами»
14:23 Общественная палата обратится в ООН из-за ситуации с RT в США
14:13 «Матч ТВ» сократит количество бесплатных трансляций матчей РФПЛ
13:55 Глава Федерации бобслея РФ осудил письмо спортсменов к Путину
13:39 Лавров счел провокацией действия США в адрес КНДР
13:33 Медведев не увидел себя президентом
13:31 Медведев отметил озабоченность отстранением спортсменов
13:23 Медведев поделился впечатлениями о Трампе
13:18 Мосгорсуд отказал Али Ферузу в апелляции
13:14 Медведев оценил шансы России на технологическое лидерство
13:05 ЦБ отменит проверку доходов клиента при выдаче займов до 100 000 рублей
12:59 Медведев рассказал о постоянном контроле за фармрынком
12:51 Медведев прокомментировал дело «Седьмой студии»
12:49 В Госдуме прокомментировали обвинения США в «акустических атаках»
12:38 Медведев похвалил ЦБ за «расчистку» банков
12:26 Медведев назвал способы помочь бедным
12:18 В Центробанке рассказали о «дырах» в капитале «Открытия» и Бинбанка
12:10 Комары-кровопийцы летят на брачные призывы лягушек
12:09 Медведев отметил рекордно низкую инфляцию
12:00 Дмитрий Медведев начал юбилейное ежегодное интервью
11:59 ГД готовит ответ на запрет на аккредитацию российских изданий в США
11:47 Минобороны России проведет с Египтом переговоры о воздушном пространстве
11:40 ВМФ России получил ледокол «Илья Муромец»
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.