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30 ноября 2017, 14:06
госзакупки Дмитрий Медведев санкции
Илья Карпюк

Закупки в обход санкций

Правительственное совещание
Правительственное совещание
government.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое освобождает государственные компании от обязанности раскрывать своих поставщиков и подрядчиков. По информации «Ведомостей», это делается для того, чтобы ограничить действие санкций на российские компании.

Объявляется, что мера является временной, до 1 июля 2018 года — но к тому времени санкции вряд ли будут отменены. Публиковаться в реестре закупок будет только обезличенная информация о результатах, способе и цене закупки. Контракты с субподрядчиками проследить будет еще сложнее, поиск информации о них просто закрывается.

Отметим, что детальную информацию о сделках можно было бы публиковать в закрытой части единой информационной системы, тогда к ней имели доступ проверяющие — но правительство решило иначе.

 
government.ru

Напомним, государственные компании с 2016 года обязаны были публиковать не просто сведения о заключенных договорах, их исполнении и прекращении, но и сами договоры. Вполне вероятно, что госкомпании благодаря новому правило смогут скрывать информацию о внутригрупповых сделках, которые иногда вызывают подозрения. Но правительство, скорее всего, все-таки хотело таким образом позволить своим компаниям защитить схемы, которые позволяют им обходить санкции.

Дело в том, что санкции затрагивают не только компании, на которые они непосредственно наложены, но и их контрагентов. Компании, которые со 2 августа 2017 года совершили «существенную транзакцию» с российской компанией из составленного госдепартаментом США перечня, грозят те же санкции со стороны США, что и компаниям из санкционного списка. Из-за этого принципа постоянно возникают сложности при работе с крупными подрядчиками, которые не желают «светиться» в сделках с компаниями, находящимся под санкциями.

 
Совещание с руководством Минобороны, ОПК, главами министерств и регионов
kremlin.ru

Еще одним своим постановлением правительство также временно, до 1 июля 2018 года, закрыло все закупки для Минобороны, ФСБ и СВР. Сведения о закупках этих органов, согласно постановлению, подлежат отнесению к государственной тайне. Источник издания, близкий к Минобороны, утверждает, что причиной введения данной меры также стали санкции США, поскольку под них могут подпасть любые компании в мире, проводящие «существенные сделки» с российскими силовыми ведомствами. Собеседник газеты в Минобороны также объясняет, что срок до 1 июля 2018 года выбран для того, чтобы закрыть весь процесс размещения гособоронзаказа на следующий год, который обычно происходит в первое полугодие.

Ранее госкомпании уходили от публичности и без санкций. Например, так и не удалось принять закон, который вынудил бы перевести все закупки крупных госкомпаний в электронный вид.

 
Прибытие турбин для Севастопольской ТЭС в бухту Камышовую. 29 июня 2017
TMPFM2

Напомним, пока что самый громкий случай обхода режима санкций — поставка турбин компании Siemens на строящуюся теплоэлектростанцию в Крыму. Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает иск Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин») к компании «Технопромэкспорт». «Сименс технологии газовых турбин» изготовила для «Технопромэкспорта» четыре газотурбинные установки, а компания в обход контракта отправила их в Крым.

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