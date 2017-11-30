Топ новостей 30 ноября

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня российский премьер Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года в традиционном большом интервью российским телеканалам, секретарь Совбеза РФ объявил подготовку к выводу российского контингента из Сирии, в Госдуме пригрозили ответить США на отзыв аккредитации RT в американском Конгрессе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов ответил на вопрос о предстоящих в 2018 году президентских выборах и своем возможном участии с них: «В текущий политический период <...> я себя в этом качестве не вижу, но работать, естественно, продолжу».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов ответил на вопрос о мерах сокращения в России числа граждан, проживающих за чертой бедности. По словам главы правительства, в помощи нуждаются в первую очередь пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью (инвалиды), люди с большими семьями (многодетные).

Как мы все помним, решить ее можно. Для этого просто надо держаться и не шуметь pic.twitter.com/FfcedAibXQ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 30 ноября 2017 г.

Российские военнослужащие в Сирии / mil.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объявил о начале подготовки к выводу российской военной группировки из Сирии. По словам Патрушева, российские военные будут покидать Сирию по мере готовности: «Подготовка фактически идет».

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что комиссия намерена обратиться в ООН в связи с лишением телеканала RT аккредитации в Конгрессе США. В российском парламенте уже прозвучали предложения в качестве ответной меры лишить американских журналистов аккредитации в Госдуме и Совете Федерации.

Самолет ВКС РФ / pixabay.com

Правительство РФ разрешило госкомпаниям скрывать информацию о поставщиках и подрядчиках. В подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым документе сказано, что эта временная мера вызвана санкциями США. Еще одно постановление правительства отнесло закупки Минобороны, ФСБ и СВР (Службы внешней разведки) к государственной тайне до 1 июля 2018 года.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что решила вернуть орден, врученный ей в 2014 году главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной «за сохранение мира на Крымской Земле». К такому решению Поклонскую, по ее утверждению, подтолкнуло отношение княгини к фильму Алексея Учителя «Матильда».

Поклонская тем временем отказалась от "дворянского титула" Российского императорского дома. Все из-за того, что в нем не выступили против запрета "Матильды" pic.twitter.com/Gu6xSXncJx — DW (на русском) (@dw_russian) 30 ноября 2017 г.

Сергей Степашин

Председатель Ассоциации юристов России и бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин призвал к осторожному отношению к криптовалютам: «Я сейчас, конечно, утрирую, но граждане наши помнят Мавроди, вот как бы мы не попали с криптовалютами под мавродиевские пирамиды».

Новая форма российской сборной / АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

Официальный экипировщик олимпийской сборной России Zasport представил новую форму национальной команды. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря соберется в Лозанне на заседание, в ходе которого примет решение о допуске российских спортсменов к Зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

Никки Хейли, представитель США в ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей. Хейли заявила: «Мы никогда не искали войны с Северной Кореей и до сих пор не ищем. Но если война начнется, что может произойти из-за продолжающихся актов агрессии, подобных тем, что мы видели вчера <...> И если война начнется, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен».

В Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия) обнаружены четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1б». Напомним, состоявшийся 28 ноября пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал вторым в истории космодрома Восточный и прошел штатно, по утверждению специалистов. Однако операторы, державшие под контролем выведение спутника «Метеор-М» на орбиту, спустя почти три часа после запуска «Союза» сообщили об отсутствии телеметрии. Эту информацию впоследствии подтвердили в Роскосмосе, добавив, что на орбиту не вышли все 19 запущенных спутников.