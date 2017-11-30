С обязательным изучением татарского языка в школах Татарстана покончено. Во вторник, 29 ноября, депутаты республиканского парламента проголосовали за то, чтобы предмет преподавался в школе на добровольной основе. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, выступая перед депутатами, заявил о завершении проверки почти полутора тысяч школ.

«Министерство образования РФ с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно, на основе письменного согласия родителей или законных представителей учащихся, в пределах до двух часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений», — доложил прокурор депутатам Нафиков.

Илдус Нафиков назвал основные нарушения, которые были выявлены во время проверки: снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами; нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10 класс, так и средний балл аттестата; вмешательство республиканских и муниципальных органов в автономию образовательных организаций.

Илдус Нафиков, (в центре) прокурор Татарстана / kazanreporter.ru

Аналогичная ситуация и в остальных республиках: федеральный центр решил, что региональные власти не вправе навязывать гражданам национальные языки, даже если они признаны в республиках государственными.

Впрочем, ситуация в Татарстане была, пожалуй, самая напряженная. Прокурор Илдус Нафиков даже отдельно поблагодарил учителей и директоров школ «за проявленное понимание и оперативность в устранении выявленных упущений и недостатков». «В сложных условиях вы реагировали по-государственному мудро и правильно, не допустили разжигания розни, обеспечили непрерывность процесса образования», — сказал Нафиков.

При этом еще в начале месяца президент республики Рустам Минниханов, также выступая в парламенте, говорил, что преподавание татарского языка в Татарстане будет осуществляться в обязательном порядке. По его словам, федеральное Министерство образования тогда согласовало с властями региона образовательный стандарт, который предусматривает обязательные уроки татарского в начальной и средней школах и добровольное изучение языка в старших классах.

Урок татарского языка в школе / kprf.ru

Для Татарстана этот удар особенно неприятен, поскольку еще недавно республика явно обладала особыми правами в рамках федерации, теперь же объем самостоятельности все время снижается. Летом центр отказался продлевать федеративный договор с Татарстаном — хотя в нем, например, было прописано право республики заботиться о татарах за ее пределами, в рамках данных функций Казань выполняла очень деликатную функцию по посредничеству между российскими властями и крымскими татарами, когда Крым был присоединен к России.

Собственно татарский язык не в первый раз «страдает» от федеральных властей: ранее центр запретил переводить государственные языки республик на латинскую графику, такой проект существовал в Казани.

При этом самостоятельности у российских регионов и так не слишком много, даже не в вопросах языков. В недавнем докладе МВФ «Налогово-бюджетный федерализм и показатели регионов» говорится, что российские регионы частично или полностью несут нагрузку по финансированию таких важных сфер, как образование, здравоохранение и инфраструктура, но при этом в сравнении с другими странами с федеративным устройством обладают гораздо меньшей автономией и меньшими полномочиями в сфере налоговой политики.