Заксобрание Калужской области обратилось к Дмитрию Медведеву с предложением поддержать федеральный статус «Победы на Угре»

Законодательное Собрание Калужской области утвердило обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением поддержать инициативу министерства культуры РФ о придании статуса федеральной памятной даты 11 ноября – Дню победного окончания Великого стояния на Угре.

Коллегам текст обращения представил председатель комитета по законодательству, депутат Алексей Слабов.

Инициатива о придании 11 ноября статуса памятной даты России принадлежит губернатору области Анатолию Артамонову. Большая организационная работа была проделана министерством внутренней политики и массовых коммуникаций региона и министерством культуры и туризма. За инициативу высказались более 40 общественных организаций Калужской области. В марте 2017 года была проведена научно-практическая конференция, в работе которой приняли участие ведущие историки. И научное сообщество единодушно поддержало идею присвоения статуса федеральной памятной даты Дню победного окончания Великого стояния на Угре. Инициатива была активно поддержана министерством культуры России и Российской академией наук. В поддержку ее было собрано около 110 тысяч подписей.

Принятие обращения – это важное политическое решение, которое консолидирует общество вокруг 11 ноября как даты зарождения независимой России.