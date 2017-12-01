В начале декабря выходит заключительная книга «Россия 1900-2017. Новейшая история» в серии «Наглядная хронология». Серия начиналась книгами «Средневековая Русь 839-1462» и «Россия 1462-1917. От царства к империи».

Теперь эти три книги охватывают все время существования России.

Третья часть издания – «Новейшая история России в XX – XXI вв.» посвящена истории Российской империи, Советской России, СССР и Российской Федерации с 1900 до 2017 года. Основными этапами служат периоды пребывания у власти глав государств (первых лиц). На основной «ленте времени» в хронологической последовательности представлен иллюстрированный событийный ряд, наиболее важные процессы показаны в виде цветных «лент» и рамок с датами и аннотациями.

В верхней части страниц на отдельной «ленте» показаны значимые события европейской и мировой истории XX – XXI вв. за пределами России, а также важнейшие международные события с участием нашей страны.

Ранее были изданы книги, более подробно рассказывающие об отдельных периодах российской истории – «Россия в эпоху Смуты», «Россия при первых Романовых», «Россия в эпоху дворцовых переворотов».

Изданы английские версии книг серии «Наглядной хронологии» - «Россия 1462-1917. От царства к империи», «Средневековая Русь».

Формат раскладывающейся книги-альбома, где представлены тематические исторические ряды, удобен для понимания сложного исторического материала и, как следствие, оказался востребован читателями.

«Наглядная хронология» – новый иллюстрированный формат представления достоверных исторических событий и процессов на «ленте времени». Данное издание отображает историю России в хронологическом порядке на протяжении более одиннадцати веков – от образования государственности до наших дней. Наглядный характер изложения позволяет сопоставлять различные аспекты российской истории с историей других европейских стран.

Руниверсом создан новый тип представления исторических данных, позволяющий пользователю выбрать интересующий отрезок времени и увидеть на нем процессы и события из истории разных стран и разных сфер человеческой деятельности. Таким образом появляется возможность сравнивать и сопоставлять мировую и российскую историю, время царствования правителей России и Европы, важнейшие войны и события в истории России.

Первая книга «Средневековая Русь 839-1462» посвящена истории средневековой Руси со времен образования государственности до второй половины XV века. Расположенные на главной «ленте времени» важнейшие политические и культурные события соответствуют периодам правлений главных русских князей. На отдельных «лентах времени» представлены история Золотой Орды, Великого княжества Литовского, а также основные этапы становления ряда других государств Восточной, Северной и Центральной Европы – соседей Руси того времени.

Председатель Совета АНО «Руниверс» Михаил Баранов:

«Нам удалось создать технологию, которая позволяет автоматически совмещать разные типы историческим данных – и события и процессы, которые происходили в разных странах, с разными людьми на протяжении разного времени. Этот проект выводит совершенно на другой уровень способ представления исторических данных – теперь возможно сравнить по желанию разные исторические процессы в разных странах, понять их взаимосвязь, уловить закономерности. Кто, например, может вспомнить, через сколько времени после запуска первой в России железной дороги был пуск первой линии телеграфа Москва-Санкт-Петербург, или с кем воевала Россия, когда произошло избрание на российский трон династии Романовых? На все эти вопросы пытливый ум может найти ответы на Ленте времени, сопоставив события и процессы мировой и российской истории».

Лента времени "Руниверс"

Сейчас на «Ленте времени» представлены события российской истории с 1430 по 1917 год и правители крупных европейских держав этого же периода. Этот базовый событийный ряд разделен по следующим тематическим разделам: присоединение земель, войны, правители России, Англии, Австрии, Польши, Франции, Швеции. Все события снабжены небольшими аннотациями, которые подготовлены научными консультантами Руниверса. В дальнейшем в эти аннотации будут добавлены ссылки на материалы библиотеки и Русской энциклопедии Руниверса.

Планируется создание хронологических рядов по политическим, конституционным, экономическим, научно-культурно-образовательным, военным, религиозным событиям как для России, так и для основных европейских стран.

По мере развития проекта пользователь самостоятельно сможет создавать свою «Ленту времени» из интересных ему исторических тем и фактов и сопоставлять их разными способами.

Наглядные хронологии Руниверс – это история России на одной ленте времени.

В подготовке этих материалов участвуют ведущие специалисты по российской истории из МГУ и РГГУ.

Книги соответствуют историко-культурному стандарту и могут использоваться для подготовки для сдачи ЕГЭ.

На сайте Руниверса представлен электронный вариант "Наглядной хронологии" - проект «Лента времени».



