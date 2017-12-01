Одна из главных задач предстоящих выборов президента — проведение их без нарушений и вбросов. Во всяком случае, по информации РБК, такую установку Кремль ставит полпредствам, силовым структурам, губернаторам и руководителям региональных избирательных комиссий. «Задачу поставил лично Владимир Путин», — уточнил один из федеральных чиновников в беседе с изданием.

«Ключевых задач три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов. Все незаконные технологии должны пресекаться, виновные в их использовании будут жестко наказаны», — рассказал в разговоре с РБК некий федеральный чиновник. Если будут признаки, что «кто-то пытается нагнать результат», то с такими станут «безжалостно расставаться», уверяет собеседник РБК.

Единый день голосования 10 сентября 2017. Камчатка ЕР

Напомним, слова о том, что выборы должны пройти без нарушений повторяют перед началом каждой кампании, но, как правило, это не спасает. Всегда найдутся регионы, в которых или ловят за руку фальсификаторов, или результаты их работы видны невооруженным глазом в итоговых протоколах.

За неделю до последнего единого дня голосования первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на встрече с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, Общественной палаты и представителями ОНФ заявил, что главная задача выборов — обеспечить легитимность, в которой люди не должны сомневаться, поскольку иначе у них могут возникнуть сомнения в прозрачности предстоящей президентской кампании. Кириенко тогда пригрозил, что если будут возникать серьезные сомнения в честности голосования на том или ином участке, то результаты выборов там будут отменяться.

Сергей Кириенко kremlin.ru

Действительно, почти сразу после проведения голосования, 15 сентября, ЦИК сообщил о том, что возбуждено 12 уголовных дел, связанных с нарушениями при проведении голосования. 20 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что результаты голосования были отменены на девяти участках в Мордовии, Северной Осетии, Краснодарском и Алтайском краях, а также в Саратовской области.

При этом речь все равно шла о нарушениях в рамках отдельных участков, а не в рамках района или региона. Хотя относительно, по крайней мере, Саратовской области и Северной Осетии, есть подозрения, что фальсификации были организованы не конкретными председателями УИКов, а на более высоком уровне.

Очевидно, что если Владимир Путин будет выдвигаться в президенты, то ни один оппозиционный политик не сможет составить ему конкуренцию — однако прошлые выборы показали, что в регионах часто этот аргумент не воспринимают, а устраивают своеобразное соревнование, кто покажет больший результат.

Стимулируют нарушения также установки, которые дает центр. Весной появилась информация о том, что Кремль рассчитывает на результат 70/70, то есть при явке 70% «кандидат №1» должен был получить по крайней мере 70% голосов. Потом от этого сочетания многие отказывались — что не удивительно, так как в некоторых регионах, наверняка, прицеливаются как раз на такой результат.