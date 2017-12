«Коммерсантъ»: «Убытки от ОСАГО впишут в полис». Потери страховщиков от мошенников и автоюристов навесят на автовладельцев.

«Промышленность удивила спросом»: ноябрьский всплеск оптимизма производителей не находит существенных оснований.

«Американские СМИ лишают доступа в российский парламент»: Госдума и Совет федерации готовят новые меры для ответа США.

«Ведомости»: «На АЗС подскочили цены на топливо». Цены на бензин близки к историческим максимумам.

«Что нужно сделать с пенсионными накоплениями до Нового года»: сменить управляющего можно еще месяц, но стоит ли?

РБК в материале «Нефтяное заклятие» пишет, что ОПЕК и Россия продлили соглашение о сокращении добычи до конца 2018 года.

Кто заработает и кто потеряет на чемпионате мира в России, написано в статье «FIFA с маслом».

«С бренда по нитке»: ФТС и ФСБ раскрыли новую схему контрабанды одежды премиальных марок.

«Известия» в статье «"Мир" в кошельке» пишут, что через два года НСПК может стать лидером среди платежных систем России.

«Ставки по вкладам приблизятся к инфляции»: они упадут до 4% к 2020 году.

«На МКС появятся "стекольщики"»: космонавты починят иллюминаторы станции и нанесут на них специальное нанопокрытие.

«Газета.ru» в материале «Терпение России лопнуло: Трамп — хуже Обамы» описывает, как портились отношения между Москвой и Вашингтоном при Трампе.

«Нефть упала: сделка разочаровала рынок». Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи до конца 2018 года.

«Саммит ОДКБ: об Украине вспомнили "родные и близкие"». В Минске члены ОДКБ обсудили терроризм и Украину.

The Economist: «Война, которую игнорирует мир. Как — и зачем — прекращать войну в Йемене» (The war the world ignores: How—and why—to end the war in Yemen). Бессмысленный конфликт привел к ужаснейшему в мире гуманитарному кризису.

Bloomberg: «Выходцы из стран ЕС отказываются от Британии» (EU Nationals Are Quitting the UK). Приток мигрантов в Британию упал до рекордно низкого уровня. Это радует некоторых депутатов, но огорчает бизнесменов.

The Wall Street Journal: «Страны ОПЕК договорились ограничивать объемы добычи нефти и до конца 2018 г.» (OPEC Agrees to Curb Oil Output Through 2018). Страны ОПЕК и возглавляемая Россией группа крупных нефтепроизводителей хотят таким образом обеспечить гладкость восстановлению работы отрасли.

Reuters: «Белый дом планирует заменить главного дипломата главой ЦРУ» (White House has plan to replace top diplomat with CIA chief: U.S. officials). По сообщениям представителей администрации президента США, американский Белый дом планирует сместить госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео.

CNBC: «Джон Маккейн поддержит в сенате налоговый законопроект, что повышает шансы на его одобрение» (John McCain will support Senate tax bill, boosting its chances of passing). Повысилась вероятность того, что в пятницу в американском сенате будет одобрен проект налоговой реформы.

Al Jazeera: «Как ливанские христиане относятся к "Хизбалле"?» (Where do Lebanon's Christians stand on Hezbollah?). Президент Ливана Мишель Аун и большинство ливанских христиан не присоединились к саудовской кампании против «Хизбаллы».