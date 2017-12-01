Суд обратил в доход государства имущество семьи и бывших жен Дмитрия Захарченко. Гражданский иск подала Генпрокуратура, она же оценила общую стоимость имущества в 9 млрд рублей — это больше, чем было изъято у всех остальных чиновников вместе взятых с 2013 года.

Теперь никому из причастных к расследованию этого дела нельзя будет сказать, что он проедает казенные деньги — девяти млрд хватит, чтобы организовать рабочие места и платить достойною зарплату десяткам высококлассным чиновникам несколько десятков лет. Впрочем, ответа на главный вопрос пока нет: откуда у Захарченко столько денег и зачем он большую часть он хранил в самой ликвидной форме, в виде горы наличных.