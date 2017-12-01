В Вене состоялась встреча ОПЕК и возглавляемой Россией группы крупных нефтепроизводителей. По итогам встречи было принято решение сохранить лимит на объемы нефтедобычи до конца 2018 г.

Wall Street Journal пишет, что решение ОПЕК и их партнеров сигнализирует о том, что на рынке по-прежнему присутствует риск избытка предложения, который сдерживает рост цен. Впервые лимит ввели год назад, но опасения по-прежнему остаются. Тогда 24 страны, на долю которых приходится 60% мировой нефтедобычи, договорились сократить объем добычи на 1,8 млн. баррелей в день, что составляет почти 2% от мирового объема.

3-я Министерская встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств Минэнерго

Авторы оговаривают, что эта инициатива была призвана сделать вклад в укрепление стабильности нефтяного рынка. Помимо этого, оздоровлению отрасли способствовали ускорение темпов глобального экономического роста и усиление политической напряженности на Ближнем Востоке. По мнению некоторых аналитиков, продление ограничений необходимо, чтобы сократить запасы добытой нефти, пока есть угроза повторной ситуации переизбытка.

Первоначально, когда нефтепроизводители договорились об ограничении объемов, многие комментаторы выражали по поводу этих мер скепсис. Сейчас эксперты скорее оценивают этот шаг как успешный. Правда, здесь играет роль и тот момент, что часть экспертов выступают от лица американских сланцевых нефтепроизводителей, которые тоже заинтересованы в росте цен на нефть, хотя никаких ограничений себе не предписывали. В частности поэтому Россия настаивала, чтобы сроки продлили только до июня 2018 г., после чего нужно снова встретиться и обсудить ситуацию. Одним из факторов в пользу решения снять ограничения пораньше может стать то, что они играют на руку американским производителям в ущерб инициаторам лимитов.

Нынешнее продление сроков, отмечают авторы, также представляет собой и политический сигнал. Оно говорит о том, что в нефтяной сфере России и Саудовской Аравии удается поддерживать сотрудничество, несмотря на серьезные разногласия в других областях.

Financial Times пишет, что участники ОПЕК не оговаривали официально целевые показатели цен на нефть, после которых можно убирать ограничения. Неофициально в ряде случаев фигурирует цена, превышающая $60 за баррель. По мнению некоторых наблюдателей, отмечают авторы, Саудовская Аравия сейчас, по всей видимости, укрепилась во мнении, что американские сланцевые нефтяники для нее не представляют непосредственной угрозы. Первоначально были опасения, что они начнут развиваться с опасной скоростью, однако страхи пока не оправдались, и есть вероятность, что не оправдаются и в перспективе.

Действительно, американская сланцевая нефтедобыча пока еще настолько молода, что высказываемые о ней суждения представляют собой по большей части гипотезы. Прогнозы, соответственно, весьма разнообразны и временами противоречивы. Это, в свою очередь, создает неопределенность в прогнозах по отказу от лимитов.

Наиболее оптимистичная для ОПЕК версия гласит, что скоро спрос на нефть будет таким большим, что для его удовлетворения никакой сланцевой нефти не хватит, а потребуется продукция традиционных производителей. Тем не менее, неопределенность сохраняется, как сохраняется и вероятность того, что лимиты снимут раньше, чем планируется.