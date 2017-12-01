Японско-британская Financial Times интересуется «будущим европейского проекта» и даже создала специальный раздел, где публикуются материалы на эту тему. Как объясняется в описании, публикации там представляют собой продукт сотрудничества между экспертами FT и студентами из университетов Кракова, Афин, Берлина, Парижа, Дублина и Милана. В статьях излагаются прогнозы, советы и наблюдения по поводу дальнейшего европейского развития.

Один из недавних материалов — как раз произведение студента-победителя (статьи отбираются на конкурсной основе) из Берлина: автор призывает Брюссель воспользоваться опытом президента США Дональда Трампа и научиться пользоваться соцсетями. Дело в том, что ЕС сейчас находится в состоянии нескончаемого вялотекущего кризиса, который порождает всеобщий скепсис по поводу евроинтеграции и раздувает националистические и сепаратистские настроения. В результате продолжается противостояние истеблишмента и правых сил.

Сторонники встречают Дональда Трампа / flickr.com

Автор сам — на стороне либерально-глобалистского истеблишмента. Проблема в том, считает он, что этому истеблишменту становится все труднее воодушевлять своих сторонников и мотивировать их к отстаиванию своих предпочтений. Между тем ультраправые евроскептики, наоборот, на высоте — их поддержка растет. Эта проблема, рассуждает автор, не столько политическая, сколько информационная. У правых с пропагандой лучше, потому что они хорошо владеют соцсетями, и через эти соцсети они набирают популярность. Аналогичный случай представляет собой Трамп, который с самого начала использовал Твиттер в качестве своей главной трибуны.

Чтобы сравнять силы, заключает автор, ЕС должен учесть опыт оппонентов и тоже приналечь на пропаганду через соцсети. Причем это должна быть эмоциональная пропаганда, а не «строгая статистика и скучные политические документы». Воздействуя на народные настроения через соцсети, лидеры ЕС смогут провести структурные и политические реформы беспрепятственно. На самом деле автор, конечно, не использует слово «пропаганда», потому что «пропаганда» - это плохо. В применении к евроистеблишменту он использует выражение «взаимодействие с простой публикой», и это взаимодействие призвано донести до публики истину так, чтобы она не затерялась среди «фальшивых новостей».

Экспертные статьи в этом разделе менее жизнерадостные. Один автор написал, что дальнейшая европейская интеграция будет затруднительна. Национальные правительства в последнее время пытаются дистанцироваться от общих повинностей. В частности, Польша недавно предложила разрешить национальным парламентам отказываться от исполнения законов ЕС. Финляндия выражала настороженность относительно общих схем страхования (ссылались на то, что банковский сектор еще не вполне стабилен).

Польские националисты на улицах Варшавы / flickr.com

В целом ситуация такова, что некоторые страны Центральной и Восточной Европы сейчас относятся к французско-немецким инициативам по усилению интеграции крайне скептически. Для них это, в первую очередь, покушение на их суверенитет и сокращение их полномочий. Это хорошо прослеживается в польских предложениях. Сомнения Финляндии отражают сильную разрозненность мнений по поводу того, как следует развивать зону единой валюты.

Острая фаза еврокризиса миновала, пишет автор, однако это не повод считать, что все наладилось. В перспективе вероятны новые потрясения в еврозоне. До недавнего времени стабилизация в основном полагалась на необычайно щадящую политику Европейского центробанка, которая не может продолжаться вечно. Экономические проблемы (такие, как безработица) по-прежнему остаются. Консенсуса по их решению нет, потому что мнения богатых и бедных стран ЕС по этому поводу радикально расходятся.

Насущная потребность в интеграции имеется в том, что касается еврозоны, считает автор. Только за счет создания более унифицированной системы возможна стабилизация валютного союза. Но в нынешней ситуации евролидерам стоит сосредоточиться именно на этом практическом вопросе, оставив хотя бы на время в стороне более амбициозные планы, в том числе и касающиеся еврозоны (вроде «общего министра финансов» или «общего бюджета»).