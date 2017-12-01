Американская газета New York Times положила начало спекуляциям о том, что американский Белый дом собирается сместить нынешнего госсекретаря США Рекса Тиллерсона с должности и заменить его руководителем ЦРУ Майком Помпео. Эту тему с энтузиазмом подхватили другие СМИ — сначала Washington Post, затем прочие.

NY Times написала, что если все пойдет по этому внутреннему плану, то Помпео станет госсекретарем, а его нынешнее место во главе ЦРУ займет республиканский сенатор Том Коттон, очень лояльный сторонник президента США Дональда Трампа в вопросах национальной безопасности. Анонимные источники из президентской администрации также сказали изданию, что Коттон, по всей видимости, готов занять эту должность. Правда, Трамп еще не подписывал план, но, наверно, подпишет, потому что Тиллерсоном он недоволен. Хотя, может быть, и нет, потому что, по мнению одного из источников NY Times, Трамп пока не готов его заменять.

Майк Помпео, директор ЦРУ

Белый дом, написала WP, подготовил план по устранению неугодного госсекретаря. Теперь на этот пост претендует Помпео, который тоже оказался одним из самых лояльных президенту участников команды по национальной безопасности. Сведения, как сообщается в материале, поступили от двух представителей президентской администрации. Согласно этим сообщениям, план должен быть приведен в исполнение в течение нескольких недель. Авторы отмечают, что пока непонятно, подписал ли его уже собственно Трамп.

Несмотря на эту неопределенность, WP также опубликовала аналитический материал с рассуждениями о замене Тиллерсона. Такой сценарий, считает автор, нельзя считать неожиданностью, особенно после того, как Тиллерсон (по сообщениям) назвал Трампа «болваном» (этому событию тот же автор посвятил в октябре особый материал). По мнению автора, причина предполагаемых перестановок в разногласиях между Трампом и Тиллерсоном, а цель в том, чтобы окружить Трампа исключительно его союзниками и «подпевалами».

Wall Street Journal написал, что Трамп не стал разрушать интригу. После того как СМИ устроили вокруг этой темы ажиотаж, и к нему начали обращаться с вопросами журналисты, он не стал ни опровергать, ни подтверждать эту версию. WSJ подтверждает, что некоторые представители Белого дома выражали сомнения в том, что Тиллерсон долго пробудет госсекретарем. Правда, в официальных высказываниях существование каких-либо планов по замене Тиллерсона отрицается. Госдепартамент США также заявил со ссылкой на главу аппарата Белого дома Джона Келли, что распространяемые слухи далеки от истины.

Р. Тиллерсон и Д.Трамп

Ни от кого не секрет, пишет WSJ, что Тиллерсон с Трампом находятся в неизменном противостоянии практически с момента создания нынешней администрации. Трамп в частном порядке называл его «слишком от истеблишмента». Тиллерсон, опять-таки по рассказам очевидцев, на закрытых встречах склонен выражать досаду и недовольство Трампом. Главный повод к недоразумениям, отмечается в материале, - это то, что Трамп склонен торопить и требовать немедленных очевидных результатов, в то время как Тиллерсон предпочитает в своих действиях ориентироваться на результаты, которые проявят себя лет черед 10-20.