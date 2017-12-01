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На предприятии «Маяк» в городе Озерске Челябинской области, которое ряд СМИ назвали источником выброса радиоактивного изотопа рутения-106, работает комиссия представителей «Росатома», Федерального медико-биологического агентства, Росприроднадзора и Ростехнадзора, информирует Ura.ru.

«Комиссия работает уже несколько дней. Проводят мониторинг радиационной обстановки, проверяют условия труда на предприятии», — сказал представитель пресс-службы ПО «Маяк».

Также он пояснил, что комиссия будет искать источник повышенной концентрации рутения в Аргаяше, расположенном недалеко от Озерска.

Европейские СМИ ранее сообщали о выбросе рутения, источником которого стал объект на Южном Урале. Затем отчет опубликовал Росгидромет, указав на повышенную концентрацию рутения в 100-километровой зоне ПО «Маяк» в городе Озерске Челябинской области, принадлежащего «Росатому». Власти региона и представители «Росатома» эту информацию опровергли. Позже о непричастности «Маяка» к выбросу сообщил Ростехнадзор.

Вопрос о том, является ли обнаруженная концентрация рутения-106 опасной для человека, пока остается открытым.

Антиновость

В Ростовской области из-за обвала трассы М-4 «Дон» возникла пробка на несколько километров.

Пробка на трассе М4 Дон / YouTube.com

«В полицию поступило сообщение о том, что на 944 километре автодороги М-4 «Дон» произошел обвал дорожного полотна. В настоящее время на данном участке дороги организовано реверсивное движение», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В среднем автомобили движутся со скоростью 5-7 километров в час. Движение затруднено и по направлению к Москве и к Ростов-на-Дону, сообщает «Российская газета».

Непонятная новость

Архитектурные памятники начала конца XIX века могут передать под апартаменты класса 2-3 звезды. Речь идет о Кофишенском доме и трех Готических домах в Петродворце. Об этом говорится в акте историко-культурной экспертизы проекта работ по сохранению памятников компании АО «Ренессанс-Реставрация».

В проекте указано, что в Кофишенском доме будут размещены апартаменты класса 2 – 3 звезды, на первом этаже — ресторан или кафе, а одном из Готических домов появится апарт-отель класса 4 звезды, в других двух домах— комплексы трехзвездочных апартаментов, сообщает «Фонтанка».

Кофишенский (Готический) дом - Санаторий "Петродворец" / Citywalls.ru

Проект вывешен для общественного обсуждения в сети, обращения по нему можно отправить до 20 декабря.

Три готических дома были построены в 1837 – 1838 годах архитектором Иосифом Шарлеманем на месте деревянных казарм лейб-гвардии Гренадерского полка. Они использовались для размещения именитых гостей и высочайших придворных чинов.

До этого Готические дома (всего их пять), а также царские конюшни были в аренде у санатория «Петродворец». В феврале 2017 компания стала банкротом.

Ассорти

В Краснодаре несколько тысяч человек остались без тепла в +11° С из-за утечки на подземной теплотрассе, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Утечка произошла по адресу 2-й проезд Айвазовского, без горячей воды остались 10 домов с населением около 5 тысяч человек.

А из-за утечки на пересечении улиц Ким и Фурманова подача теплоносителя и горячей воды была приостановлена в 156 многоквартирных жилых домах, с населением 28500 человек, 33 социально значимых объекта. Сегодня в 12:20 последствия аварии были устранены.

В устранении аварии участвовала бригада из 10 человек, 6 единиц техники.

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Работы на месте аварии

На Волге в Казани около причала «Лесная гавань» было обнаружено масляное пятно размером в 10 тысяч квадратных метров, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Специалисты уже обрабатывают воду в реке, выставлены боновые заграждения.

Источник загрязнения пока не выявлен.

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Семь тонн колбасы и шашлыков компании «Мавр» уничтожили в Красноярске. Россельхознадзор сообщил о «небезопасной в ветеринарном отношении продукции», пишет красноярское общественно-деловое издание Dela.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Согласно полученной информации, на складе были найдены колбаса, свиной шашлык, сосиски, свиной жир и желудки без маркировки и ветеринарных документов.

Продукты были изъяты и уничтожены. Компанию ждет штраф.