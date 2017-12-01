В Совете Федерации прошла достаточно интересная дискуссия с участием вице-премьера Дмитрия Козака. Похоже регионы, представители которых и заседают в верхней палате парламента, все-таки желают хоть как-то влиять на бюджетную политику правительства.

Дмитрий Козак, выступая перед сенаторами, рассказал о «модернизации межбюджетных отношений». Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ». Отправной точкой, по его вице-премьера, стала «инвентаризация расходных полномочий региональных и муниципальных органов власти». Анализ показал, что налоговый потенциал 57 регионов «не позволяет им покрыть нормативные расходы на среднероссийском уровне», а 24 из них не смогут это сделать «даже после получения дотаций на выравнивание». Регионами-донорами сейчас являются только 12 субъектов, напомнил Козак.

Валентина Матвиенко в Совете Федерации / council.gov.ru

В ответ спикер Совета Федерация Валентина Матвиенко буквально обрушилась с критикой современной системы межбюджетных отношений. «Давайте посмотрим, сколько регионы зарабатывают доходов и сколько у них остается, а сколько уходит в федеральный центр. Сначала заберут 60%, а потом в ручном режиме делают красивые жесты, решения — чуть-чуть регионам возвращают», — пожаловалась она. По словам Матвиенко, «не надо никого "осчастливливать", нужно создавать условия, чтобы регионы нормально работали и обеспечивали сами себя». Она попросила Козака поручить Минэкономразвития «более системно заниматься вопросами региональной политики». А заместителя главы министерства Савву Шипова, который курирует региональное развитие, Матвиенко пообещала пригласить в начале весенней сессии в Совет Федерации на «серьезный разговор».

В этом году, напомним, вопрос перераспределения финансов между центром и регионами встал особенно остро. Несколько регионов открыто обратились к Москве за помощью, особенно на слуху ситуация в Хакасии, где парламент принял официальное обращение, в котором говорится о «катастрофической ситуации» в регионе из-за нехватки денег.

Поселок в Хакасии / Дeнис Максимoв /fototelegraf.ru

После скандала правительственная комиссия по региональному развитию, которой руководит Дмитрий Козак, выделила регионам 104 млрд рублей, чтобы они могли сбалансировать свои бюджеты; а 51 млрд рублей — в виде льготных бюджетных кредитов. Это, похоже, будут последние бюджетные кредиты: с 1 января 2018 года будет запущена программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов. Козак в среду заверил, что выделенные дотации позволят регионам «полностью закрыть прогнозный дефицит бюджетов».

Но недовольные нашлись все равно. Сенатор от Пермского края Андрей Климов пожаловался, что в результате перераспределения финансовой поддержки некоторые регионы, в том числе Пермский и Красноярский края, Мурманская и Липецкая области, потеряли «от 43% до 75%» дотаций. Сложившийся подход «критикуют за то, что он не стимулирует к активному развитию дотационные регионы и одновременно лишает мотивации сильные регионы», рассказал Климов.

Дмитрий Козак парировал: он не видит здесь «резкого сокращения». В Пермском крае, по его словам, «доходы за последние три года существенно выросли, и он вполне может справляться». Козак сказал, что «само знание» о том, что столько регионов не могут справляться со своими расходными обязательствами, «не позволяет предоставлять финансовую помощь из федерального бюджета регионам», которые «имеют собственный налоговый потенциал». Так что вице-премьер считает перераспределение «справедливым».