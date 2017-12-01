Топ новостей 1 декабря
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд согласился передать имущество полковника Захарченко в доход государства, МОК пожизненно дисквалифицировал биатлонистку Ольгу Зайцеву, а Аргентина признала гибель подлодки «Сан-Хуан».
Суд передал имущество семьи и бывших жен Захарченко государству
Никулинский суд Москвы передал в доход государства имущество родственников обвиняемого в коррупции «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко, а также его бывших жен. По подсчетам, общая стоимость изъятого вчетверо превосходит совокупный объем имущества, которое изымалось у российских чиновников в казну с 2013 года.
Миллиарды полковника Захарченко передали в доход государства.https://t.co/vfU2Sk08vw pic.twitter.com/BKhnCFy3UH— Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2017 г.
МОК пожизненно дисквалифицировал Ольгу Зайцеву
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение пожизненно дисквалифицировать от участия в Олимпиадах российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву. Зайцева наказана за нарушение антидопинговых правил, утверждают в МОК. Ее результаты на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году аннулированы. Отметим, сама Зайцева ранее заявила, что скорее выбросит свою олимпийскую медаль, чем отдаст ее МОК.
Аргентина признала гибель экипажа пропавшей подлодки
Официальный представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби заявил о прекращении операции по спасению подводной лодки «Сан-Хуан». Бальби, сообщая о прекращении поисков «Сан-Хуана», напомнил, что запаса кислорода на субмарине должно было хватить на шесть дней в автономном режиме, а провизии — на 15 дней — соответственно, время поиска моряков живыми превышено в два раза: «Спасенных не будет».
Протестующие против «Платона» дальнобойщики признаны иноагентами
Некоммерческая организация дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России», выступающая против системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон», включена в реестр НКО-иностранных агентов.
Потому что какой ты россиянин, если не мечтаешь отдать свои деньги Ротенбергу! pic.twitter.com/L49sZ0iiAH— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 декабря 2017 г.
Кремль понял желание Думы выгнать американских журналистов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение Госдумы принять постановление, согласно которому корреспонденты американских СМИ лишатся возможности посещать ее заседания и в целом нижнюю палату парламента РФ. Песков отметил: «Конечно, там речь идет об американских СМИ, потому что такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в частности, российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, они, к сожалению, скажем так, расцветают пышным цветом в Соединенных Штатах Америки».
Депутаты хотят запретить американским СМИ посещать Госдуму: https://t.co/nn0iO8sxgo— Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2017 г.
Такая ответочка на лишение RT аккредитации в Конгрессе США. pic.twitter.com/kKYb2nXwHu
ФИФА отвергла влияние решения МОК на проведение ЧМ-2018
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года не повлияет на проведение ЧМ-2018 в России.
«Левый фронт» выдвинул в президенты директора «Совхоза имени Ленина»
Движение «Левый фронт» выдвинуло кандидатом в президенты России на выборах 2018 года «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Ранее сообщалось, что баллотироваться в президенты намерен лидер Демократической партии России Андрей Бородин.
РБК: "Кремль попросил кандидатов-спойлеров не идти на выборы"— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 1 декабря 2017 г.
Но на Собчак и Титова это почему-то не распространяется pic.twitter.com/eHK315BMJW
Заорал pic.twitter.com/kZcxvunY6S— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 1 декабря 2017 г.
В Думу поступил первый законопроект о криптовалютах
Главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю экспертного совета по законодательному обеспечению финансовых технологий Мартину Шаккуму направлен законопроект о регулировании децентрализованного виртуального имущества. Об этом рассказал Никита Куликов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Право роботов» — одного из разработчиков законопроекта совместно с «Воронков Венчурс» и Heads Consulting.
Телеметрия подтвердила ошибку в полетном задании «Союза»
Специалисты проанализировали телеметрическую информацию, полученную с разгонного блока «Фрегат» на ракете-носителе «Союз-2.1б», запущенной 28 ноября с космодрома Восточный. Источник в ракетно-космической отрасли рассказал «Интерфаксу»: «Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным, и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане».
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/whZOg3Gyrm— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 1 декабря 2017 г.
В Японии установили дату отречения императора от престола
Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. Такое решение приняла комиссия по делам императорской семьи.