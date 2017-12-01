Топ новостей 1 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня суд согласился передать имущество полковника Захарченко в доход государства, МОК пожизненно дисквалифицировал биатлонистку Ольгу Зайцеву, а Аргентина признала гибель подлодки «Сан-Хуан».

Никулинский суд Москвы передал в доход государства имущество родственников обвиняемого в коррупции «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко, а также его бывших жен. По подсчетам, общая стоимость изъятого вчетверо превосходит совокупный объем имущества, которое изымалось у российских чиновников в казну с 2013 года.

Ольга Зайцева / newsn1.com

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение пожизненно дисквалифицировать от участия в Олимпиадах российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву. Зайцева наказана за нарушение антидопинговых правил, утверждают в МОК. Ее результаты на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году аннулированы. Отметим, сама Зайцева ранее заявила, что скорее выбросит свою олимпийскую медаль, чем отдаст ее МОК.

Официальный представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби заявил о прекращении операции по спасению подводной лодки «Сан-Хуан». Бальби, сообщая о прекращении поисков «Сан-Хуана», напомнил, что запаса кислорода на субмарине должно было хватить на шесть дней в автономном режиме, а провизии — на 15 дней — соответственно, время поиска моряков живыми превышено в два раза: «Спасенных не будет».

Протестующие против системы "Платон" / АГН "Москва" / фото: Ермаков Дмитрий

Некоммерческая организация дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России», выступающая против системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон», включена в реестр НКО-иностранных агентов.

Потому что какой ты россиянин, если не мечтаешь отдать свои деньги Ротенбергу! pic.twitter.com/L49sZ0iiAH — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 декабря 2017 г.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение Госдумы принять постановление, согласно которому корреспонденты американских СМИ лишатся возможности посещать ее заседания и в целом нижнюю палату парламента РФ. Песков отметил: «Конечно, там речь идет об американских СМИ, потому что такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в частности, российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, они, к сожалению, скажем так, расцветают пышным цветом в Соединенных Штатах Америки».

Депутаты хотят запретить американским СМИ посещать Госдуму: https://t.co/nn0iO8sxgo



Такая ответочка на лишение RT аккредитации в Конгрессе США. pic.twitter.com/kKYb2nXwHu — Лентач (@oldLentach) 1 декабря 2017 г.

Владимир Путин и Джанни Инфантино / kremlin.ru

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года не повлияет на проведение ЧМ-2018 в России.

Павел Грудинин / kprf.ru

Движение «Левый фронт» выдвинуло кандидатом в президенты России на выборах 2018 года «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Ранее сообщалось, что баллотироваться в президенты намерен лидер Демократической партии России Андрей Бородин.

РБК: "Кремль попросил кандидатов-спойлеров не идти на выборы"



Но на Собчак и Титова это почему-то не распространяется pic.twitter.com/eHK315BMJW — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 1 декабря 2017 г.

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку / duma.gov.ru

Главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю экспертного совета по законодательному обеспечению финансовых технологий Мартину Шаккуму направлен законопроект о регулировании децентрализованного виртуального имущества. Об этом рассказал Никита Куликов, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Право роботов» — одного из разработчиков законопроекта совместно с «Воронков Венчурс» и Heads Consulting.

Специалисты проанализировали телеметрическую информацию, полученную с разгонного блока «Фрегат» на ракете-носителе «Союз-2.1б», запущенной 28 ноября с космодрома Восточный. Источник в ракетно-космической отрасли рассказал «Интерфаксу»: «Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным, и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане».



Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года. Такое решение приняла комиссия по делам императорской семьи.