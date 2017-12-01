В первый день зимы, 1 декабря, в Москве пройдет церемония жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018. В мероприятии собирается принять участие и президент Владимир Путин, тренеры почти всех сборных, которые будут играть в России и более 1300 гостей. По пану церемония начнется в 18:00 по Москве.

По итогам жеребьевки станет понятно, имеет ли Россия шансы на выход из группы — на большее, в целом, мало кто надеется. Но такое символическое событие стало хорошим поводом для подведения предварительных итогов подготовки России к проведению ЧМ-2018.

Так, например, вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что больше всего при подготовке чемпионата мира по футболу его тревожат «попытки принизить ценность турнира или будущий успех этого проекта». По мнению Мутко никаких особых трудностей при подготовке мероприятия не возникает. «Люди вовлечены, они очень ответственно относятся к этому проекту. У них огромное желание показать открытую Россию, оставить наследие во многих регионах», — заявил он.

Виталий Мутко, вице-премьер / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

При этом Мутко подчеркнул, что никогда не задумывался о том, что Россию могут лишить чемпионата. «Мы исходили из того, что этот проект мы делаем не для кого-то, а для себя», — заметил он. Вице-премьер отметил, что в ходе подготовки строятся не только материальные объекты, но и проходят подготовку 40 тысяч волонтеров, работников социальной сферы, таможни и полиции.

Также прозвучало очень важное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино. Он заявил, что решение Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года не повлияет на проведение ЧМ-2018 в России.

«Решение МОК никак не повлияет на футбол и на проведение ЧМ-2018 в России. Повторю еще раз: я не участвую ни в каких спекуляциях. Наши турниры и турниры УЕФА всегда проходят под жестким антидопинговым контролем. Все пробы были отрицательными, они были проведены и в России, и за ее пределами», — сказал он.

Владимир Путин и Джанни Инфантино / kremlin.ru

А вот РБК, например, подсчитали, что к концу 2017 года Россия потратит на подготовку Чемпионата мира 634 млрд рублей, в 2018-м запланировано еще 44 млрд. Всего за шесть лет должно быть потрачено 678 млрд. Если брать средневзвешенный курс, то это около 13,2 млрд долларов.

Проведение чемпионата мира 2018 года станет самым дорогим за всю историю этого соревнования, что, впрочем, не удивительно — так происходит с каждым мундиале. Власти ЮАР потратила 6 млрд долларов на подготовку и проведение ЧМ-2010, для Бразилии стоимость ЧМ-2014 превысила 11 млрд долларов. Стоит помнить, что Катар собирается потратить на подготовку к ЧМ-2022 200 млрд долларов — то есть более чем на порядок больше, чем Россия.

Причем дохода от проведения Чемпионата мира России ждать не стоит. В прибыли, как правило, остается только ФИФА, которая зарабатывает на продаже прав на прямую трансляцию матчей — организаторы же хорошо если выходят в ноль.

Эффект для экономики тоже будет заметен разве что на фоне ее текущего состояния, когда даже небольшой рост вызывает энтузиазм в правительстве. Увеличение числа рабочих мест и расширение сектора услуг, связанные с потоком зрителей-туристов, — временные эффекты, которые сходят на нет сразу после окончания турнира. Деловая активность в городах проведения матчей повышается, но часто это происходит за счет временного перераспределения ресурсов из других городов или сфер деятельности, отмечает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. А директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский подсчитал, что Чемпионат мира добавит по 0,2 п.п. к росту ВВП в годовом выражении во втором и третьем кварталах 2018 года. Впрочем, он уточняет, что, как и в случае с Олимпиадой в Сочи, значительная часть положительного эффекта для ВВП отражается еще до соревнований: это произойдет за счет строительства инфраструктуры, которая в будущем, может быть, и не пригодится, но определенную пользу приносить будет.