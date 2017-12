22 декабря (пятница) в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит политолог, научный сотрудник факультета Политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Маргарита Завадская.

Тема лекции: Неприкосновенные герои и козлы отпущения: как распределяется политическая ответственность за экономический кризис?

Аннотация

В лекции речь пойдет о том, когда экономика влияет на политическую поддержку и как именно это происходит. Как работает логика атрибуции политической ответственности в демократиях и авторитаризмах и как это исследовать? Автор поделится опытом исследований "экономического голосования" в России и за рубежом. Также речь пойдет о том, как экспериментальные исследования помогают в анализе динамики политической поддержки.

Маргарита Андреевна Завадская

В 2009 году закончила Пермский государственный университет им. А.М. Горького по специальности "политология". В 2010 году получила по той же специальности степень магистра ЕУСПб и Университета Хельсинки. 15 сентября 2017 года защитила диссертацию на соискание степени PhD в European University Institute (Флоренция) на тему " When Elections Subvert Authoritarianism Failed Cooptation and Russian Post-Electoral Protests of 2011-12 ".

В 2013-2016 - научный сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований (Программа регионализации ЕУСПб) при ПермГНИУ.

Сейчас - заместитель декана факультета политических наук и социологии (ПНИС), научный сотрудник факультета ПНиС, руководитель программы Wider European Doctorate (WED) в ЕУСПб, старший научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований, доцент Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.



Область научных интересов: методология сравнительных исследований, количественные методы в политической науке, политические режимы, демократизация, политическая экономия.

Лекция состоится 22 декабря 2017 года (пятница) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 2, Тургеневская гостиная на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894.

Место проведения