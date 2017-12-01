Неприкосновенные герои и козлы отпущения: как распределяется политическая ответственность за экономический кризис?
22 декабря (пятница) в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит политолог, научный сотрудник факультета Политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Маргарита Завадская.
Тема лекции: Неприкосновенные герои и козлы отпущения: как распределяется политическая ответственность за экономический кризис?
Аннотация
В лекции речь пойдет о том, когда экономика влияет на политическую поддержку и как именно это происходит. Как работает логика атрибуции политической ответственности в демократиях и авторитаризмах и как это исследовать? Автор поделится опытом исследований "экономического голосования" в России и за рубежом. Также речь пойдет о том, как экспериментальные исследования помогают в анализе динамики политической поддержки.
Маргарита Андреевна Завадская
Область научных интересов: методология сравнительных исследований, количественные методы в политической науке, политические режимы, демократизация, политическая экономия.
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Лекция состоится 22 декабря 2017 года (пятница) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 2, Тургеневская гостиная на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1894.