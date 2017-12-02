Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 декабря 2017, суббота, 09:54
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Директор Альбатроса Роберт Моисеев: «Мы экономим бюджетные деньги, а нас еще и подозревают в коррупции!»
Сотрудники Единого расчетного центра в Тюменской области обвиняются в получении взяток
Бизнес научат построению бренда и продвижению в соцсетях
Соперники сборной России на ЧМ 2018 определены на жеребьевке в Москве (ФОТО)
"Рог изобилия" в парке заменили на Емелю
Разыскиваются родственники погибшего солдата
Состоится акция по сдаче крови
Бывший директор тюменского МУП «Некрополь» обвиняется в получении взятки
Главный Дед Мороз России проведет праздник в горпарке
Театру пообещали новое оборудование
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
02 декабря 2017, 08:03
Илья Гатикоев

Банк заблокировал движение денег по счету. Что делать?

Блокировка счета
Блокировка счета
pixabay.com

С приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального банка России банковский сектор пребывает в состоянии положительной турбулентности (авторский оксюморон). Почти ежедневно в новостных лентах проходит информация как тот или иной банк лишен лицензии, топ-менеджеры банка под следствием, покинули Россию и прочее.

Безусловно наведение финансовой дисциплины в России – это архиважная задача. Такого объема наличных денег, который есть «на руках» у россиян нет ни в одной стране мира. Множество экономических процессов проходят вне «ока государства», тем самым бюджет страны теряет миллиарды рублей доходов. От этого страдаем все мы и наша экономика.

Тем не менее, как следует из русской поговорки «лес рубят – щепки летят»…

Зачастую жертвами такого наведения порядка со стороны государства становятся добросовестные предприниматели, которые в силу различных причин или банальной организационной небрежности стали жертвами так называемой блокировки денежных средств, находящихся на расчетном счету в банке.

Следствием таких действий является фактическое исключение денежных средств из оборота и прекращение работы целых компаний. Нечистые на руку банкиры используют такой механизм для остановки движения денежных средств по счетам для увеличения своей текущей капитализации.

Что делать в сложившейся ситуации?

Действительно, согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, банк вправе получать информацию о целях и характере их деловых отношений с банком, принимать меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также принимать меры по определению источников происхождения денежных средств.

Стоит отметить, что решение о реализации указанных полномочий принимается банком самостоятельно на основании собственных правил внутреннего контроля, законодательно не регламентировано.

Клиентам нужно помнить, что обязательному контролю со стороны банка, а значит и повышенному вниманию к ним, подлежат операции с денежными средствами, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте.

Вторым важным условием обязательного контроля операции со стороны банка является факт отнесения данной операции к специальному перечню, установленному Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Арсенал мер банка по противодействию легализации доходов достаточно широк: замораживание (блокирование) денежных средств,  приостановление операции, отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, отказ от заключения договора банковского счета (вклада), запрос документов.

При этом, если не прибегать к расширительному толкованию Закона о противодействии отмыванию доходов, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств банк вправе только в отношении лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).

Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, но не самим банком.

Однако на практике стать жертвой «блокировки» денежных средств может стать практически любой гражданин, использующий безналичные платежи. Как было сказано выше, банк вправе приостанавливать подозрительные операции клиентов.

При этом следует запомнить, что банк вправе приостановить операцию клиента, за исключением операций по зачислению денежных средств, не более чем на пять рабочих дней. Если в течение этого срока банк не получит из Росфинмониторинга постановление о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок, банк должен провести данную операцию.

Защитить себя от блокирования денежных средств банком на все сто процентов в настоящее время не представляется возможным. Поэтому главной рекомендацией для добропорядочных граждан будет совет воздержаться от участия в финансовых операциях с сомнительными контрагентами. Также не стоит игнорировать требования банка о предоставлении документов, подтверждающих легальность происхождения денежных средств, так как в этом случае велик риск отказа в совершении операции.

Разрешить ситуацию с массовыми ограничениями прав потребителей финансовых услуг возможно исключительно путем подробной регламентации действий банков, однако ни Росфинмониторинг, ни ЦБ РФ в настоящее время не заинтересованы в проявлении правотворческой инициативы, т.к. по их мнению массовость жалоб физических лиц из-за блокировки счетов сильно преувеличена потребителями.

Такая пассивность контролирующих структур, когда дело касается прав потребителей, приводит и к такой насущной проблеме, как возврат невостребованных денежных средств со специальных счетов в банках.

Если клиент в течение 60-ти дней с даты расторжения договора банковского счета не явится за получением остатка денежных средств, банк обязан зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России.

При этом после закрытия банковского счета клиента только банк имеет возможность обратиться в ЦБ РФ с заявлением о возврате остатка денежных средств со специального счета.

В настоящее время, как и в случае с противодействием легализации доходов, отсутствует огромный пласт подзаконных актов, которые бы устанавливали порядок возврата таких средств со счета, в связи с чем у людей возникают вопросы: кто может обязать банк открыть такой специальный счет в ЦБ РФ; каков порядок возврата средств из ЦБ РФ в обслуживающий банк; каков механизм возврата средств со счета в банке клиенту; каковы сроки исполнения требования клиента и т.д.

Алгоритм действий по возврату денег со специального счета ЦБ РФ по общему правилу в настоящее время может выглядеть так:

От имени клиента подается заявление в обслуживающий банк с требованием возврата невостребованных денежных средств.

Как правило, банки отказывают в таких требованиях или вовсе их игнорируют на том основании, что обязанность по возврату невостребованных денежных средств прямо Законом не установлена, процедура его не регламентирована.

В связи с этим, по истечении сроков на удовлетворение претензии необходимо будет обратиться в суд с иском к банку о возврате незаконно удерживаемых денежных средств.

Судебная практика по данной категории дел еще не сформирована и достаточно противоречива, в связи с чем доверять ведение подобных дел с самого их начала следует профессионалам.

Илья Гатикоев,

член Адвокатской палаты г. Москвы,

Гильдии Российских Адвокатов и Королевского института арбитров Великобритании.

Полномочный представитель Международной ассоциации русскоязычных адвокатов в республиках Литва, Латвия, Эстония, Польша (МАРА). Член Литовской Арбитражной Ассоциации.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Жеребьевка финального этапа ЧМ-2018 по футболу
Определились соперники России на ЧМ-2018
Фондовый брокер
Американский регулятор разрешил торговать биткоинами на бирже
Владимир Путин и патриарх Кирилл на Архиерейском соборе РПЦ
Путин выступил на Архиерейском соборе РПЦ
Роскосмос
Роскосмос рассчитал место падения «Фрегата» со спутниками
Международная федерация бобслея и скелетона
Отстраненных российских саночников вернули в строй
01.12 21:12 Майкл Флинн согласился сдать Трампа по «российскому делу»
01.12 20:49 КС назначил Минфин и ФНС ответственными за разъяснение законов о налогах
01.12 19:49 Роскосмос рассчитал место падения «Фрегата» со спутниками
01.12 19:28 РПЦ запретила венчаться с еретиками и родственниками
01.12 19:23 Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 21,6 млрд долларов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Пермяков
Владимир Пермяков
2 декабря 1952 года родился актер Владимир Пермяков, сыгравший роль Лени Голубкова в рекламе «МММ»
01.12 19:01 ФАС уличила «Адидас» в нарушении закона о рекламе
01.12 18:54 В Москве прошла жеребьевка ЧМ-2018
01.12 18:41 Источник опроверг дезориентацию «Фрегата»
01.12 18:26 ЕС снял санкции с российского топлива ради изучения Марса
01.12 18:25 Поляризация отраженного света делает черных животных жертвой кровососов
01.12 18:10 Экс-советнику Трампа предъявили обвинение по «российскому делу»
01.12 17:47 Путин выступил на Архиерейском соборе РПЦ
01.12 17:42 Глава Киевского патриархата отверг возможность воссоединения с Москвой
01.12 17:30 Американский регулятор разрешил торговать биткоинами на бирже
01.12 17:04 IBSF вернула в строй отстраненных российских бобслеистов и скелетонистов
01.12 16:35 Еврокомиссия недодала Украине 0,6 млрд долларов финпомощи
01.12 16:04 В КВН объяснили увольнение Маслякова
01.12 15:55 Главу штаба Навального арестовали на 30 суток
01.12 15:41 Кремль отказался верить в убыточность ЧМ-2018
01.12 15:25 Протестующие против «Платона» дальнобойщики признаны иноагентами
01.12 15:09 МОК пожизненно дисквалифицировал Ольгу Зайцеву
01.12 14:58 Геном кишечной палочки подсказал новый подход к диагностике болезни Крона
01.12 14:55 Орешкин спрогнозировал рост цены Urals выше 50 долларов
01.12 14:52 Кремль понял желание Думы выгнать американских журналистов
01.12 14:20 Суд передал имущество семьи и бывших жен Захарченко государству
01.12 14:03 Москалькова предложила признать подростков полностью дееспособными
01.12 13:52 Грузинский спецназ ликвидировал организатора взрыва в аэропорту Стамбула
01.12 13:48 ФИФА отвергла влияние решения МОК на проведение ЧМ-2018
01.12 13:44 Исследователи китовых акул используют алгоритмы НАСА
01.12 13:23 Госдума решила закрыться от американских журналистов
01.12 13:14 ЦБ попросил Генпрокуратуру проверить сделки «Открытия»
01.12 12:54 Глава УПЦ попросил патриарха Кирилла отменить отлучение
01.12 12:39 Минтранс назначил штраф за проезд «зайцем» по платным дорогам
01.12 12:24 «Левый фронт» выдвинул в президенты директора «Совхоза имени Ленина»
01.12 12:22 Тестостерон защищает мужчин от астмы
01.12 12:10 Профессор Альберт Байбурин выступил с лекцией об истории паспортной системы
01.12 12:07 Эксперты подсчитали скудную выгоду России от ЧМ-2018
01.12 11:52 В Думу поступил первый законопроект о криптовалютах
01.12 11:41 Полковник Захарченко обвинил ФСБ в давлении
01.12 11:35 СМИ назвали дату свадьбы принца Гарри
01.12 11:33 США обрекли КНР на миллиарды убытка отказом в статусе рыночной экономики
01.12 11:07 Аксенов предупредил о срыве сроков строительства шоссе к Крымскому мосту
01.12 11:04 Демпартия выдвинет Андрея Богданова кандидатом в президенты
01.12 10:51 Трампа уличили в давлении на сенаторов по «российскому делу»
01.12 10:33 Вакцина от лихорадки денге полезна только уже переболевшим
01.12 10:29 Телеметрия подтвердила ошибку в полетном задании «Союза»
01.12 10:06 Суд в США добавил российскому хакеру 14 лет тюремного срока
01.12 09:53 СМИ рассказали об ответе Кремля на недопуск РФ к Олимпиаде
01.12 09:29 Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение
01.12 09:25 За шипованную резину без знака начали штрафовать на 500 рублей
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.