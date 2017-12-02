С приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального банка России банковский сектор пребывает в состоянии положительной турбулентности (авторский оксюморон). Почти ежедневно в новостных лентах проходит информация как тот или иной банк лишен лицензии, топ-менеджеры банка под следствием, покинули Россию и прочее.

Безусловно наведение финансовой дисциплины в России – это архиважная задача. Такого объема наличных денег, который есть «на руках» у россиян нет ни в одной стране мира. Множество экономических процессов проходят вне «ока государства», тем самым бюджет страны теряет миллиарды рублей доходов. От этого страдаем все мы и наша экономика.

Тем не менее, как следует из русской поговорки «лес рубят – щепки летят»…

Зачастую жертвами такого наведения порядка со стороны государства становятся добросовестные предприниматели, которые в силу различных причин или банальной организационной небрежности стали жертвами так называемой блокировки денежных средств, находящихся на расчетном счету в банке.

Следствием таких действий является фактическое исключение денежных средств из оборота и прекращение работы целых компаний. Нечистые на руку банкиры используют такой механизм для остановки движения денежных средств по счетам для увеличения своей текущей капитализации.

Что делать в сложившейся ситуации?

Действительно, согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов» при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, банк вправе получать информацию о целях и характере их деловых отношений с банком, принимать меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также принимать меры по определению источников происхождения денежных средств.

Стоит отметить, что решение о реализации указанных полномочий принимается банком самостоятельно на основании собственных правил внутреннего контроля, законодательно не регламентировано.

Клиентам нужно помнить, что обязательному контролю со стороны банка, а значит и повышенному вниманию к ним, подлежат операции с денежными средствами, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте.

Вторым важным условием обязательного контроля операции со стороны банка является факт отнесения данной операции к специальному перечню, установленному Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Арсенал мер банка по противодействию легализации доходов достаточно широк: замораживание (блокирование) денежных средств, приостановление операции, отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, отказ от заключения договора банковского счета (вклада), запрос документов.

При этом, если не прибегать к расширительному толкованию Закона о противодействии отмыванию доходов, применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств банк вправе только в отношении лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).

Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, но не самим банком.

Однако на практике стать жертвой «блокировки» денежных средств может стать практически любой гражданин, использующий безналичные платежи. Как было сказано выше, банк вправе приостанавливать подозрительные операции клиентов.

При этом следует запомнить, что банк вправе приостановить операцию клиента, за исключением операций по зачислению денежных средств, не более чем на пять рабочих дней. Если в течение этого срока банк не получит из Росфинмониторинга постановление о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок, банк должен провести данную операцию.

Защитить себя от блокирования денежных средств банком на все сто процентов в настоящее время не представляется возможным. Поэтому главной рекомендацией для добропорядочных граждан будет совет воздержаться от участия в финансовых операциях с сомнительными контрагентами. Также не стоит игнорировать требования банка о предоставлении документов, подтверждающих легальность происхождения денежных средств, так как в этом случае велик риск отказа в совершении операции.

Разрешить ситуацию с массовыми ограничениями прав потребителей финансовых услуг возможно исключительно путем подробной регламентации действий банков, однако ни Росфинмониторинг, ни ЦБ РФ в настоящее время не заинтересованы в проявлении правотворческой инициативы, т.к. по их мнению массовость жалоб физических лиц из-за блокировки счетов сильно преувеличена потребителями.

Такая пассивность контролирующих структур, когда дело касается прав потребителей, приводит и к такой насущной проблеме, как возврат невостребованных денежных средств со специальных счетов в банках.

Если клиент в течение 60-ти дней с даты расторжения договора банковского счета не явится за получением остатка денежных средств, банк обязан зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России.

При этом после закрытия банковского счета клиента только банк имеет возможность обратиться в ЦБ РФ с заявлением о возврате остатка денежных средств со специального счета.

В настоящее время, как и в случае с противодействием легализации доходов, отсутствует огромный пласт подзаконных актов, которые бы устанавливали порядок возврата таких средств со счета, в связи с чем у людей возникают вопросы: кто может обязать банк открыть такой специальный счет в ЦБ РФ; каков порядок возврата средств из ЦБ РФ в обслуживающий банк; каков механизм возврата средств со счета в банке клиенту; каковы сроки исполнения требования клиента и т.д.

Алгоритм действий по возврату денег со специального счета ЦБ РФ по общему правилу в настоящее время может выглядеть так:

От имени клиента подается заявление в обслуживающий банк с требованием возврата невостребованных денежных средств.

Как правило, банки отказывают в таких требованиях или вовсе их игнорируют на том основании, что обязанность по возврату невостребованных денежных средств прямо Законом не установлена, процедура его не регламентирована.

В связи с этим, по истечении сроков на удовлетворение претензии необходимо будет обратиться в суд с иском к банку о возврате незаконно удерживаемых денежных средств.

Судебная практика по данной категории дел еще не сформирована и достаточно противоречива, в связи с чем доверять ведение подобных дел с самого их начала следует профессионалам.

Илья Гатикоев,

член Адвокатской палаты г. Москвы,

Гильдии Российских Адвокатов и Королевского института арбитров Великобритании.

Полномочный представитель Международной ассоциации русскоязычных адвокатов в республиках Литва, Латвия, Эстония, Польша (МАРА). Член Литовской Арбитражной Ассоциации.