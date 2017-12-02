Соединенные Штаты отклонили запрос Пекина о признании его рыночной экономикой согласно правилам международной торговли. Документ в середине ноября был отправлен в штаб-квартиру Всемирной торговой организации, в четверг он был обнародован.

Китай, напомним, стал членом ВТО в 2001 году, но тогда он вошел в организацию со статусом «страна с нерыночной экономикой». Статус страны с рыночной экономики позволил бы Китаю избавится от множества ограничений, которые накладывают на него ВТО и отдельные ее члены. Иногда импортные пошлины развитых стран на китайские товары превышают 100% их стоимости — это было бы невозможно по правилам ВТО, если бы не статус Китая как страны с нерыночной экономикой. Вполне вероятно, что такие пошлины оборачиваются для Китая потерями миллиардов долларов ежегодно — особенно учитывая, что основная часть китайских товаров отправляется именно в развитые страны (18,3% экспорта идет в США, 16,1% — в Евросоюз).

Специи на рынке / pixabay.com

Когда Китай стал членом ВТО, предполагалось, что через 15 лет он получит статус страны с рыночной экономикой автоматически. Поэтому в декабре 2016 года он направил официальный запрос — который отвергли Соединенные Штаты, Евросоюз и многие другие страны. Противники изменения статуса Китая указывают, что оно ставилось в зависимость от либерализации рынка, которую Пекин так и не завершил.

Тогда Пекин обратился в торговый суд ВТО, потребовав признать свою экономику рыночной. Дело против Соединенных Штатов пока находится на ранней стадии рассмотрения, а вот слушания по делу против ЕС должны скоро начаться.

Такая позиция Вашингтона, безусловно, не будет способствовать улучшению американско-китайских отношений.

Отметим, что Дональд Трамп совсем недавно, в начале ноября, побывал с визитом в Китае и тогда казалось, что отношения между двумя странами находятся на достаточно хорошем уровне — хотя во время предвыборной кампании для Трампа Китай был чуть ли не главнйо мишенью для критики.

Д.Трамп на обложке китайского журнала

Трехдневный визит американского лидера в Пекин получил высший в дипломатической иерархии статус государственного и проходил с большой помпой. Сопровождаемые супругами Меланьей Трамп и Пэн Лиюань, Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин общались перед телекамерами практически как старые друзья.

Даже в твиттере Трампа во время его визита сыпались комплименты. Трамп поздравил Си с «великой политической победой», одержанной на последнем съезде китайской компартии, он назвал китайского лидера «другом и очень необычным человеком», с которым у него сложилась «прекрасная личная химия».

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что «Тихий океан достаточно большой для того, чтобы в нем хватило места и для Китая, и для Соединенных Штатов».

Теперь же оказалось, что практически сразу после окончания визита Трампа в Китай Соединенные Штаты в очередной раз отказались предоставлять Пекину статуса страны с рыночной экономикой.