Единожды солгав

Бывший помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности, заключив сделку со следствием, согласился давать повторные показания без адвоката и пройти проверку на детекторе лжи.

В рамках принятых на себя обязательств отставной генерал Майкл Флинн вынужден выполнять все требования спецпрокурора Роберта Миюлера. Как сообщает CNN, он также согласился на дополнительную дачу устных и письменных показаний. Флинн не может пользоваться услугами адвоката и обязан проходить проверки на детекторе лжи. Допрашивать его могут как сотрудники офиса спецпрокурора Мюллера, так и представители федеральных органов правопорядка и юстиции.

На столь жесткое соглашение, по сути оставляющее Флинна абсолютно беззащитным, ему пришлось согласиться после признания во лжи во время допроса в ФБР. В обвинительном заключении спецпрокурора Мюллера сказано, он скрыл суть своих бесед с послом РФ Сергеем Кисляком. Кроме того, он солгал об этом и вице-президенту США Майку Пенсу.

Ранее Флинн утверждал, что не обсуждал с ним антироссийские санкции и возможность их отмены. Тем не менее, 14 февраля ему пришлось уйти в отставку, когда о его беседах в Кисляком стало известно американским СМИ.

Сейчас Майкл Флинн дает новые показания, и их содержание снова стало известно американской прессе. В частности, ему пришлось рассказать представителям ФБР и спецкомиссии Конгресса по расследованию «русского следа» в президентских выборах США о том, что он обсуждал с представителями переходной команды Трампа незаконные контакты с Кисляком. В частности, возможную отмену антироссийских санкций в обмен на участие в совместных проектах по строительству АЭС на Ближнем Востоке. Также стало известно, что смягчить позицию Киева собирались с помощью выгодного контракта, который окружение Дональда Трампа планировало предложить украинской компании «Турбоатом».

Американские СМИ также утверждают, что Флинн и Кисляк обсуждали проект резолюции ООН по Израилю. Причем, американский генерал убеждал российского посла заблокировать постановление организации, осуждающее израильскую политику расселения.

Анонимные источники утверждают, что беспрецедентные меры, принятые в отношении Майкла Флинна оправданы тем, что его откровенность может вывести следствие на весьма высокий уровень, и позволить сотрудникам ФБР перейти к допросам ближайшего окружения президента США.

Речь идет о зяте Трампа, Джареде Кушнере, которого некоторые инсайдеры обвиняют в давлении на Флинна, из-за которого он вынужден был сначала тайно договариваться с Кисляком о смягчении санкций, а затем и лгать под присягой. Об этом, якобы, стало известно из показаний Флинна. Может быть, Кушнер им не ограничился, и принуждал к контактам с Москвой и других высокопоставленных чиновников.

В этом контексте будет любопытно напомнить, что Джаред Кушнер так и не потрудился представить юридическому комитету Сената США сведения о контактах с Флинном. Равно как информацию о возможных контактах с российскими чиновниками и сайтом Wikileaks.