Transparency International обнародовало на своем сайте подробности расследования в отношении президента Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова. Речь идет о конфликте интересов. В 2011 году Владимир Путин подарил КВН кинотеатр «Гавана», чтобы у клуба появился свой дом. После реконструкции здание передали ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН», директором которого стал Масляков-старший. В 2014 году ГУП и ТТО «АМиК», директором которого является Масляков-младший, учредили ООО «Дом КВН».

«В уставной капитал совместного предприятия ГУП «Планета КВН» внес подаренное президентом здание, а «АМиК» — торговый знак «Международный союз КВН». Некие «независимые оценщики» оценили здание и внутреннее оборудование в 1 391 070 476 руб., а товарный знак — в 1 447 848 863 руб. Знак, переданный ООО «Дом КВН» (зарегистрирован 14 марта 2008 года), — лишь один из пятнадцати товарных знаков, которыми владеет «АМиК». То есть ни о какой передаче бренда КВН совместному предприятию речи не идет», — говорится в расследовании.

Противоречие, которое привлекло внимание исследователей, заключается в том, что согласно законодательству о ГУПах Масляков не мог руководитель чем-то еще, в том числе — регистрироваться как предприниматель.

«Согласно пункту 2 статьи 21 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», запрещено совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом», — цитирует «Московский комсомолец» юриста Дмитрия Макарова.

Информацию еще в мае этого года сотрудники Transparency International направили в прокуратуру, однако в надзорном ведомстве сообщили, что сделка была согласована с Департаментом имущества Москвы. Но авторы расследования обратились в Генпрокуратуру, после чего, Маслякова уволили с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года. Об этом пишет РИА Новости.

Впрочем, в пресс-службе «Планеты КВН» эту информацию опровергают. Там говорят, что он ушел сам — «в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства». Также в ГУПе пояснили, что Александр Масляков даже не был в курсе того, что прокуратура проводила проверку.

«Насколько известно, по результатам этой проверки никакие меры реагирования не принимались. Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились», — сказали РБК в пресс-службе «Планеты КВН».

Надо отметить, что коллеги Маслякова считают, что он не покинет пост президента клуба и ведущего фестивалей и игр КВН.

«Я просто уверен, что он останется ведущим КВН. Это человек, на котором все держится. Без него КВН вряд ли будет таким, каким его привыкли видеть. Думаю, что Александр Васильевич будет стоять по-прежнему у руля, но сложит с себя какие-то формальные полномочия», — сказал член жюри КВН Валдис Пельш в беседе с RT.

Актер Дмитрий Нагиев пояснил, в свою очередь, что Масляков, мог действительно позволить себе «кое-какие вольности», учитывая его высокий пост.

«Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдет из кадра, КВН будет продолжать жить», — сказал Нагиев РИА Новости.

Более того, на официальном сайте Клуба веселых и находчивых появилось заявление о том, что уход Маслякова как-то связан с коррупционным скандалом.

«Слух же о причастности Маслякова к коррупционной деятельности распространила организация Transparency International, которая неправильно интерпретировала ответ от прокуратуры на запрос о причинах увольнения основателя КВН, решив, что уход знаменитого телеведущего связан с их расследованиями», — говорится на сайте КВН.