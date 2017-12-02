Экс-посол США в России, ученый-политолог Майкл Макфол выступил за то, чтобы две страны наладили межпарламентские отношения между Государственной думой РФ и американским Конгрессом.

«Да, я считаю, что людям надо встречаться. Я поддерживаю любые контакты. Я поговорю со своими друзьями в политике», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее господин Макфол обращался к главе российской дипломатической миссии в США Анатолию Антонову после встречи в Станфордском университете. Американец просил помочь ему с исключением из перечня лиц, подпадающих под действие ограничительных мер РФ.

«Я невероятно скучаю по России. Я люблю Россию, я жил там несколько лет, у меня сотни, может тысячи русских друзей. Как вы знаете, я сейчас в санкционном списке, я попросил посла Антонова помочь мне с этим. Я надеюсь скоро поехать в Россию», — цитирует Макфола ТАСС.

Макфол, кстати, посочувствовал Антонову по поводу запрета Госдепа, адресованного сотрудникам российской дипмиссии. Он, напомним, ограничил возможности дипломатов посещать собственные «базы», например, здание Генерального консульства России в США в Сан-Франциско.

«К сожалению, отношения между нашими странами крайне политизированы. Россию необоснованно обвиняют в том, что она, якобы, вмешивалась в выборы в США. Впрочем, ее обвиняют и во многих других проблемах, которые есть в Штатах. Иногда мне кажется, что Россия виновата даже в том, что в Нью-Йорке и Вашингтоне плохая погода. Высылка наших дипломатов, история с нашей дипсобственностью, нападки на наши медиа — все это разрушительно для двусторонних отношений между нашими странами», — приводит слова Антонова телеканал ТВЦ.

«Я думаю, вы знаете, если мы конфискуем это имущество, тогда мы, по крайней мере, должны объяснить почему», — приводит слова Макфола РИА Новости.

Во время встречи в Стэнфорде дипломаты обсудили и вопросы работы СМИ. В том числе — недавно подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о приравнивании зарубежных редакций к иноагентам, который привел к тому, что в США Конгресс лишил аккредитации телеканал RussiaToday, а депутаты Госдумы решили объявить о запрете на доступ американских журналистов в нижнюю палату российского парламента вовсе. Ограничения начнут действовать со следующей недели.

«Постановление будет касаться решения по двум позициям: это запрет на посещение Госдумы журналистов, представляющих американские СМИ, все американские СМИ», — сказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова.

Эта позиция не понравилась американскому дипломату.

«Плохо. Потому что должны быть включены всякие», — приводит слова Макфола РИА Новости.

В Кремле, кстати, против запрета на посещение ГД иностранными журналистами прокомментировали «с полным пониманием».

«Конечно, там речь идет об американских СМИ, потому что такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в частности, российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, они, к сожалению, скажем так, расцветают пышным цветом в Соединенных Штатах Америки», — сказал ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.