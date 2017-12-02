Археологи из Университета Лестера нашли на берегу залива Пегуэлл в графстве Кент остатки сооружений I века до н. э., которые они считают лагерем на месте высадки войск Юлия Цезаря.

Военные экспедиции Цезаря 55 и 54 годов до н. э. стали первым появлением римлян на острове. Основным источником сведений о них служит для нас собственный рассказ Цезаря в «Записках о Галльской войне» (книги IV – V), а также переписка Цицерона и сочинения Диона. Годом ранее Цезарь привел к покорности галльские нароы моринов и менапиев, жившие на побережье Ла-Манша, и разгромил пришедшие из-за Рейна германские племена тенктеров и узипетов. Обеспечив надежный тыл, Цезарь приступил к выполнению своего плана покорения Британии. Он отправил туда в качестве посла и разведчика своего союзника Коммия, вождю кельтского племени атребатов. Но, как выяснилось позднее, британцы не стали слушать Коммия и заковали его в оковы.

По приказу Цезаря были построены 80 больших судов для перевозки двух легионов пехоты (VII и X легионы), 18 судов предназначались для конницы и сверх того было еще некоторое количество кораблей для вспомогательных войск и других грузов. Пунктом сбора служил порт Итий (Itius), на эту роль претендуют современные Виссан или Булонь-сюр-Мер в департаменте Па-де-Кале. Суда, перевозившие кавалерию, собирались чуть южнее, возможно, возле нынешнее Омблетеза.

Все эти суда отправились в плавание 25 или 25 августа 55 года до н. э. Первые корабли достигли Британии утром на следующий день. Тогда Цезарь увидел, что «на всех холмах стоят вооруженные неприятельские отряды» (перевод «Записок о Галльской войне» здесь и далее М. М. Покровского). Скалы нависали над морем и облегчали лучникам обстрел, поэтому высадиться здесь Цезарю было невозможно. Он подождал подхода остальных кораблей, а затем приказал плыть на север вдоль побережья в поисках удобного места для высадки.

Но британцы разгадали его намерения. «Они выслали вперед конницу и боевые колесницы, употребляемые ими почти во всех сражениях, сами с остальными силами последовали за ними и начали мешать нашей высадке. Она представляла много больших затруднений: наши корабли по своим размерам могли держаться на якоре только на глубоких местах; солдаты же, не знавшие местности, с несвободными руками и обремененные сложным вооружением, должны были единовременно спрыгивать с кораблей, стараться стать твердой ногой в воде и сражаться с врагами, в то время как последние или оставались на сухом месте, или лишь немного входили в воду и при отличном знакомстве с местностью и полной свободе движения храбро стреляли в наших и налетали на своих хорошо обученных конях. Все это приводило наших в полное замешательство, и за отсутствием опытности в подобного рода боях они не проявляли в этой борьбе той бодрости и рвения, которые были им свойственны в сухопутных сражениях».

Римлянам пришлось пустить в ход метательные машины, установленные на некоторых корабля, а также начать стрельбу из луков и пращей, чтобы прикрыть десантирующихся легионеров. Орлоносец X легиона воскликнул: «Прыгайте, солдаты, если не хотите предать орла врагам; а я во всяком случае исполню свой долг перед республикой и императором». Затем он храбро спрыгнул с корабля в волны и ринулся в атаку, увлекая за собой солдат. Этот эпизод позже полюбили изображать иллюстраторы английских учебников истории.

Орлоносец X легиона на иллюстрации Джеймса Дойла к его книге «Хроники Англии с 55 г. до р.х до 1485 г.» (1864)

«Обе стороны сражались ожесточенно – рассказывает Цезарь. – Но наши были в большом замешательстве, так как не могли ни держать строя, ни стать твердой ногой, ни собираться у своих знамен; люди, сходившие каждый с разных кораблей, приставали к первым попавшимся частям. Наоборот, враги, которым были известны все мели, нападали, пустив в галоп коней, на наших каждый раз, как замечали с берега, что наши поодиночке оставляли корабли и первое время были в затруднении; при этом они в большом количестве окружали немногих, а другие обстреливали всю нашу линию на ее незащищенном фланге. Заметив это, Цезарь приказал посадить солдат на шлюпки военных кораблей, а также на разведочные суда и стал посылать подкрепления туда, где наших теснили». В конце концов, римляне сумели закрепиться на суше и обратили врага в бегство. Некоторое время спустя вожди британцев прибыли в лагерь Цезаря, выражая свою покорность и объясняя стычку на побережье недоразумением. Они вернули свободу Коммию. Цезарь потребовал, чтобы британцы предоставили ему заложников и отослали своих воинов.

Но ставшее лагерем на британском берегу войско Цезаря оказалось лишено конницы. Те самые восемнадцать большегрузных судов, которые должны были доставить кавалерийские части, задержались из-за встречного ветра под Итием, а затем, уже подойдя было к британским берегам, попали в штор и вынуждены были вновь вернуться к континенту. Штормовая ночь совпала с полнолунием, а значит с особенно высоким приливом, из-за этого пострадали и те войска, что уже высадились в Британии. Вытащенные на берег корабли заливало волнами, те же, что стояли на якоре, бросало бурей из стороны в сторону и било друг об друга. Многие корабли были разбиты или серьезно повреждены. Как только об этом узнали британцы, они вновь оставили свои мирные намерения и начали готовиться к битве. Положение Цезаря действительно было серьезным, ведь римляне не взяли с собой обоза, а значит, количество продовольствия в их лагере было ограничено. Если бы британцы смогли лишить их возможности добывать пропитание, то вскоре они легко бы разгромили войско Цезаря или заставили его бежать с острова.

Цезарь велел части своих воинов заниматься срочным ремонтом кораблей, другим же приказал заготавливать продовольствие. Легионеры собирали урожай хлеба с британских полей. Именно за этим занятием их застало нападение конницы и колесниц британцев. Дозорные в римском лагере увидели необычно большое облако пыли над местом битвы. Цезарь поспешил туда с подкреплением и обратил британцев в бегство. Но преследовать врага и завершить его разгром Цезарь не мог, так как в его распоряжении не было кавалерии. Благодаря энергичным действиям римляне сумели починить часть кораблей, чтобы их хватило, для отправления в обратный путь. И вскоре войска Цезаря вернулись в Галлию. Хотя результаты первого похода Цезаря в Британию нельзя назвать ошеломительными, он сумел извлечь из него пользу. Были разведаны места, пригодные для высадки. Также Цезарь внимательно проанализировал незнакомую ему ранее тактику боя британцев и понял, как противостоять их колесницам. На следующий год он назначил новую экспедицию.

В 54 году до н. э. флот второй экспедиции Цезаря был куда крупнее прошлогоднего. Он составлял более восьмисот кораблей, на которые погрузились пять легионов и две тысячи конников. Были учтены местные особенности и усовершенствована конструкция кораблей: «Чтобы их [корабли] можно было скорее нагрузить и легче вытащить на сушу, он приказал сделать их несколько ниже тех кораблей, которые ходят у нас в Нашем море [западное Средиземноморье], тем более, что, по его наблюдениям, там вследствие частой смены приливов и отливов волны не так высоки. С другой стороны, эти корабли должны быть несколько шире кораблей, плавающих в остальных морях, чтобы вмещать возможно большее количество грузов и вьючного скота. Все они должны быть быстроходными гребными судами, чему много способствует их низкая конструкция. Материалы для их оснастки Цезарь приказал привезти из Испании».

В путь отправились вечером 6 июля и уже на утро увидели берег Британии. Но это были не те места, с которыми Цезарь был знаком по прошлому году. Ночью ветер стих, а течение отнесло корабли в сторону. Пришлось грести, чтобы добраться до удобного берега. На этот раз британцы не препятствовали высадке. Увидев огромное число кораблей, они поспешили удалиться вглубь острова. Цезарь решился на смелый шаг. Едва разбив лагерь и еще не вытащив корабли на сушу, он повел войско в наступление, оставив для охраны лагеря лишь десять когорт пехоты и триста всадников.

Утром он нанес британцам первое поражение у переправы через реку Стур (сейчас в этом месте находится Кентербери). Преследуя их, он привел войско к расположенному на поросших лесом холмах земляному укреплению. Британцы небольшими группами неожиданно появлялись из-за деревьев и осыпали легионеров стрелами, не давая им приблизиться. Но римляне построились черепахой, защищенные от обстрела, достигли земляного вала. Под прикрытием щитов, которые держали их товарищи, легионеры засыпали землей и вязанками хвороста ров, преодолели вал и выбили противника из укрепления.

Но не во всем Цезарю сопутствовала удача. Как и год назад, ночной шторм сильно повредил его корабли. Вернувшись в прибрежный лагерь, Цезарь установил, что полностью разбиты сорок кораблей и многие нуждаются в ремонте. «Он отобрал из всех легионов мастеров, кроме того, приказал выписать их с материка, а также написал Лабиену [Тит Лабиен – легат Юлия Цезаря, оставленный им в Итии с тремя легионами], чтобы он при помощи своих легионов изготовил как можно больше судов. А сам он счел наиболее целесообразным – хотя это требовало большого труда и хлопот – вытащить все корабли на берег и окружить их и лагерь общим укреплением. На это было затрачено около десяти дней, причем солдаты работали без отдыха даже по ночам».

Десятидневная задержка позволила британцам собрать силы для следующих битв. Сопротивление возглавил один из местных вождей по имени Кассивелавн. Цезаря ждали сражения с британцами, поход вглубь страны и переправа через Темзу, победы в открытых сражениях и новые внезапные появления врагов. В конце концов, Цезарь выяснил, где находится главное укрепление Кассивелавна, его город (oppidum). «Городом, – поясняет Цезарь, – британцы называют всякое место в трудно проходимом лесу, защищенное валом и рвом; туда они обыкновенно спасаются от неприятельских набегов». Цезарь сумел взять укрепление штурмом и захватил множество пленных и укрытый там скот.

Но Кассивелавн не спешил капитулировать. По его приказу кельтские вожди Кингеториг, Карвилий, Таксимагул и Сеговак, правившие у побережья, собрали все возможные силы и напали на прибрежный лагерь римлян. Если бы они одержали победу, римляне оказались бы в отчаянном положении. Но небольшой римский гарнизон отбил атаку. И только получив известие об этом, Кассивелавн решил покориться римлянам. После переговоров Цезарь получил заложников и установил размер дани, которую должны были платить местные жители. И вскоре вернулся вместе с войском в Галлию.

Британская кампания Юлия Цезаря в 54 году до нашей эры

Больше Цезарь в Британию не вернулся. Поскольку британцы остались предоставлеными самим себе, никакой дани они, конечно, не платили. Подлинное покорение Британии Римом началось в 43 году уже нашей эры при императоре Клавдии. «Первым римлянином, вступившим с войском на землю Британии, был божественный Юлий, и хотя, выиграв сражение, он устрашил ее обитателей и захватил побережье, все же в нем следует видеть не столько завоевателя этой страны, сколько того, кто указал на нее потомкам», – писал Тацит («Жизнеописание Агриколы», 13, перевод А. С. Бобовича).

Но история первых столкновений римлян с британцами всегда вызывала интерес и у ученых, и у публики. Безусловно, этому способствовала популярность сочинений Цезаря у европейских читателей. К тому же рассказ об экспедициях Цезаря становился первым пунктом в событийной истории Британии, включавшим ее в общей поток европейской истории.

Цезарь подписывает договор с британскими кельтами. Английская карикатура 1896 года

Археологи старались обнаружить материальные свидетельства экспедиций Цезаря. В частности «ров Дьявола» (Devil's Dyke) у деревни Уайтхампстед в Хартфордшире, оказавшийся оборонительным рвом железного века, часто считают остатком того самого «города Кассивелавна», который штурмовал Цезарь. Он действительно служил для защиты кельтского поселения соответствующего периода и находился на территории племени катувеллавнов, правителем которого был Кассивелавн. Впрочем, на эту роль претендуют и два других аналогичных археологических объекта в Хартфордшире: Beech Bottom Dyke к северу от города Сент-Олбанс (позднее рядом находился Веруламий – столица сына Кассивелавна) и The Slad – вал, видимо, входивший в одну систему укреплений со «рвом Дьявола».

Ров Дьявола

Укрепление, которое легионеры Цезаря штурмовали в первый же день боев 54 года до н. э., тоже, возможно, идентифицировано. Это может быть Бигберри-Кэмп в Кенте. Остатки этого поселения расположены в 3,2 километра к западу от Кентербери. Оно занимает площадь 10,7 гектара, включая отделенную от основной территории северную часть (3,2 га), служившую, возможно, большим загоном для скота. Все поселение окружает ров шириной 4,8 метра, внутренний край которого выше, чем внешний, что должно было затруднять штурм. Внутрь вели два входа, с востока и запада. Раскапывать Бигберри-Кэмп начали еще в 1861 году, когда в этом месте добывали гравий. Научные исследования были начаты в 1935. Внутри обнаружили железные сельскохозяйственные орудия, кухонную утварь, камни очагов, наконечник стрелы, нож, части конских удил, керамику типа Эйлсфорд-Суорлинг. Самой интересной находкой стала цепь, предназначенная для сковывания рабов. Ее считают свидетельством работорговли между Британией и Галлией в доримский период. Сейчас находки хранятся в музеях в музеях Кентербери и Мейдстона. В ходе раскопок 1960-х годов в Бигберри-Кэмпе также были найдены следы окружавшего поселение частокола. Поселение на этом месте существовало примерно с 350 года до н.э., ров и земляной вал появились в середине II века до н. э. В середине I века до н. э., то есть как раз во время походов Цезаря, жители покинули это место.

Много спорили и о том, где войска Цезаря переправлялись через Темзу. Одни полагали, что Цезарь пересек реку в Бретфорде. Это мнение восходит еще к Беде Достопочтенному (672/673 – 735), писавшему, что в этих местах до сих пор можно видеть остатки заостренных и обитых свинцом кольев, которые, по свидетельству Цезаря, британцы вбивали в речное дно, чтобы затруднить переправу. Другие возражают, что колья, которые видел Беда, могут быть остатками свайных домов или запруд для рыбы. И считают более вероятной переправу в районе Лондона, где позже переправлялись и войска Клавдия. Как резонно замечал историк Шеппард Фрер, вряд ли Цезарь мог пропустить столь удобный брод.

Нынешнее открытие принесло наибольшее число находок, которые можно аргументировано связать с британскими экспедициями Цезаря. Началось всё, как последнее время нередко случается с археологическими находками в Великобритании, с археологических изысканий на месте будущего строительства. Археологи наткнулись на остатки древнего сооружения у деревни Эббсфлит, недалеко от приморского города Рамсгейт, на самой восточной оконечности Кента. В начале был обнаружен древний оборонительный ров, схожий с рвом, который ранее был найден во Франции, близ древнего города Алезия, где в 52 году до н. э. Цезарь нанес решающее поражение восставшим галлам. Затем были найдены кости со следами боевых ранений и древнее оружие, включая пилумы – метательные копья римлян. Специалисты опередили, что находки относятся к I веку до н. э., то есть и время, и место соответствуют высадке Цезаря.

Римский пилум, найденный у залива Пегуэлл

Обнаруженные укрепления защищают часть побережья от нападения со стороны суши. Площадь археологического памятника составляет более двадцати гектаров, что, по расчетам историков, соответствует территории, необходимой для размещения вытащенных на сушу кораблей Цезаря, около 20 тысяч римлян и двух тысяч лошадей. «Это первое археологическое свидетельство вторжения Юлия Цезаря в Британию, - уверен Эндрю Фицпатрик (Andrew Fitzpatrick) из Университета Лестера.

Раскопки римского лагеря

Единственный повод для небольших сомнений вызван тем фактом, что залив Пегуэлл был расположен на острове Танет, отделенным от основной части Британии небольшим проливом Уонтсум (Wantsum Channel). Лишь в Средние века этот пролив обмелел и был, в конце концов, засыпан. Именно по этой причине здесь раньше не думали искать следов римского десанта. Но Эндрю Фицпатрик считает, что небольшой пролив не был серьезным препятствием для римских военных инженеров.