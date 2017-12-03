Биткоин на миллиард

Сегодня британская газета The Telegraph сообщила, что братья близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которые обвиняли Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook, стали биткоиновыми миллиардерами.

Браться купили биткоины на деньги, которые им удалось отсудить у Цукерберга. В 2008 году он выплатил им 65 млн долларов в рамках мирового соглашения. Спустя пять лет они купили криптолювалюту на 11 млн долларов, когда один биткоин стоил 120 долларов.

По данным издания, сейчас братьм принадлежит «примерно 1% всех биткоинов в мире». «Считается, что это первый миллиард, заработанный на криптовалютных инвестициях, знаковый момент для спорного актива», — пишет The Telegraph.

Уинклвоссы могут владеть 100 тысячами биткоинов. В настоящее время они открыли собственную онлайн-биржу и венчурный фонд.

«Мы никогда не продавали биткоин, мы вложились на долгие годы», — заявлял Кэмерон Винклвосс в 2015 году.

Еще одним биткоиновым миллиардером назван основатель криптовалюты, человек, скрывающийся под псевдонимом Сатоши Накамото.

Стоит отметить, что братья Уинклвосс учились в Гарварде вместе с Цукербергом, а в 2002 году они начали работу над социальной сетью ConnectU вместе со студентом Дивья Нарендра. С ним также сотрудничал и Цукерберг, который феврале 2004 года запустил собственную соцсеть thefacebook.com. При этом сайт ConnectU открылся только в мае 2004 года, сразу после чего братья подали на Цукерберга в суд, обвинив его в краже интеллектуальной собственности.

Сегодня же на торгах биткоин вновь продемонстрировал рост и опять преодолел отметку в 11 тысяч долларов. До этого 29 ноября стоимость валюты доходила до отметки в 11441 долларов, а потом она обвалилась до 9001 долларов.

В России, несмотря на то, что власти намереваются законодательно регулировать оборот криптовалюты (уже внесены первые законопроекты на этот счет), граждане также стремятся заработать на майнинге. Зачастую это приводит к казусам. Так, в Новороссийске два майнера сняли квартиру, в которой поставили мощное оборудование для добычи биткоинов. Однако сеть не выдержала, произошло короткое замыкание, и квартира полностью сгорела. Как впоследствии признался один из квартиросъемщиков, молодые люди хотели заработать миллион, но в конце концов ушли в минус.

*купил 0.000001 биткоина*



*изменил описание профиля*



Инвестор и предприниматель 💰 $BTC

живу в небе ✈️ еда, сон, биткоин 📈 — Sokolovsky! (@MrSokolovsky) 3 декабря 2017 г.

А в Санкт‐Петербурге местная фирма предложила своим клиентам купить живую ель в обмен на любую криптовалюту. За доставку дерева на дом авторы идеи просят биткоины или эфириум. Курьер привезет покупателю три-пять деревьев на выбор, после чего клиент выберет понравившееся и оплатит покупку.