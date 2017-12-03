Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин сформировал несколько поручений, в том числе — касающихся митингов. «Генеральной прокуратуре РФ проанализировать практику применения законодательства РФ в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования», — говорится на официальном сайте Кремля.

В тексте поручений есть сноска и для Верховного суда. Инстанция также «обобщить практику, связанную с рассмотрением судами дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий». Оба поручения должны быть выполнены в ближайшее время — до 15 февраля 2018 года. А сформирован перечень был по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Оно, напомним, состоялось 30 октября.

Кстати, отвечая на вопрос школьников во время урока в МГИМО по правам человека, омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что тема митингов в том числе очень волнует президента,

«Это самый широкий спектр: и политические вопросы, и вопросы о защите людей, которые не могут быть переселены из ветхого аварийного жилья, вопросы о невозможности провести демонстрацию там, где хотят организации, это вопросы о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, закон об иностранных агентах. Президент открыт для дискуссии», – цитирует ее РИА Новости.

В России действительно часто происходят ситуации, когда общественникам или представителям партий не удается провести митинги или пикеты. Даже если они совершенно безопасны с точки зрения местных властей. Так, глава Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов рассказал, что вот уже несколько недель не может получить разрешение на проведение в Казани митинга в поддержку президента «Владимир Путин, мы с тобой». Мероприятие должно было быть приурочено к тому, что в республике выполнили поручение главы государства о добровольности изучения татарского языка.

«Мы рады этому решению и хотели бы высказать свою благодарность Владимиру Путину, поскольку эта была одна из острейших проблем для русскоязычного населения республики. Мы не понимаем, почему нам нельзя высказать слова поддержки президенту. Но нас хотят продинамить с митингом. Отказать не могут, поэтому в третий раз просят прислать дополнительные уточнения», — сообщил «Шторму» Михаил Щеглов.

Кстати, в соседней Уфе подобный митинг провели без проблем. Его организатором выступило местное отделение НОДа, а мероприятие приурочили к тому, что, по мнению некоторых башкирцев, Владимиру Путину пора выдвигаться на следующий президентский пост.

«Если к власти придет другой человек, страна окунется в большие беды и проблемы», — сказал представитель местного отделения НОД Дмитрий Молев «Аргументам и фактам».

Кстати, ранее в регионах отмечался спад молодежной активности — различных общественных мероприятий, фестивалей мыльных пузырей, шуточных шествий, включая зомби-парады, монстраций, и так далее. Если раньше подобные активности требовали лишь уведомлений, то с некоторых пор региональные власти стали спрашивать с организаторов договоры с охранниками, медиками, спасателями, на которые, как правило, у частных лиц денег нет. На это жаловались, например, жители Свердловской области.

«Во-первых, для нас это куча внезапной бумажной мороки и траты времени. Плюс как сотрудничать с коммерческими охранными структурами, будучи при этом некоммерческой организацией или физическим лицом, не очень понятно сейчас, потому с согласованиями временные проблемы и возникли», – говорил агентству «Новый День» организатор зомби-парада, который за последний два года так и не удалось провести, хотя ранее мероприятие было ежегодным.

В регионах также отмечают, что власти используют и другую тактику: даже если заявка соответствует всем требованиям, организаторам сообщают, что выбранная площадка уже занята, и предлагают другую, менее проходную. Так, в Новосибирске местные чиновники отказали в согласовании акции «За свободу митингов!», которую планировали приурочить ко дню Конституции России. Однако в администрации сказали, что в этот день на том же месте уже планируется провести праздник «Всемирный день футбола».

«Это уже обычная практика: после того, как подается уведомление на мероприятие, в мэрии отвечают, что именно в этом месте, в этот день и в это время будет проходить какое-нибудь культурно-массовое мероприятие. И это общепринятая практика, экологи несколько десятков уведомлений подавали, и каждый раз по случайному совпадению площадка оказывалась занята культурным мероприятием. По факту мероприятия не было», – сообщила «Сибирь.Реалии» организатор Светлана Каверзина.