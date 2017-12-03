Телеканал НТВ опубликовал скандальное интервью Григория Родченкова, бывшего руководителя московского антидопингового центра, а ныне — ключевого информатора ВАДА в деле против российских спортсменов, многие из которых уже лишились медалей и званий из-за обвинений Родченкова. Он заявил журналистам, что сам чистый спорт его не интересует. Ему важно «потопить» Россию.

«Я сделаю так, что у меня будет сто проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет. Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа. Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение. Борьба с допингом мне совершенно побоку», — сказал он в интервью НТВ.

По словам информатора, его бесят люди, которые «вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом».

«Не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда, начинают вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты», — заявил он.

Также он прокомментировал и ситуацию с теми спортсменами, кто не был замечен в подмене проб. Об этом Родченков рассказал уже в интервью The New York Times.

«Невиновным спортсменам не должно быть запрещено участвовать в Играх», — сказал он газете, отметив, что они должны выступать под нейтральным флагом.

Родченков также заявил, что машина президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова использовалась для перевозки агентов, занимавшихся подменой допинг-проб в лабораториях во время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Все поздравляют олимпийских чемпионов, а мы сидим и подменяем их мочу. Представляете себе, как устроен олимпийский спорт», — рассказывал Родченков NYT.

Сам глава СБР Александр Кравцов отреагировал на обвинения Родченкова, сравнив информатора ВАДА с осьминогом Паулем.

«За отсутствием возможности получить конкретную оплату, он придумывает все новых и новых персонажей. Что ж он два года молчал-то? Например, в Сочи я вообще с ним не мог общаться. Он сидел в лаборатории за забором, а моя аккредитация не позволяла туда пройти. Что касается наших якобы разговоров, это просто огульные обвинения. Пусть докажет, что когда-то с Александром Михайловичем что-то обсуждал. Есть у него хоть какие-то доказательства? Мое мнение, что он просто пытается сейчас наполнить информационное поле новыми фактами. Но действительности они не соответствуют», — сказал президент СБР в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спортсмены и уже завершившие карьеру считают, что в МОК примут правильное решение, и восторжествует здравый смысл.

«Дело в том, что мы уделяем ему столько внимания, что он подпитывается. То, что он делает, это бесчеловечно. Злой гений, наверное. Он не убьет весь олимпийской спорт России, поскольку есть спортсмены, которые не имеют никакого отношения к Сочи. Они пришли в спорт после и тренируются за рубежом, там же сдают допинг-тесты. Я надеюсь, что в этой ситуации мудрости хватит и у МОК, и у WADA. Чистые спортсмены не должны нести коллективную ответственность. Если МОК хочет сохранить Олимпийскую хартию, должен победить здравый смысл», — сказала BFM олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Напомним, что МОК примет решение об участии олимпийской сборной России в Играх-2018 5 декабря. Комитет изучает выводы спецкомиссий и доклад Макларена, который, опираясь на показания Родченкова, заявил, что в России существует государственная система поддержки допинга. Однако официальные власти это опровергают. Если Родченко был преступником и подменял пробы буду директором московской антидопинговой лаборатории, это еще не значит, что была построена государственная система.

«Все говорят, что проделана огромная работа, но надо, чтобы государство признало, что существовала специальная программа. Но директор лаборатории и собравшиеся вокруг него жулики — это не государственная программа», — приводит слова вице-премьера РФ Виталия Мутко ТАСС.