Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн был уволен не за контакты с Россией, а за ложь вице-президенту и ФБР. Об этом рассказал сам глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я должен был уволить советника Флинна, потому что он врал вице-президенту и ФБР. Он был пойман на лжи, и сознался в ней, но его действия во время переходного периода были законны. Нам нечего скрывать», — написал Трамп в своем твиттере.

Спустя некоторое время он добавил к своему твиту некоторые обвинения в адрес своего оппонента по избирательной кампании — Хиллари Клинтон.

«Итак, Флинн солгал ФБР, и его жизнь разрушена, в то же самое время врушка Хиллари Клинтон лжет много раз на допросе ФБР, но без записи и приведения к присяге. И с ней ничего не происходит. Что это — система, которая позволяет собой манипулировать? Или двойные стандарты?» — задался вопросом в твиттере президент США.

По официальной версии следствия, Флинн обманул вице-президента Майка Пенса о содержании своих с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляков. После инаугурации Трампа агенты ФБР, прослушивавшие телефон диппредставителя России, допросили Флинна — тот солгал, что вопрос санкций не обсуждался.

Между тем, как пишет BBC, формально в тот момент Флинн был не должностным, а частным лицом, потому его действия могут лишь попадать под закон Логана 1977 года, который запрещает вмешиваться гражданам США во внешнюю политику. Впрочем, на практике его никогда не применяли как антиконституционный.

«Дача ложных показаний ФБР, в чем сознался Флинн, наказуема тюремным заключением на срок до пяти лет, но, по соглашению с прокурорами, те будут ходатайствовать о смягчении наказания — не более шести месяцев тюрьмы», — сообщает BBC.

Тем временем в США был открыт Фонд защиты Майла Флинна, основанный его семьей и друзьями. Фонд собирает пожертвования, чтобы покрыть расходы экс-советника президента США на адвоката, который представляет его интересы в ходе расследования, связанного с выборами 2016 года.

«Только американские граждане и постоянные жители США могут стать жертвователями. Любые дотации, которые будут идентифицированы как иностранные, будут возвращены», — говорится на сайте фонда.

Впрочем, Флинн встречался не только с Кисляковым, но и с самим президентом России Владимиром Путиным. Главный редактор RussiaToday Маргарита Симоньян рассказала о встрече президента России и экс-советника главы США. По ее словам, Майкл Флинн был на десятилетии канала.

«Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь. Более того, Путин вообще не знал, кто это. По дороге за стол я ему сказала: «С Вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США». «Военной разведки? Серьезно?» — удивился Путин. Поздоровался со всеми за руку, как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел. Вот и вся история. Наблюдайте», — написала она в своем телеграме.

Напомним, 1 декабря спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается российским вмешательством в выборы американского президента в 2016 году, предъявил официальное обвинение Майклу Флинну. В то же время американские СМИ сообщили о том, что Мюллер и Флинн пошли на сделку, сторона защиты бывшего советника президента уведомила адвокатов Трампа, что больше ход расследования они обсуждать не будут. Как считает The New York Times, Флинн мог согласиться дать показания против Трампа.

О том же написали журналисты ABC News в твиттере издания. Журналист телеканала Брайан Росс подготовил сюжет, в котором было сказано, что «вскоре после выборов, что избранный президент Трамп направил своего советника Флинна, чтобы тот связался с российскими чиновниками».

Однако позднее журналиста отстранили от работы на четыре недели без сохранения заработной платы на этот срок.

«Поздравления ABC за временное отстранение от работы Брайана Росса за его ужасно недостоверный и лживый репортаж об охоте на ведьм, связанной с Россией, Россией, Россией. Многим сетям и «газетам» следовало бы сделать то же самое со своими фейковыми новостями!» — написал Трамп в своем твиттере.

«Мы глубоко сожалеем и приносим извинения за серьезную ошибку, которую совершили», — сообщили в ABC News, отметив, что материал не был «проверен на соответствие редакционным стандартам».