Если бы президентские выборы в России состоялись в ближайшее воскресенье, за соперников Владимира Путина отдали бы голоса четверть всех российских избирателей, причем активнее всего поддерживали бы Владимира Жириновского. Это показало исследование, проведенное компанией Gallup International по заказу фонда «Петербургская политика».

О том, что, согласно исследованию социологов, Жириновский мог бы занять второе место после Путина, если бы выборы происходили в ближайшие выходные, сообщил Telegram-канал «Давыдов.Индекс». По его информации, за Ксению Собчак, позиционирующую себя как «кандидат против всех», готовы были проголосовать 2% всех избирателей, собирающихся идти на выборы, за Сергея Миронова, главу «Справедливой России», – тоже 2%.

Встреча Ксении Собчак со сторонниками Андрей Любимов / АГН "Москва"

Алексея Навального, если бы тот принимал участие в выборах, поддержали бы 2,7% избирателей, за Геннадия Зюганова, лидера КПРФ, проголосовали бы 7%, а за Владимира Жириновского, основателя ЛДПР, – 8%. Таким образом, на первом месте среди кандидатов от оппозиции (и на втором месте после Путина, если только президент, вопреки всем прогнозам, не откажется от выдвижения своей кандидатуры) оказался бы именно лидер Либерально-демократической партии.

Всего, согласно полученным Gallup результатам, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, за оппонентов действующего президента России проголосовали бы 25% россиян. При этом 8% из них заявили, что пока не определились, за кого именно отдали бы голоса. Еще 2% избирателей, участвовавших в исследовании, отметили, что выбрали бы главу «Яблока» Григория Явлинского, уточняет информационное агентство РБК.

При этом у многих политиков, заявляющих о намерении баллотироваться в президенты оказался достаточно высокий антирейтинг. Наибольший он у Собчак: 64% респондентов заявили, что не проголосовали бы за нее никогда. У Навального антирейтинг составил 33%, у Жириновского и Сергея Удальцова – по 23%. Несколько меньше этот показатель у Михаила Касьянова (21%), Григория Явлинского (20%), Геннадия Гудкова (17%), Сергея Миронова (15%) и Геннадия Зюганова (14%). Кроме того, 5% опрошенных сообщили, что не проголосовали бы ни за кого из этих кандидатов.

Алексей Навальный на митинге в Екатеринбурге. Сентябрь 2017 66.ru

Исследование электоральных предпочтений непутинской части российских избирателей проводил холдинг «Ромир», эксклюзивный представитель Gallup International в России и СНГ.

Прокомментировать для «Полит.ру» результаты исследования Gallup согласился Леонид Давыдов, политический консультант, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс». По его мнению, исследование достаточно ясно отражает стартовую ситуацию.

«Думаю, на сегодняшний день исследование дало достаточно хорошее отражение стартовой ситуации для всех. Да, Жириновской чуть обошел Зюганова, согласно результатам исследования. Но один процент – это, фактически, погрешность измерения, здесь особо не о чем говорить. Точно так же, как и о разнице в рейтинге между Навальным и Собчак – эта разница тоже находится в рамках погрешности.

Собственно, по итогам исследования мы понимаем две вещи: что на сегодняшний день позиция, условно говоря, «старых», «классических» политиков лучше, чем позиция политиков «новых», «политиков постмодерна» (потому что между 7-8% и 2-3% разница уже заметна, она выше погрешности измерений); и что у Собчак большой антирейтинг, который ограничивает ее в возможностях роста. Хотя это только это не помещает ей стать второй на выборах, если она будет зарегистрирована в качестве кандидата.

Да, даже высокий антирейтинг позволяет ей победить условного Жириновского. Потому что совершенно очевидно, что Собчак по ходу избирательной кампании должна будет прибавлять, а вот у Жириновского, видимо, уже достигнута та максимальная высота, которая возможна, и ему надо будет стараться удержать показатели, которые есть сейчас. Больше того, с учетом антирейтинга скорее что-то может прибавить Зюганов, чем Жириновский.

На мой взгляд, интрига, которая может существовать на предстоящих выборах, – это интрига в связи с битвой за второе место между Зюгановым и кем-то из «новых» политиков. Смогут ли коммунисты стать вторыми? Пока ясности в этом вопросе нет. Причем пока не вполне ясно, что лучше было бы для коммунистов: оставить Зюганова кандидатом от партии или заменить его на кого-то нового. Как им удержать тот результат, который возможен сейчас, как прибавить еще – большой вопрос.

Допустим, той же Собчак, чтобы увеличить свой результат, нужно две вещи: быть зарегистрированной как кандидат и консолидировать электорат. Ей надо будет смотреть, сколько еще кандидатов сможет зарегистрироваться и для нее, конечно, принципиально, чтобы на этом фланге больше никого не было – тогда сможет попытаться аккумулировать весь этот «электорат в модерне» – и четче доносить свою позицию до избирателей – то есть, опять-таки, заниматься консолидацией. У Собчак же хорошая известность – ее высокий антирейтинг говорит, в частности, и об этом. И ей нужно те почти 40% избирателей, которые не находятся в антирейтинге и готовы рассматривать ее кандидатуру, как-то консолидировать.

Так что если пока не во всем понятно, что именно лучше делать коммунистам, то что именно стоит делать Собчак для увеличения результата, абсолютно ясно. Вопрос в другом – в том, можно ли это сделать! По большому счету, коммунистам тоже более или менее понятно, что нужно обновиться, найти кандидата, которого можно раскрутить. Но даст ли это результат, еще неизвестно.

Если коммунисты найдут реально харизматичного лидера, то, возможно, он сумеет прирастить их электорат. А база, собственный электорат, у них уже есть, и переключить эту базу на нового лидера вполне реально. Но тут важно найти человека, который будет шире бренда, такого человека, который способен увлечь и не идущих за брендом. Тогда как Зюганов соберет только на бренд – как и Обухов, и Мельников.

Существует ли вероятность, что «человека шире бренда» коммунисты найдут? Очень сомневаюсь в этом, в особенности учитывая консервативные процедуры и прочие особенности КПРФ. Скажем так: я крайне удивлюсь, если такое случится. Дело ведь не только в том, найдется ли такой человек, а еще и в том, доверят ли ему коммунисты стать кандидатом от партии. Будет поразительно, если такое произойдет. А если всего этого не случится, то вторым будет Жириновский. Ну, а что не так?», – сказал Леонид Давыдов.