«Коммерсантъ» в материале «В единственном строю» пишет, что Минобороны выбрало исполнителей для строительства спецобъектов.

«Соединенные Штаты заключают союз с Балканами»: представлен проект новой американской стратегии в регионе.

«Крым требует больше мощности»: на полуострове планируются новые энергопроекты.

«Ведомости» в статье «Почему в России происходят аварии на теплотрассах» утверждает, что теплоснабжение в России хронически недоинвестировано.

«Сотовые операторы готовятся к ценовым войнам»: МТС резко снизила цены в ряде регионов, «Мегафон» в ответ обещает сражаться за каждого абонента.

«Кредиторы "ФК Открытие" и Бинбанка лишились 266 млрд рублей»: спасти свои деньги удалось только Внешэкономбанку.

РБК: «Разрядка в эфире». Три американских тематических телеканала получили лицензию на вещание в России.

«Минфину запретили отписки»: Конституционный суд обязал ведомства разъяснять все детали налогообложения.

«Генпрокуратуру пустили по схеме»: ЦБ просит проверить сомнительные сделки «ФК Открытия».

«Известия»: «Церковь подтвердила верность традициям». В Москве завершился Архиерейский собор, посвященный 100-летию восстановления патриаршества.

«Банки завлекают пенсионеров»: доступность займов для старшего поколения достигла максимума.

«Правительство разрешило экономить на адвокатах»: специалисты без юридического образования по-прежнему смогут представлять интересы сторон в судах.

«Газета.ru» в статье «РПЦ и Украина: раскалывай и властвуй» пишет, что отделение УПЦ от РПЦ укрепляет православный раскол, но усиливает влияние Москвы.

«Горы опаснее звезд: бейсджампер погиб при прыжке». В СК назвали предварительную версию гибели бейсджампера Погребова.

The Economist: «Сенат одобрил налоговый законопроект» (The Senate passes a tax bill). Республиканцы в США смазали свой имидж как партии сбалансированных бюджетов.

Bloomberg: «Тереза Мэй тушит пожары дома, а между тем близится дедлайн ЕС по Brexit’у» (Theresa May Fighting Fires at Home as EU Brexit Deadline Looms). Премьер-министр Британии Тереза Мэй пытается затушить многочисленные внутриполитические пожары и одновременно с этим готовится к важной брюссельской встрече.

The Wall Street Journal: «Подхватит ли ФРС лихорадку цифровой валюты?» (Will Fed Catch Digital-Currency Fever?). До недавнего времени центробанки относились к цифровым валютам как к примечательному курьезу, но теперь они начали присматриваться к ним более прагматически.

The Telegraph: «Бунтующих тори предупредили в преддверии ключевой встречи с ЕС, что "без Терезы Мэй никакого Brexit’а не будет"» (Tory rebels warned 'there will be no Brexit without Theresa May' ahead of crucial EU meeting). Взбунтовавшихся консерваторов предупредили, что если премьер-министра Британии Терезу Мэй сместят с должности, то отделение Британии от ЕС вообще не состоится.

The Guardian: «Десятки тысяч человек приняли участие в антикоррупционных протестах на улицах Тель-Авива (Tens of thousands join anti-corruption protest on streets of Tel Aviv). Демонстрации выражали недовольство тем, что так медленно движется расследование по коррупционным обвинениям Биньямина Нетаньяху.

CNBC: «Налоговая реформа может ударить по некоторым штатам сильнее, чем по другим» (Tax reform could hit certain states harder than others). В некоторых американских штатах налоговая реформа может привести к росту и без того высоких налогов.