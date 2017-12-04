Социологи заинтересовались феноменом участия молодежи в протестах. На оппозиционных мероприятиях, где в свое время даже студентов иногда сложно было встретить, уже и школьники не являются редкостью. Даже популярность формата публикаций «директор доказывает школьнику, что нельзя связываться с Навальным», говорит о многом.

«Коммерсантъ» посвятил этим исследованиям огромный материал, но приходится признать, что ничего осмысленного опросы показать не в состоянии. Или молодежь уклоняется от ответа, или методика исследований не позволяет выявить что-то важное. Есть, конечно, еще один вариант — оппозиционные настроения в молодежной среде не сильно выше обычного уровня, но сейчас происходит что-то, из-за чего мы на это обращаем внимание. Тогда вопрос — что?