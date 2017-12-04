На Украине назревает новое противостояние под предводительством бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который призывает жителей страны выйти на новые акции протеста. Причина — неудовлетворенность действиями президента Украины Петра Порошенко. Накануне вечером в Киеве прошел марш, участники которого требовали импичмента главы государства. По данным полиции, на него вышли около 2,5 тысячи человек.

«Правоохранители усилили меры безопасности. Сейчас ситуация спокойная», — сообщала пресс-служба полиции Украины в фейсбуке.

«Украинская правда» сообщила о трех тысячах человек, а организаторы отметили, что людей было существенно больше — около 20 тысяч человек.

Акция сторонников импичмента в центре Киева Пресс-служба полиции Украины

«Ребята, вы сказали, что вы сказали, что было всего 3 тысяч человек?» — говорится на странице Саакашвили в фейсбуке, где опубликована фотография участников.

Началось шествие в парке имени Тараса Шевченко, а завершилось — на Европейской площади.

«Некоторые участники акции принесли с собой таблички с названием областей, из которых они приехали. Судя по табличкам, на «Марш за импичмент» съехались жители Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой и других регионов страны», — сообщала накануне «Газета.ру» со ссылкой на очевидцев.

Во главе колонны шел организатор — экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который теперь возглавляет движение «Рух новых сил».

«В следующее воскресенье я предлагаю всем собраться уже не тут, а на майдане, все вместе. Нас будут сотни тысяч, миллионы украинцев», — приводит РИА Новости слова Саакашвили, обращенные к участникам марша.

Выступили за импичмент и другие политики, например, мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Новый закон об импичменте, выборах и перевыборы. Если нет, то революция будет кровавой», — цитирует его РИА Новости Украина.

Впрочем, украинские СМИ отмечают, что тяжеловесов-политиков на митинге на Европейской площади не было — не заметили тут ни Тимошенко, ни Садовой, ни Наливайченко, которых Саакашвили звал присоединиться к маршу. На это указывает издание «Страна».

Акция сторонников импичмента в центре Киева Пресс-служба правительства Украины

Напомним, что в середине октября этого года партия Саакашвили организовала бессрочную акцию протеста возле Верховной рады. Требования пикетчиков — отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, создать антикоррупционный суда и отправить президента в отставку.

Реакция действующей власти была понятной и предсказуемой.

«Реальный план организаторов митинга в центре Киева — дестабилизация ситуации на Украине», — сказал Петр Порошенко, обвинив главу МВД Арсена Авакова в бездятельности.

Добавим, все это происходит на фоне незатухающего конфликта на востоке Украины — в ЛНР и ДНР, а также на фоне роста напряженности на западе страны. После принятия нового закона об образовании, согласно которому украинская мова стала единственным языком, на котором ведутся уроки, ухудшились отношения между Киевом и Будапештом. В Закарпатье в связи с этим стало неспокойно, местные СМИ сообщают о росте недовольства.

«То, что Киев забывает о правах национальных меньшинств, является для нас неприемлемым. Мы не можем делать вид, что не замечаем этого», — цитирует министра иностранных дел Петера Сийярто немецкая Mitteldeutscher Rundfunk.

Совокупность факторов негатива в стране и рост активности Саакашвили могут спровоцировать в стране ту же ситуацию, что произошла в 2014-м. Об этом пишет для шведской газеты Dagens Nyheter корреспондент Анна-Лена Лорен.

«Случай с ним – это лишь еще один пример некомпетентности украинского правительства. Речь идет не только о том, что власть сначала выдает иностранцам гражданство, а потом забирает его по собственной же прихоти, а в первую очередь о том, что Украиной, как и раньше, руководят как и до Евромайдана – путем достижения договоренности между различными коррумпированными элементами», — пишет издание.