Конкуренция на российском рынке связи не знает границ. Пока компании из «большой тройки» начали новую «ценовую войну», пытаясь отвоевать друг у друга абонентов, в стране, оказывается, все еще работают нелегальные операторы.

В понедельник Министерство внутренних дел сообщило, что оперативники управления «К» пресекли работу одного из крупнейших нелегальных операторов телефонной связи в стране — они «оказывали незаконные услуги междугородной и международной телефонной связи».

Несколько лет «злоумышленники», как их называют в МВД, работали в Москве, Ярославле, Калуге, Краснодаре и Барнауле и давали своим клиентам, физическим и юридическим лицам, услуги междугородной и международной связи «без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право оказания данных услуг». При вызовах номер вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров злоумышленников, «что способствовало использованию данного сервиса при совершении различного рода противоправных действий, в том числе заведомо ложных сообщений о фактах терроризма».

Эвакуация Российского университета нефти и газа им. Губкина из-за угрозы взрыва / mskagency.ru

Кто кроме телефонных террористов пользовался услугами нелегальных операторов связи в МВД не уточнили — вполне вероятно, что такой канал связи необходим, например, компаниями, которые занимаются «холодными звонками».

Тем временем вполне легальные операторы начали новую ценовую войну. «Ведомости» в понедельник пишут, что МТС резко снизила цены в ряде регионов, а «Мегафон» в ответ обещает сражаться за каждого абонента.

Дело в том, что в конце ноября МТС снизил цены в нескольких регионах — Тюмени, Пензе, Туле, Кургане, Перми, Иркутске, Воронеже, Кемерове, Ханты-Мансийске и Ямало-Ненецком автономном округе. Снижение сопровождалось увеличением мобильного интернета и голосовой связи. Например, в Тюмени тариф Smart подешевел на 33% до 200 руб., тогда как количество оплаченного трафика увеличилось с 3 до 10 Гб, голосовой связи — с 250 до 500 минут.

До того все операторы «большой тройки» довольно продолжительное время только повышали цены на свои услуги. Предыдущая «ценовая война» закончилась с введением тарифов с безлимитным интернетом — а цикл повышения цен начался весной 2017 года с отмены этих самых тарифов и опций.

Офис продаж "Мегафон" / megafon.ru

«Мегафон» настроен ответить на ценовую политику МТС решительно. «Наша стратегия проста: мы не отдадим ни одного нашего абонента», — предупреждает коммерческий директор оператора Влад Вольфсон. В случае дальнейшего снижения цен со стороны других операторов «Мегафон» готов будет снижать ценник в ответ и конкурировать за счет качества и ценности своих собственных услуг и сервисов, объясняет он.

«Вымпелком» следит за действиями конкурентов, сказала «Ведомостям» представитель оператора Анна Айбашева. «T2 РТК холдинг», который управляет брендом Tele2, реагировать не намерен, уверяет его представитель Ольга Галушина. Сотовый рынок вошел в фазу насыщения, поэтому Tele2 сосредоточится на улучшении существующей клиентской базы и переходит от просто низкой цены к лучшему соотношению цены и качества, объяснила Галушина.