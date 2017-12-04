Дмитрий Медведев обратил внимание своего заместителя Дмитрия Рогозина, который курирует космическую отрасль, на тяжесть проблем, которые создает неудачный запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 19 спутниками на борту.

«Я надеюсь, что вы понимаете серьезность этой истории», — сказал Медведев Рогозину на совещании с вице-премьерами. Также премьер подчеркнул, что понесенных в результате гибели спутников (крупнейшим из них был гидрометеорологический «Метеор-М» № 2–1) потерь не покроют «никакие страховые выплаты».

«Мы такие издержки не можем нести! Здесь даже дело не в финансах, это просто репутационные проблемы для космической отрасли», — объяснил Медведев, назвав недопустимым поведение «начальников», которые в преддверии аварии «бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо».

Дмитрий Медведев потребовал сделать необходимые выводы по итогам работы созданной для расследования аварии комиссии, представить предложения о том, как можно исправить ситуацию, а также найти всех, «кто за это ответит».

Ракета на стартовой площадке / roscosmos.ru

Дмитрий Рогозин в ответ сказал, что «прекрасно понимает серьезность этой истории», и заверил, что уже созданная специальная комиссия начала проверку всех систем контроля качества при изготовлении ракетно-космической техники и подготовке к пускам. «Она будет работать параллельно с государственной комиссией, ее итоги я вам доложу, как только они появятся», — пообещал Рогозин.

Напомним, второй за историю космодрома Восточный пуск был проведен 28 ноября. Старт был успешным, все три ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», судя по всему, отработали штатно, но после запуска двигателя разгонного блока «Фрегат» телеметрия на Землю поступать перестала и спутники так и не оказались на заданных орбитах.

Таким образом провалилась доставка на орбиту метеорологического спутника «Метеор-М», студенческого спутника «Бауманец», а также 17 наноспутников иностранных компаний (LEO Vantage, AISSa, IDEA, SEAM), среди которых было 13 американских и по одному коммерческому спутнику от Норвегии, Швеции, Японии и Германии, провалилась.

Вскоре после запуска специалисты «Роскосмоса» вычистили, что наиболее вероятным местом падения космической головной части «Союза» является северная часть Атлантического океана.

Отметим, что и ракета-носитель, и разгонный блок эксплуатируются уже много лет, так что нельзя сказать, что процедура их подготовки к стартам непроработана. При этом, хотя комиссия еще занимается расследованием произошедшего, в прессу уже утекает информация о возможных причинах крушения.

Технический комплекс на космодроме Восточный / roscosmos.ru

Различные агентства со ссылкой на свои источники уже говорили о возможном разгонного блока после первого включения его двигателей, о вероятных ошибках в полетном задании и, наконец, об ошибках программистов.

Пока же приходится констатировать, что авария при пуске с Восточного стала первой в этом году — если бы не она, то 2017 стал бы первым за долгое время безаварийным годом для российской космонавтики.

Если окажется, что проблемы все-таки были с ракетой-носителем или с разгонным блоком, то это может плохо сказаться на коммерческой привлекательности предложений «Роскосмоса» для иностранных клиентов — то есть будет сделан еще один шаг в сторону потери рынка. По все видимости, Дмитрию Медведеву теперь нужно знать, кто за это ответит — новое руководство «Роскосмоса» или кто-либо еще.