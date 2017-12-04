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04 декабря 2017, 20:16
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Анна Гилева

#Россия 4.12. Главное

Нелетная погода
Нелетная погода
pixabay.com

Главная

Из-за снегопадов по всей стране сегодня отменены сотни рейсов.

В аэропорту Шереметьево из-за непогоды отменены 107 рейсов отменены, еще более 120 самолетов задержаны. В аэропорту Домодедово 152 рейса прибыли, прибудут или вылетят с опозданием, сообщает newsru.com.

Во Внуково сообщили об отсутствии «серьезных задержек».

Например, с 13:00 до 15:20 был отложен рейс «Саратовских авиалиний» в аэропорт «Домодедово», и до 16:10 рейс в Шереметьево. Также отложены несколько утренних рейсов, пишет «Версия Саратов». Более чем на 10 часов перенесен рейс из Москвы в Казань и из Шереметьево в Набережные Челны, комментирует «Бизнес Online».

В целом в Шереметьево отменены рейсы в Архангельск, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь,, Челябинск.

В Домодедово представитель пресс-службы сообщил, что аэропорт работает в штатном режиме. Во Внуково сказали, что серьезных задержек по вылетам нет, а при таких погодных условиях возможны «технические задержки», пишет РБК.

Антиновость

В Кемеровской области на шахте «Распадская» произошло возгорание устья дегазационной скважины на поверхности земли. Для ликвидации пожара были направлены 55 спасателей и 10 единиц техники, говорится в сообщении на сайте МЧС по Кузбассу.

Информации о пострадавших работниках нет. Пожар не повредил шахтное оборудование.

«460 шахтеров выводят на поверхность. Работа шахты приостановлена. Сейчас засыпают трубу, из которой выходит газ», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона в 10:51.

В пресс-службе ООО «Распадская угольная компания» (управляет угольными активами Evraz Group) отметили, что возгорание было обнаружено в 11:36.

По состоянию на 15:48 местного времени возгорание ликвидировано, говорится на сайте МЧС.

По факту пожара Кемеровская прокуратура проведет проверку.

Непонятная новость

УФАС по Челябинской области оштрафовал компанию, дающую микрозаймы, за использование религиозной символики в рекламе.

Компания «Уралсервис» была оштрафована на 100 тысяч рублей.

Реклама, которая вызвала интерес Управления Федеральной антимонопольной службы, была напечатана на карманном календаре. Текст рекламы выглядит так:  «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…». Также на листке содержался текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.

 
Икона на столе / pixabay.com

«Челябинское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. руб. на ООО МКК «Уралсервис» за рекламу с использованием религиозного христианского символа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава организации «Уралсервис» Иван Шумов заявил, что не получал постановления о наложении штрафа. «Я пока постановление не видел, за что привлекли и на каких основаниях. Я вам сейчас пояснить ничего не смогу, пока не увижу постановление», — сообщил Шумов, слова которого приводит РБК.

На рекламу «Уралсервиса» ФАС обратило внимание еще в августе. Ведомство провело голосование на сайте о допустимости такой рекламы. Также в решении вопроса участвовали члены экспертного совета, среди которых были представители РПЦ.

«Позицию ведомства разделили 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших», — говорится на сайте ведомства.

Ассорти

Глава Еврейской автономной области Александр Левинталь заявил о росте промышленного производства региона. По его словам, за прошедшие 10 месяцев  этот показатель составил 47,5%, говорится в сообщении на сайте Минвостокразвития.

Он также упомянул достижения региона в других областях.

«В сфере сельского хозяйства рост составил 121,6 процента, в строительстве - 68,9 %. Мы запустили в прошлом году горно-обогатительной комбинат, поэтому добывающие отрасли выросли почти в 7 раз, но и обрабатывающий сектор вырос на 25 %. Учитывая показатели других регионов России, это тоже очень неплохо», — сказал он на VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

Он также рассказал о двух нововведениях: для увеличения объема инвестиций в автономии вводятся дополнительные механизмы поддержки малых и средних предприятий, земельные участки в регионе предоставляются в аренду без торгов.

*

В Хабаровском крае без тепла в 40 градусов мороза остались жители поселка Сулук в Верхнебуреинском районе. Информация поступила от активистов ОНФ.
Местные жители сообщили, что сбой связан с поломками котельной поселка, где сейчас топится только один котел, а второй стоит в резерве. Третий котел был демонтирован несколько лет назад.

 
Частный дом / pixabay.com



«Активисты народного фронта уверены, что иначе, чем чрезвычайной эту ситуацию назвать нельзя. Мы уже направили письма в адрес министерства ЖКХ Хабаровского края, комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК, главы района и прокуратуры Хабаровского края с просьбой срочно принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей посёлка, разобраться, а также разъяснить, почему возникла критическая ситуация», — прокомментировала ситуацию руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть» Любовь Пассар, слова которой приводит «Восток Медиа».

Глава поселения Сергей Рябов назвал одной из возможных причин аварии перебои с электроснабжением. По его словам, за семь дней на котельной «БАМ-сервиса» было зарегистрировано три поломки.

Население поселка по данным на 2012 год составляет 690 человек.

*

В Ростовской области перезахоронили останки 54 советских солдат и офицеров, бойцов 271-й Горловской дивизии, погибших около хутора Середин Кагальницкого района. На кладбище в селе Васильево-Шамшево уже похоронены 182 солдата Великой Отечественной войны.

 
Перезахоронение останков советских солдат и офицеров

Братскую могилу показали поисковикам старожили из Батайска, Зернограда, Кагальника. После раскопок, во время которых были найдены поврежденные осколками снарядов каски, патроны к винтовкам и противотанковым ружьям, исследователи провели архивную работу. Выяснилось, что Среди погибших на поле боя у хутора Середин в 1943 году были русские, украинцы, армяне, грузины, азербайджанцы и казаки.

«Траурная и торжественная церемония прошла в День неизвестного солдата. Как нам удалось выяснить, этих солдат и офицеров похоронили местные жители сразу после боя в феврале 1943 года, но в 1950-х годах братская могила оказалась забыта, и лишь немногие старожилы помнили, где она находится», — рассказал руководитель объединения «Миус – Фронт» Андрей Кудряков, слова которого приводит «Российская газета».

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