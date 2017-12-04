Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
4 декабря 2017, понедельник, 15:36
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Мужчина погиб за рулем перевернувшегося грузовика на трассе Тюмень-ХМАО
Тюмень заняла первое место в рейтинге российских мегаполисов
Тюмень встала в 9-балльные пробки утром 4 декабря
Труп молодого человека обнаружен на электрическом столбе в Тюменской области
Сергей Беднов: работа «Экспоцентра» способствует развитию бизнеса
Размер зарплаты — главное требование россиян при выборе работы
Пожар в частном доме в Заводоуковске унес жизни двоих человек
Тюменскую окружную дорогу не будут официально переименовывать в ТКАД
#ЖКХ
Гуляющая по городу утка развеселила жителей Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
04 декабря 2017, 12:04
Минобороны Сергей Шойгу Спецстрой
Симон Жаворонков

Единспецстрой

Сергей Шойгу на стройплощадке
Сергей Шойгу на стройплощадке
mil.ru

Министр обороны Сергей Шойгу попросил у Владимира Путина наделить статусом единственных исполнителей 12 организаций, которые участвуют в строительстве объектов спецназначения. По подсчетам «Коммерсанта», в проекте госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы Минбороны получит на проектирование, строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов специального назначения около триллиона рублей.

Министр обороны направил письмо президенту 20 ноября, Владимир Путин сразу, в тот же день, как пишет со ссылкой на источники «Коммерсантъ», «завизировал, что согласен с предложением».

Ранее подобными работами занималось Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Однако оно было расформировано, окончательно его деятельность была формально прекращена 28 сентября — теперь все полномочия и обязанности перешли напрямую Министерству обороны.

Так что Шойгу предлагает распределять заказы не 45 разрозненным организациям, которые раньше входили в подведомственные Минобороны структуры, а 12 исполнителям, которые подчинены министерству напрямую. Большинство этих организаций ранее подчинялось Спецстрою, замечает «Коммерсантъ».

 
Cтуденты на реконструируемых объектах Арсеньевской авиационной компании 
mil.ru

Так, в частности, 31-й Государственный проектный институт специального строительства может стать единственным исполнителем научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в области спецстроительства и цифровых телекоммуникационных систем в рамках государственного оборонного заказа и новой госпрограммы вооружений-2027. Управление заказчика капитального строительства Минобороны России согласно инициативе военного ведомства должно заняться проектированием объектов, в отношении которых необходимо использовать проектную документацию повторного применения, а также хозяйственного, технического, тылового, медицинского, жилого назначения и объектов учебно-материальной базы боевой подготовки, воспитательной работы и службы войск и инфраструктуры полигонов в 2018–2027 годах. А четвертое, пятое, седьмое, восьмое, девятое, 12-е и 14-е главные управления Минобороны, а также ведомственный главк по спецобъектам в министерстве предлагают сделать единственными по строительству, капремонту и реконструкции объектов спецназначения Минобороны.

 
Строительство военного городка в Арктике
mil.ru

Наделение всех этих организаций статусом «единственных» исполнителей позволит избавить ведомство от проведения тендеров и конкурсов, что значительно сэкономит время, поясняет один из собеседников «Коммерсанта». На реализацию этих строительных задач ведомство, как подчеркивает газета, получит в 2018–2027 годах​ 1 трлн руб.

Напомним, об упразднении Спецстроя стало известно в ноябре 2016 года. Решение было принято из-за множества претензий к работе ведомства. В 2015 году из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих, а в ноябре Владимиру Путину пришлось перенести на апрель 2016 года первый в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. В 2015 году на стол президента лег доклад Дмитрия Рогозина, в нем утверждалось, что Спецстрой выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов, перепоручая сторонним структурам не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации.

Изначально было решено создать вместо агентства будут восемь ФГУПов, которые займутся строительством специальных объектов Минобороны. В итоге их количество увеличилось.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Минюст России
Минюст будет отвечать за реестр СМИ-иноагентов
Кирилл Серебренников в суде
Минкульт сообщил об уничтожении документов по «Седьмой студии»
В.Путин голосует на выборах
Социологи составили рейтинг голосов за кандидатов на выборах президента
Совещание Медведева с вице-премьерами
Медведев потребовал найти виновных в провальном пуске с Восточного
Владимир Соловьев
Соловьев заявил о готовности послать детей в Сирию
15:29 Российские кавалеры ордена Почетного Легиона заступились за Керимова
15:26 Медведев потребовал от Рогозина найти виновных в провальном пуске с Восточного
15:17 Суд оставил Серебренникова под домашним арестом
15:13 Автоматические переводчики жестового языка появились в аэропорту Токио
14:42 СМИ заявили об убийстве экс-президента Йемена

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Ястржембский
Сергей Ястржембский
4 декабря 1953 года родился Сергей Ястржембский, дипломат, политик, охотник и кинодокументалист
14:24 Минкульт сообщил об уничтожении документов по «Седьмой студии»
13:58 Прокуратура начала проверку после пожара на крупнейшей угольной шахте РФ
13:53 В Росгвардии опровергли массовые увольнения после перестрелки в «Москва-Сити»
13:28 Прокуратура признала законным строительство домика для лебедей за 4 млн в Парке Горького
13:17 Собаки превзошли кошек по количеству нейронов мозга
13:12 Социологи составили рейтинг голосов за кандидатов на выборах президента
13:05 Соловьев заявил о готовности послать детей в Сирию
13:02 Глава РУСАДА осудил негативное отношение к работе ВАДА
12:46 Дед Мороз рассказал о грядущем визите Кадырова в Великий Устюг
12:27 На IX Гайдаровском форуме выступят Андерс Аслунд, Мишааль Аль Гергави и Лоуренс Котликофф
12:22 Авторы карты Вселенной получили премию Брина и Цукерберга
12:20 Володин призвал жестче наказывать за пропаганду и рекламу наркотиков
12:18 Возле английской деревни найден уже третий римский храм
12:01 МФО «Удобные деньги» наказали за молитву «Отче наш» в рекламе
11:39 Социологи предсказали явку на выборах президента ниже 2012 года
11:34 Минюст будет отвечать за реестр СМИ-иноагентов
11:07 «Яндекс.Деньги» заподозрили в уходе от налогов
11:04 МВД ликвидировало «нелегального оператора» для «телефонных террористов»
10:45 РСПП предложил не применять «закон Яровой» для закрытых телефонных сетей
10:32 Ученые построили единую цифровую модель почвы
10:15 Генпрокурор Украины обвинил ФБР в незаконной деятельности
10:10 В Латвии попросили ввести закон о СМИ-иноагентах для РФ
09:58 Венесуэла учредит свою криптовалюту
09:48 Следствию не удалось найти владельца конфискованных у Захарченко денег
09:46 ЦБ лишил лицензий банки «Евростандарт» и «Новопокровский»
09:44 В Москве из-за снега задержали сотни авиарейсов
09:23 Минобороны попросило раздать заказы на военное строительство на 1 трлн рублей без конкурса
09:17 Эрдоган обвинил Вашингтон в попытке дискредитировать Турцию
09:13 Слуцкого уволили с поста главного тренера «Халл Сити»
08:58 Закончено сооружение всех опор автодорожной части моста в Крыму
08:47 Журналисты NewsOne обратились к Порошенко с просьбой защитить свободу слова
03.12 20:59 Трамп заявил о потере ФБР репутации
03.12 20:30 В Киеве заблокирован офис телеканала NewsOne
03.12 20:01 Появилось видео авиаудара ВКС по боевикам ИГ в Сирии
03.12 19:27 В Крыму экс-сотрудник ГАИ сбил группу подростков
03.12 18:59 ВАДА заявило о достоверности полученной от Родченкова информации
03.12 18:30 Летчик Ярошенко перенес операцию в тюрьме
03.12 17:59 Испанцы признали новость о плагиате плаката ЧМ-2018 вбросом
03.12 17:23 Стали известны имена первых биткоиновых миллиардеров
03.12 16:55 В Нью-Йорке автомобиль врезался в пешеходов
03.12 16:21 Мутко заявил о редакции дневников Родченкова в США
03.12 15:41 Отстраненный от «дела России» агент ФБР пройдет проверку по делу о переписке Клинтон
03.12 15:05 Саакашвили вывел сторонников на акцию за импичмент в центр Киева
03.12 14:02 СМИ назвали дату провозглашения победы над ИГ в Ираке
03.12 13:49 Глава РКН призвал к разработке международных норм в киберпространстве
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.