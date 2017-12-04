Министр обороны Сергей Шойгу попросил у Владимира Путина наделить статусом единственных исполнителей 12 организаций, которые участвуют в строительстве объектов спецназначения. По подсчетам «Коммерсанта», в проекте госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы Минбороны получит на проектирование, строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов специального назначения около триллиона рублей.

Министр обороны направил письмо президенту 20 ноября, Владимир Путин сразу, в тот же день, как пишет со ссылкой на источники «Коммерсантъ», «завизировал, что согласен с предложением».

Ранее подобными работами занималось Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Однако оно было расформировано, окончательно его деятельность была формально прекращена 28 сентября — теперь все полномочия и обязанности перешли напрямую Министерству обороны.

Так что Шойгу предлагает распределять заказы не 45 разрозненным организациям, которые раньше входили в подведомственные Минобороны структуры, а 12 исполнителям, которые подчинены министерству напрямую. Большинство этих организаций ранее подчинялось Спецстрою, замечает «Коммерсантъ».

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Так, в частности, 31-й Государственный проектный институт специального строительства может стать единственным исполнителем научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в области спецстроительства и цифровых телекоммуникационных систем в рамках государственного оборонного заказа и новой госпрограммы вооружений-2027. Управление заказчика капитального строительства Минобороны России согласно инициативе военного ведомства должно заняться проектированием объектов, в отношении которых необходимо использовать проектную документацию повторного применения, а также хозяйственного, технического, тылового, медицинского, жилого назначения и объектов учебно-материальной базы боевой подготовки, воспитательной работы и службы войск и инфраструктуры полигонов в 2018–2027 годах. А четвертое, пятое, седьмое, восьмое, девятое, 12-е и 14-е главные управления Минобороны, а также ведомственный главк по спецобъектам в министерстве предлагают сделать единственными по строительству, капремонту и реконструкции объектов спецназначения Минобороны.

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Наделение всех этих организаций статусом «единственных» исполнителей позволит избавить ведомство от проведения тендеров и конкурсов, что значительно сэкономит время, поясняет один из собеседников «Коммерсанта». На реализацию этих строительных задач ведомство, как подчеркивает газета, получит в 2018–2027 годах​ 1 трлн руб.

Напомним, об упразднении Спецстроя стало известно в ноябре 2016 года. Решение было принято из-за множества претензий к работе ведомства. В 2015 году из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих, а в ноябре Владимиру Путину пришлось перенести на апрель 2016 года первый в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. В 2015 году на стол президента лег доклад Дмитрия Рогозина, в нем утверждалось, что Спецстрой выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов, перепоручая сторонним структурам не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации.

Изначально было решено создать вместо агентства будут восемь ФГУПов, которые займутся строительством специальных объектов Минобороны. В итоге их количество увеличилось.